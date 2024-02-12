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"İzlediğiniz En Felsefi Film Hangisi?" Sorusuna Twitter Kullanıcılarının Birbirinden Düşündürücü Önerileri

"İzlediğiniz En Felsefi Film Hangisi?" Sorusuna Twitter Kullanıcılarının Birbirinden Düşündürücü Önerileri

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 19:01

'İzlediğiniz en felsefi film hangisi?' sorusuna Twitter kullanıcılarının hepsi birbirinden düşündürücü olan önerilerini sizler için derledik. Bu listedeki filmlerin derinlemesine etkileyici olduğuna ve size yeni perspektifler sunacağına emin olabilirsiniz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Nothing, 2003

20. Nothing, 2003

IMDb: 6.1 

Özet: Film, birlikte yaşayan iki iyi arkadaşın hikayesini anlatıyor: Evinden çalışan agorafobik seyahat acentesi Andrew ve kendisine hor görülen bir ofiste çalışan ezik Dave. İkili için işler daha da kötüye gidemez gibi görünürken, evlerinin dışındaki tüm dünya yok olur ve yerini sonsuz beyaz bir boşluğa bırakır. 

Oyuncular: David Hewlett, Andrew Miller, Gordon Pinsent 

Yönetmen: Vincenzo Natali

19. Pulse, 2001

19. Pulse, 2001

IMDb: 6.5 

Özet: Tokyo kenti bir intihar salgınıyla çalkalanmaktadır. Tüm şehirdeki insanlar kendilerini eve hapsetmektedir, intiharlar artmıştır. Bunun nedenini araştıranlar, buna internet kullanıcılarının karşısına aniden açılan bir web sitesinin neden olduğunu anlarlar. 

Oyuncular: Haruhiko Katô, Kumiko Asô, Koyuki 

Yönetmen: Kiyoshi Kurosawa

18. Mother, 2017

18. Mother, 2017

IMDb: 6.6  

Özet: Film, düzenlerini bozma ihtimaline karşı hayatlarına kimseyi dahil etmeyen, misafir bile kabul etmeyen bir çifti konu almaktadır. Bir gün davetsiz misafirler eve gelir. 

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris  

Yönetmen: Darren Aronofsky

17. Stranger than Fiction, 2006

17. Stranger than Fiction, 2006

IMDb: 7.5 

Özet: On yıl süren zahmetli bir çalışmadan sonra, romancı Karen Eiffel, en iyi kitabını tamamlamak üzeredir. Önündeki tek sorun, ana karakteri Harold Crick’i nasıl öldüreceğini bulmaktır. Yazar, Harold Crick’in gerçekte yaşadığını ve sözcükleri yazdığı anda olayları yaşadığını bilmemektedir. Şaşkına dönen Harold, yazarın aklındakileri duyup romanın sonunu değiştirmesi gerektiğini anlar. 

Oyuncular: Will Ferrell, Emma Thompson, Dustin Hoffman 

Yönetmen: Marc Forster

16. Synecdoche, New York, 2008

16. Synecdoche, New York, 2008

IMDb: 7.5  

ÖzetTiyatro yönetmeni Caden yeni bir oyun üzerinde çalışmaktadır. Karısı Adele Berlin'deki tablolarını takip edebilmek için küçük kızları Olive'yi de alarak onu terk eder. Terapisti Madeleine ona tavsiyeler vermek yerine çok satan kitabının sayfalarında gezinmektedir. Çekici ve samimi Hazel ile olan ilişkisiyse beklenmedik şekilde karaya oturur. Kendi var oluşunu anlamlı kılmak ve ölümsüzlük saplantısını tatmin etmek için bir binayı tiyatro sahnesi olarak düzenleyip, her bir bölümünde çeşitli yaşamları oynayacak oyuncuları içine yerleştirme ve yönetme kararı alır.  

Oyuncular: Philip Seymour Hoffman, Samantha Morton, Michelle Williams  

Yönetmen: Charlie Kaufman

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15. Barton Fink, 1991

15. Barton Fink, 1991

IMDb: 7.6 

Özet: 1940'lı yıllarda New York'lu sosyalist bir oyun yazarı olan Barton Fink, Los Angeles'a gelip bir film senaryosu yazma ihtimali belirdiğinde durumu kabul etmek zorunda kalır. Bir otele yerleşir ve burada film stüdyosunun başkanı Jack Lipnick'le tanışır. Lipnick'ten, yazacağı senaryonun kaba saba bir B filmi için olduğunu öğrenir. Daktilosunda sadece tek bir cümle yazmayı becerse de içinde bulunmaya hiç alışık olmadığı durum sebebiyle bir türlü ilham gelmez ve tıkanır. Oteldeki kapı komşusu Charlie Meadows, geveze bir pazarlamacı ve tam bir orta sınıf insanıdır. Fink'in hayatına giren diğer insanlar da genç entelektüel yazara ilham gelmesine ve senaryoda ilerlemesine yardımcı olamazlar. Stres doruğa çıktığında Fink kendisini doğaüstü tabloları andıran bir cehennemin içinde bulur. 

Oyuncular: John Turturro, John Goodman, Judy Davis 

Yönetmenler: Joel Coen, Ethan Coen

14. Waking Life, 2001

14. Waking Life, 2001

IMDb: 7.7  

Özet: Genç bir adam, rüyaların gerçek dünyadan ayrıldığı yeri aramaktadır. Düş, uyanmak, gerçeklik gibi konular üzerine farklı düşünen insanlarla konuşur. Farklı yaşam deneyimleri, dünya görüşleri, rüyalara değişik bakış açıları sunacaktır.   

Oyuncular: Ethan Hawke, Trevor Jack Brooks, Lorelei Linklater  

Yönetmen: Richard Linklater

13. Naked, 1993

13. Naked, 1993

IMDb: 7.7  

Özet: Johnny çalıntı bir arabayla geldiği Londra'da ilk önce eski sevgilisi Louise'in evine gider. Bir müddet burada kalsa da hiçbir yere ait olmayan bu adamı bağlayan hiçbir şey yoktur. Johnny bavulunu alır ve Londra sokaklarında dolaşmaya başlar. Canının istediği yerde canının istediği gibi davranmakta, köşe başlarında kitap okumakta ve yeni insanlarla tanışmaktadır.  

Oyuncular: David Thewlis, Lesley Sharp, Katrin Cartlidge  

Yönetmen: Mike Leigh

12. My Dinner with André, 1981

12. My Dinner with André, 1981

IMDb: 7.7 

Özet: Film, o dönemde New York'un tiyatro camiasında aktif olan Wallace ve Andre'nin bir akşam yemeğindeki sohbetlerini içeriyor. Andre, her şeyden vazgeçip dünyayı dolaşmasıyla ve tanıdığı farklı insanlarla ilgili deneyimlerini paylaşıyor. İkili film boyunca, dünyaya, gerçekliğe ve insana ilişkin derinlemesine sorular soruyorlar. 

Oyuncular: Andre Gregory, Wallace Shawn, Jean Lenauer 

Yönetmen: Louis Malle

11. Wings of Desire, 1987

11. Wings of Desire, 1987

IMDb: 7.9 

Özet: Usta isim Wim Wenders’ın yönetimindeki film, Berlin’deki hayatı ve hayat içinde yorgun insanları izleyen meleklerin, özellikle de Melek Damien’in hikayesini anlatmaktadır. Masumiyetlerinden ve gönül gözlerinin açıklığından ötürü olsa gerek, bu melekleri yalnızca çocuklar fark etmektedir. Diğer melekler gibi, tüm dünyayı siyah-beyaz gören, kütüphanede kitap okuyan insanların okuduklarını dinleyen Damien’ın tüm düzeni, sirkte çalışan güzel bir kadına aşık olmasıyla değişecek ve insan olmaya karar vermesine neden olacaktır. 

Oyuncular: Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander 

Yönetmen: Wim Wenders

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10. Dogville, 2003

10. Dogville, 2003

IMDb: 8.0  

Özet: 30'ların Amerika'sında Rock dağlarında bir kasabadayız. Peşindeki gangsterlerden kaçan güzeller güzeli Grace, bir kasabaya sığınmak zorunda kalır. Kadına acıyan kasaba halkı, başlangıçta iyi niyetlerle kadına sahip çıkar ve arasına alır. Fakat kadının konumunun kendileri açısından da bir tehlike arz etmesiyle, aralarındaki ilişki farklı boyutlar kazanmaya başlayacaktır. Grace, kasabalının öteki yüzünü görmeye başlar ve çaresizliği bir kurban konumu almasına neden olur.  

Oyuncular: Nicole Kidman, Paul Bettany, Lauren Bacall  

Yönetmen: Lars von Trier

9. Mirror, 1975

9. Mirror, 1975

IMDb: 8.0 

Özet: Andrei Tarkovsky'nin en kişisel filmi. Zaman kavramının tamamen yitirildiği şiirsel bir dille, ölmekte olan bir adamın ikinci dünya savaşı sırasında çocukluğu, ergenlik dönemi ve annesiyle babasının boşanması sırasında yaşadığı travmanın Rusya'nın tarihi ve toplumunun evrimi fonunda verildiği bir başyapıt. 2. Dünya Savaşı'nın karanlık günlerini anlatan film, yönetmenin kendi çocukluğundan da izler taşıdığı gibi, Rus tarihine dair ilginç göndermeler de yapıyor. Filmde çocukluğun masumiyetinin savaşın dehşetine kurban gidişi anlatılıyor. 

Oyuncular: Margarita Terekhova, Filipp Yankovskiy, Ignat Daniltsev 

Yönetmen: Andrei Tarkovsky

8. Persona, 1966

8. Persona, 1966

IMDb: 8.1  

Özet: Dönemin en gözde tiyatro oyuncusu güzeller güzeli Elisabet Vogler, önemli bir piyes sırasında aniden susar. Şaşkına dönen insanlar ne olup bittiğini anlayabilmek için ellerinden geleni yapsalar da Vogler konuşmamaya devam eder. Bedeninde tıbbi olarak hiçbir problem bulunamayan Vogler, doktorun tavsiyesiyle gözlerden uzak bir yazlığa gönderilir. Vogler’a genç bir hemşire olan Alma eşlik eder. Alma saatlerce, günlerce kendi hikayesini anlatır. Sonunda meydana gelen şey ise psikoloji biliminin en ilginç vakalarından birini oluşturacaktır.  

Oyuncular: Bibi Andersson, Liv Ullmann, Margaretha Krook  

Yönetmen: Ingmar Bergman

7. The Seventh Seal, 1957

7. The Seventh Seal, 1957

IMDb: 8.1 

Özet: Ortaç Çağ'da Haçlı Seferleri'nden dönen bir şövalye savaşlar sırasında hep ölümle burun buruna gelse de hayatta kalmayı başarmıştır. Ancak tam huzura kavuşacağını düşünürken, karşısına onun hayatını almaya gelmiş olan ölüm çıkar. Ölümle pazarlığa oturan savaşçı, onu bir satranç oyununa davet eder. Yolculuğu sırasında kendisine eşlik eden ölümle bir taraftan oyun oynayan şövalye, yol boyunca çok farklı insanlara ve durumlara tanık olacaktır. 

Oyuncular: Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Bengt Ekerot 

Yönetmen: Ingmar Bergman

6. Stalker, 1979

6. Stalker, 1979

IMDb: 8.1  

Özet: Bir nevi kıyamet sonrası gelecekte isimsiz bir ülkedeyiz. Düşen dev bir meteor, açıklanması güç olaylara sebep olmuştur. Yarattığı etki 'Bölge' adı verilen bir alanda etkili olmaktadır. Bu alanın ortasında yer alan bir odada insanlığın en derin tutkularını gerçek yapacağı söylenen bir güç vardır. Dikenli teller ve askerler ile korunan Bölge'ye sadece zihinsel güçleri ve yeterli cesaretleri olan İz Sürücüler girebilmekte ve eşlik ettikleri insanları odadaki güçle yüzleşmeye götürmektedirler. Kahramanımız da böyle bir İz Sürücü'dür. Karısının itirazlarına rağmen bir bilim adamını ve bir de yazarı yanına alarak hayatının yolculuğuna çıkar.  

Oyuncular: Alisa Freyndlikh, Aleksandr Kaydanovskiy, Anatoliy Solonitsyn  

Yönetmen: Andrei Tarkovsky

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5. Wild Strawberries, 1957

5. Wild Strawberries, 1957

IMDb: 8.1 

Özet: En Uzun Yolculuğun Sonunda Yine Yalnızlık Vardır... Berlin Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü alan 'Yaban Çilekleri', yaşlı bir profesörün geçmişini ve varoluşunun anlamını sorguladığı bir yol filmidir. Yetmiş sekiz yaşındaki Profesör Borg, bir onur doktorası almak üzere Stockholm'dan Lund'a doğru arabayla yola çıkar. Yanında gelini Marianne da bulunur. Bu yolculuk sırasında, Borg'a kaybettiği ilk gençlik aşkını anımsatan genç bir otostopçu kızla ve kavgacı bir çiftle karşılaşırlar. Tanıştığı bu farklı karakterler ve gençliğinin geçtiği mekanlar Borg'a kabuslar ve düşler yaşatır. 

Oyuncular: Victor Sjöström, Bibi Andersson, Ingrid Thulin 

Yönetmen: Ingmar Bergman

4. The Truman Show, 1998

4. The Truman Show, 1998

IMDb: 8.2   

Özet: Truman Burbank sıradan bir adamdır ve kendisi dışındaki herkesin aslında oyuncu olduğu yapay bir dünyada yaşamaktadır. Truman'ın hayatı, her adımı ve davranışı, evindeki kameralar tarafından kaydedilmekte ve dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler tarafından canlı olarak izlenmektedir ancak Truman, hayatının sıradanlığından sıkılmaya başlar ve gerçek dünyanın ne olduğunu merak eder. Film; medya manipülasyonu, özgürlük, bireysellik ve insanların doğal olarak nasıl yaşaması gerektiği gibi konuları ele alır.   

Oyuncular: Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney   

Yönetmen: Peter Weir

3. Ikiru, 1952

3. Ikiru, 1952

IMDb: 8.3 

Özet: 30 yılını bir masanın başında mühür basarak ve hiçbir iş yapmayarak geçirmiş olan Bay Watanabe 1 yıldan az ömrü kaldığını öğrenince, o güne dek hiç yaşamamış olduğunu hisseder. Ancak yaşama duygusunu kolay kaybetmeye niyetli değildir. 

Oyuncular: Takashi Shimura, Nobuo Kaneko, Shin'ichi Himori 

Yönetmen: Akira Kurosawa

2. 2001: A Space Odyssey, 1968

2. 2001: A Space Odyssey, 1968

IMDb: 8.3     

Özet: Taş Devrinde gizemli siyah bir taş, primatların alet kullanmasını sağlar ve akıl için ilk adımlar atılır. 1999'da Ay astronotları başka bir siyah taş keşfederler. 2001'de Dünya ve Jüpiter arasındaki bir uzay aracında bulunan akıllı bilgisayar yaptığı hatayı gizlemeye çalışır.      

Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester     

Yönetmen: Stanley Kubrick

1. The Matrix, 1999

1. The Matrix, 1999

IMDb: 8.7    

Özet: Bilgisayar programcısı ve hacker olan Neo lakaplı Thomas Anderson, siyah takım elbiseli adamların takibindedir. Morpheus ile tanıştığında, yaşadığımız dünyanın aldatıcı olduğunu öğrenir. Neo, Trinity ve Morpheus'un yardımıyla, bu düzeni yıkmaya çalışan bir gruba katılır.    

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss    

Yönetmenler: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

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mamamia

Bıçak sırtı. Bulut atlası.

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the Truman Show 😀