Asma Yaprağıyla En Yaratıcı Tarif: Asma Yapraklı Yöresel Lezzet Pırtımpırt Nasıl Yapılır?

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonundaki yemekler ilgiyle takip ediliyor. 18 Ağustos 2024 tarihindeki MasterChef programındaki dikkat çeken ürünlerden biri asma yaprağı oldu. Yarışmacılar bu bölümde asma yaprağıyla en yaratıcı yemeği ortaya çıkartmaya çalışacak. Asma yaprağıyla yapılacak en yaratıcı yemeklerden biri de Kayseri'nin Develi ilçesine ait yöresel lezzet olan 'pırtımpırt'. Asma yaprağı ve etin nefis uyumuyla sofraları şenlendiren 'pırtımpırt' nasıl yapılır? İşte 18 Ağustos 2024 MasterChef'te karşımıza çıkacak olan asma yaprağı yemekleri arasındaki en dikkat çeken yemeklerden 'pırtımpırt'a dair bilmeniz gereken her şey...