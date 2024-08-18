Chopstick'leriniz Hazır mı? En Leziz Noodle Tarifleri Burada!

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonundaki yemekler ilgiyle takip ediliyor. 18 Ağustos 2024 tarihindeki MasterChef programındaki dikkat çeken ürünlerden biri noodle oldu. Yarışmacılar bu bölümde en lezzetli noodle yapmak için kıyasıya rekabet etti. İşte 18 Ağustos 2024 MasterChef'te karşımıza çıkan noodle'a dair en lezzetli tarifler...