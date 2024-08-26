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İtalyanların Meşhur Tatlısı Tiramisu Nasıl Yapılır? Tiramisu Tatlısının Püf Noktaları

etiket İtalyanların Meşhur Tatlısı Tiramisu Nasıl Yapılır? Tiramisu Tatlısının Püf Noktaları

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 11:26

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonundaki yemekler ilgiyle takip ediliyor. 26 Ağustos 2024 tarihindeki MasterChef programındaki dikkat çeken ürünlerden biri İtalyanların meşhur tatlısı tiramisu oldu. Yarışmacılar bu bölümde en lezzetli tiramisu tabağı için kıyasıya rekabet edecek. İşte 26 Ağustos 2024 MasterChef'te karşımıza çıkacak tiramisu tatlısının yapılışı ve püf noktası...

İlk olarak malzemeler!

İlk olarak malzemeler!

Enfes tiramisu için gereken malzemeler aslında fazla ya da bulunması zor şeyler değiller.

  • 1 su bardağı su

  • 2 yemek kaşığı kahve

  • 6 yumurta sarısı

  • 1 su bardağı şeker

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 1,5 su bardağı krema 

  • 1 TK vanilya

  • 200 gr labne ya da mascarpone

  • 2 paket kedi dili ya da pasta tabanı

  • Kakao

  • Bitter çikolata

Soğuyacakları önce hazırlamamız gerekiyor!

Kahve tiramisunun püf noktalarından. Sıcak kahve kullanılmaması gerekenlerden bu nedenle ilk olarak lezzet verecek kahveyi hazırlıyoruz!

  • Bir kaseye kaynayan suyu ve kahveyi alın ve soğutun.

İşte işin en kritik kısmı!

Evet tiramisunun kremasında yumurta var ama pişmiyor diyenlere burası! Aslında yumurta pişiyor ama direk ateşte değil benmaride bunun nedeni de yumurta direk ısı ile buluşunca çabucak kesilip kremayı topak topak yapabiliyor.

  • Benmaride yumurta sarısı, süt ve şekeri krema olana kadar pişirin.

Yumurtalı krema soğurken biz diğer kremaya göz atalım!

Krema sıvı gözükse de çırptıkça katılaşıyor ihtiyacınız olan sadece biraz sabır.

  • Bir kapta krema ve vanilyayı köpürene kadar karıştırın.

Sıra geldi kremaları birleştirmeye...

Tiramisunun bir diğer önemli püf noktası kremaların birleşmesi. Bütün kremaları ve peyniri iyice harmanlamanız gerekir. 

  • Daha sonra yumurtalı karışım, peynir ve kremalı karışımı karıştırın.

Başta soğutulan kahvenin zamanı geldi!

Kedi dili bisküvilerinin kuru kuru olmaması da başka bir adım. Bu nedenle kendilerini kahveye batırarak ıslatıyoruz. Ancak kahvede çok bekleyip parçalanmamalarına dikkat etmelisiniz.

  • Kedi dillerini ya da pasta tabanını kahve ile ıslatın.

Geldik son adıma...

Enfes krema ve kedi dili birleşiminde kendinizi zor tutacağınıza hiç şüphem yok. Mis vanilya ve kahve kokusu aklınızı başınızdan alacak ama biraz sabır!

Kedi dili, krema olacak şekilde sıralayın ve malzemeler bitene kadar devam edin. Buzdolabında en az 8 saat soğutup, üzerine kakao ve çikolata rendesi serperek servis edin. Dilerseniz ara katmanlara da çikoalat rendesi ve kakao serpebilirsiniz.

Bir dilim almaz mısınız?

Tatlımız hazır!

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