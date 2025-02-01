İTO Açıkladı: İstanbul’un Ocak Ayı Enflasyonu Belli Oldu
İTO Açıkladı: İstanbul’un Ocak Ayı Enflasyonu Belli Oldu
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İTO’nun açıkladığı verilere göre Sağlık Harcamaları bir önceki aya göre yüzde 18.82 arttı. Sağlık harcamalarını Ulaştırma Harcamaları izledi. Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda ise yüzde 1,62 azalış oldu.
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Öte yandan İTO, 1995 yılından itibaren düzenli olarak güncellediği enflasyon sepetinde değişikliğe gitmişti. Bu değişiklikle yeni indeks ile ilk veri paylaşımı yapıldı.
İTO'nun verilerine göre değişim oranları şöyle gerçekleşti 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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