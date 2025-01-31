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Asgari Ücretli Zamlı Maaşı Alamadan Açlık Sınırı Altında Kaldı: Ekonomistlerin Yorumu Ne Oldu?

Asgari Ücretli Zamlı Maaşı Alamadan Açlık Sınırı Altında Kaldı: Ekonomistlerin Yorumu Ne Oldu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.01.2025 - 16:45

Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenirken Türk-İş’in verilerine göre Ocak 2025’te 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 22 bin 131 TL oldu. 

Henüz daha zamlı maaşı cebine girmeyen asgari ücretliler yeni yılık ilk ayından açlık sınırı altında kaldı. Peki bu verilere ekonomistlerin yorumu ne oldu?

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Türk-İş’in açıkladığı verilere göre Ocak 2025’te 4 kişilik bir ailenin temel gıda ihtiyacı için belirlenen açlık sınırı 22 bin 131 TL oldu. 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret daha cebe girmeden erimiş oldu.

Türk-İş’in açıkladığı verilere göre Ocak 2025’te 4 kişilik bir ailenin temel gıda ihtiyacı için belirlenen açlık sınırı 22 bin 131 TL oldu. 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret daha cebe girmeden erimiş oldu.

Zamlı maaşını daha cebine koyamayan asgari ücretlilerin açlık sınırı altında kaldığı görülürken ekonomistler görüşlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Zamlı maaşını daha cebine koyamayan asgari ücretlilerin açlık sınırı altında kaldığı görülürken ekonomistler görüşlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İşte Türk-İş’in açlık ve yoksulluk verilerine uzmanların yorumu 👇

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'Aralık ayı sonunda asgari ücret açıklandığında;

'Son 5 yılın gerçekleşmeleri,

Bu asgari ücretin,

2025’in Ocak ayında,

Daha işçinin eline geçmeden açlık sınırının altına düşeceğini gösteriyor' demiştik.

TÜRK-İŞ'in bugün açıkladığı verilere göre Ocak ayında;

📌Açlık sınırı: 22 bin 131 TL. 

📌Asgari ücret: 22 bin 104 TL.

Asgari ücret daha işçinin eline geçmeden, 

Açlık sınırı asgari ücreti geçti...'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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