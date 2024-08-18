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Asma Yaprağıyla En Yaratıcı Tarif: Asma Yapraklı Yöresel Lezzet Pırtımpırt Nasıl Yapılır?

Asma Yaprağıyla En Yaratıcı Tarif: Asma Yapraklı Yöresel Lezzet Pırtımpırt Nasıl Yapılır?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 20:08

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonundaki yemekler ilgiyle takip ediliyor. 18 Ağustos 2024 tarihindeki MasterChef programındaki dikkat çeken ürünlerden biri asma yaprağı oldu. Yarışmacılar bu bölümde asma yaprağıyla en yaratıcı yemeği ortaya çıkartmaya çalışacak. Asma yaprağıyla yapılacak en yaratıcı yemeklerden biri de Kayseri'nin Develi ilçesine ait yöresel lezzet olan 'pırtımpırt'. Asma yaprağı ve etin nefis uyumuyla sofraları şenlendiren 'pırtımpırt' nasıl yapılır? İşte 18 Ağustos 2024 MasterChef'te karşımıza çıkacak olan asma yaprağı yemekleri arasındaki en dikkat çeken yemeklerden 'pırtımpırt'a dair bilmeniz gereken her şey...

Pırtımpırt tarifi

Pırtımpırt tarifi

Malzemeler;

  • 250 gr dana eti

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 su bardağı haşlanmış yarma

  • Yarım kg asma yaprağı

  • 2 yemek kaşığı salça

  • 2 adet soğan

  • 4 diş sarımsak

  • Sıvı yağ

  • Et suyu

Pırtımpırtın hazırlanışı

Pırtımpırtın hazırlanışı

Düdüklü tencerenin içerisine yağı, soğanı ve sarımsağı ekleyerek kavurun. Üzerine kuşbaşı doğradığınız eti ilave edin ve kavurmaya devam edin. Et kavrulunca salça ekleyin ve daha sonra doğradığınız asma yapraklarını ekleyin. Üzerine önceden haşladığınız nohut ve yarmayı ilave edin. Eğer salamura yaprak kullanacaksanız tuzu az ekleyin. Son olarak et suyunu ekleyin. Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve düdüklünün kapağını kapatın. Yaklaşık yarım saat pişirin. Afiyet olsun!

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