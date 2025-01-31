Asgari Ücretli Zamlı Maaşı Alamadan Açlık Sınırı Altında Kaldı: Ekonomistlerin Yorumu Ne Oldu?

Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenirken Türk-İş’in verilerine göre Ocak 2025’te 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 22 bin 131 TL oldu.

Henüz daha zamlı maaşı cebine girmeyen asgari ücretliler yeni yılık ilk ayından açlık sınırı altında kaldı. Peki bu verilere ekonomistlerin yorumu ne oldu?