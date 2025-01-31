TÜRK-İŞ Açlık Sınırını Açıkladı: Açlık Sınırı, 2025’in İlk Ayında Asgari Ücreti Geçti
TÜRK-İŞ Açlık Sınırını Açıkladı: Açlık Sınırı, 2025’in İlk Ayında Asgari Ücreti Geçti
TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Açlık sınırı, Aralık 2024’te 21 bin 83 TL’den 2025 yılının ilk ayında 22 bin 131,06 TL’ye çıkarken, 22 bin 104 TL olan asgari ücreti yılın ilk ayından aşmış oldu.
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan Açlık-Yoksulluk Sınır araştırmanın 2025 Ocak ayı sonuçları açıklandı.
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TÜRK-İŞ tarafından açıklanan, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 22.131,06 TL’ye yükseldi.
Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 72.088,14 TL’ye ve bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 28.756,29 TL ’ye yükseldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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