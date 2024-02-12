"İzlediğiniz En Felsefi Film Hangisi?" Sorusuna Twitter Kullanıcılarının Birbirinden Düşündürücü Önerileri
"İzlediğiniz En Felsefi Film Hangisi?" Sorusuna Twitter Kullanıcılarının Birbirinden Düşündürücü Önerileri
'İzlediğiniz en felsefi film hangisi?' sorusuna Twitter kullanıcılarının hepsi birbirinden düşündürücü olan önerilerini sizler için derledik. Bu listedeki filmlerin derinlemesine etkileyici olduğuna ve size yeni perspektifler sunacağına emin olabilirsiniz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Nothing, 2003
19. Pulse, 2001
18. Mother, 2017
17. Stranger than Fiction, 2006
16. Synecdoche, New York, 2008
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15. Barton Fink, 1991
14. Waking Life, 2001
13. Naked, 1993
12. My Dinner with André, 1981
11. Wings of Desire, 1987
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10. Dogville, 2003
9. Mirror, 1975
8. Persona, 1966
7. The Seventh Seal, 1957
6. Stalker, 1979
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5. Wild Strawberries, 1957
4. The Truman Show, 1998
3. Ikiru, 1952
2. 2001: A Space Odyssey, 1968
1. The Matrix, 1999
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Bıçak sırtı. Bulut atlası.
the Truman Show 😀