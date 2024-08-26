İtalyanların Meşhur Tatlısı Tiramisu Nasıl Yapılır? Tiramisu Tatlısının Püf Noktaları
İtalyanların Meşhur Tatlısı Tiramisu Nasıl Yapılır? Tiramisu Tatlısının Püf Noktaları
Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonundaki yemekler ilgiyle takip ediliyor. 26 Ağustos 2024 tarihindeki MasterChef programındaki dikkat çeken ürünlerden biri İtalyanların meşhur tatlısı tiramisu oldu. Yarışmacılar bu bölümde en lezzetli tiramisu tabağı için kıyasıya rekabet edecek. İşte 26 Ağustos 2024 MasterChef'te karşımıza çıkacak tiramisu tatlısının yapılışı ve püf noktası...
İlk olarak malzemeler!
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