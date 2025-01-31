Asgari Ücretli Zamlı Maaşı Alamadan Açlık Sınırı Altında Kaldı: Ekonomistlerin Yorumu Ne Oldu?
Asgari Ücretli Zamlı Maaşı Alamadan Açlık Sınırı Altında Kaldı: Ekonomistlerin Yorumu Ne Oldu?
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenirken Türk-İş’in verilerine göre Ocak 2025’te 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 22 bin 131 TL oldu.
Henüz daha zamlı maaşı cebine girmeyen asgari ücretliler yeni yılık ilk ayından açlık sınırı altında kaldı. Peki bu verilere ekonomistlerin yorumu ne oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk-İş’in açıkladığı verilere göre Ocak 2025’te 4 kişilik bir ailenin temel gıda ihtiyacı için belirlenen açlık sınırı 22 bin 131 TL oldu. 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret daha cebe girmeden erimiş oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zamlı maaşını daha cebine koyamayan asgari ücretlilerin açlık sınırı altında kaldığı görülürken ekonomistler görüşlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın