İtalyanların Meşhur Tatlısı Tiramisu Nasıl Yapılır? Tiramisu Tatlısının Püf Noktaları

Enfes krema ve kedi dili birleşiminde kendinizi zor tutacağınıza hiç şüphem yok. Mis vanilya ve kahve kokusu aklınızı başınızdan alacak ama biraz sabır!

Kedi dili, krema olacak şekilde sıralayın ve malzemeler bitene kadar devam edin. Buzdolabında en az 8 saat soğutup, üzerine kakao ve çikolata rendesi serperek servis edin. Dilerseniz ara katmanlara da çikoalat rendesi ve kakao serpebilirsiniz.