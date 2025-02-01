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İTO Açıkladı: İstanbul’un Ocak Ayı Enflasyonu Belli Oldu

İTO Açıkladı: İstanbul’un Ocak Ayı Enflasyonu Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.02.2025 - 16:41

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul’un ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre İstanbul’da 2025 Ocak ayında Tüketici Fiyat İndeksi aylık bazda yüzde 5.61 oldu. Megakentin yıllık enflasyonu ise yüzde 48.40 olarak gerçekleşti.

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İTO’nun açıkladığı verilere göre Sağlık Harcamaları bir önceki aya göre yüzde 18.82 arttı. Sağlık harcamalarını Ulaştırma Harcamaları izledi. Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda ise yüzde 1,62 azalış oldu.

İTO’nun açıkladığı verilere göre Sağlık Harcamaları bir önceki aya göre yüzde 18.82 arttı. Sağlık harcamalarını Ulaştırma Harcamaları izledi. Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda ise yüzde 1,62 azalış oldu.

Artışlar şöyle açıklandı:

  • Lokanta ve Oteller grubunda yüzde 8,48

  • Eğitim Harcamaları grubunda yüzde 8,47

  • Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yüzde 7,80

  • Konut Harcamaları grubunda yüzde 7,03

  • Çeşitli Mal ve Hizmetler Harcamaları grubunda yüzde 6,92

  • Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 4,67

  • Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda yüzde 3,90

  • Alkollü İçecekler ve Tütün Harcamaları grubunda yüzde 0,81

Öte yandan İTO, 1995 yılından itibaren düzenli olarak güncellediği enflasyon sepetinde değişikliğe gitmişti. Bu değişiklikle yeni indeks ile ilk veri paylaşımı yapıldı.

Öte yandan İTO, 1995 yılından itibaren düzenli olarak güncellediği enflasyon sepetinde değişikliğe gitmişti. Bu değişiklikle yeni indeks ile ilk veri paylaşımı yapıldı.

İnternet, otomobil, cep telefonu gibi harcama kalemleri ilk kez sepete dahil edildi. 30 yıldır 242 madde üzerinden enflasyon hesaplanıyordu. Yeni dönemde 493 ürün üzerinden değerlendirildi.

İTO'nun verilerine göre değişim oranları şöyle gerçekleşti 👇

İTO'nun verilerine göre değişim oranları şöyle gerçekleşti 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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