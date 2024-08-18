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Chopstick'leriniz Hazır mı? En Leziz Noodle Tarifleri Burada!

Chopstick'leriniz Hazır mı? En Leziz Noodle Tarifleri Burada!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 00:16

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonundaki yemekler ilgiyle takip ediliyor. 18 Ağustos 2024 tarihindeki MasterChef programındaki dikkat çeken ürünlerden biri noodle oldu. Yarışmacılar bu bölümde en lezzetli noodle yapmak için kıyasıya rekabet etti. İşte 18 Ağustos 2024 MasterChef'te karşımıza çıkan noodle'a dair en lezzetli tarifler...

İçerisinde bir tek ben yokum diyeceğiniz tarif!

İçerisinde bir tek ben yokum diyeceğiniz tarif!

Tavuklu Noodle Çorbası

Malzemeler:

  • 2 parça kemiksiz but

  • Yarım paket noodle

  • 1 adet havuç

  • 3 dal taze soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı zencefil

  • Maydanoz

  • Tuz

  • Karabiber

Havuçlar ile birlikte etleri haşlayın. Üzerinde oluşan köpüğü sık sık toplayın. Kaynadıktan sonra içerisine zencefil, tuz, karabiber, ezilmiş sarımsak ve taze soğanları ekleyip tekrar kaynatın. Ardından noodle paketini ekleyin. Noodle yumuşayınca maydanozları üzerine serpiştirerek servis edin.

Noodle varsa sarımsaksız olmaz.

Noodle varsa sarımsaksız olmaz.

Sarımsaklı ve Susamlı Noodle

Malzemeler:

  • 450 gr. kuşbaşı tavuk

  • 1 paket noodle

  • 2 diş sarımsak

  • 2 dal taze soğan

  • Susam

  • Soya sosu

  • Zeytinyağı

  • Karabiber

  • Tuz

Tavukları dilimleyip, baharatlar ile birlikte sotelemeye başlayın. Ardından ezilmiş sarımsakları tavaya aktarın. Ayrı bir tencerede noodle makarnaları haşlayıp, süzün. Sotelenen tavukları ocaktan almadan önce soya sosunu, susam ve taze soğanı ilave edin. Haşlanan noodle makarna ile karıştırıp, servis edin.

Besin değeri oldukça yüksek olan bu tarife bayılacaksınız.

Besin değeri oldukça yüksek olan bu tarife bayılacaksınız.

Etli Noodle

Malzemeler:

  • 1 paket noodle

  • 400 gr kuşbaşı dana eti

  • 2 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 adet kapya biber

  • 2 adet sivri biber

  • 1 kase haşlanmış brokoli

  • Sıvı yağ

  • Tuz

  • Karabiber

Noodle makarnayı haşlayıp, süzün. Etleri sıvı yağ ile sotelemeye başlayın. Sotelenen etlerin üzerine ezilmiş sarımsak ve doğranan biberleri ilave edin. Ocaktan almadan önce baharatları, soya sosunu ve haşlanmış brokolileri ilave edin. Pişen noodle ile karıştırarak servis edin.

Karidesleri soteledikten sonra soya sosu ile lezzetlendiriyoruz.

Karidesleri soteledikten sonra soya sosu ile lezzetlendiriyoruz.

Karidesli Noodle

Malzemeler:

  • 250 gr karides

  • 1 paket noodle

  • 1 adet kapya biber

  • 2 adet sivri biber

  • 1 adet soğan

  • 1 adet havuç

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı zencefil

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • Maydanoz

  • Sıvı yağ

  • Tuz

  • Karabiber

Noodle makarnayı haşlayıp, süzün. Karidesleri, sıvı yağ ile sotelemeye başlayın. Üzerine baharatları ve soya sosunu ekleyip, ocaktan alın. Ayrı bir tavada doğradığınız sebzeleri, ezilmiş sarımsak ve sıvı yağ ile soteleyin. Üzerine karidesleri ilave edin. Ardından noodle ile iyice karıştırın. İnce kıyılmış maydanoz ile servis edin.

Parmesan tüm malzemelere bedel!

Parmesan tüm malzemelere bedel!

Parmesanlı Noodle

Malzemeler:

  • Yarım paket noodle

  • 1 su bardağı parmesan peyniri

  • 3 dal taze soğan

  • Zeytinyağı

  • Karabiber

  • Tuz

Noodle makarnayı haşlayıp, süzün. Tuz, karabiber ve zeytinyağı ile harmanlayın. Parmesan peyniri ve taze soğan ile servis edin.

Klasik sevenlere...

Klasik sevenlere...

Tavuklu Noodle

Malzemeler:

  • 1 paket noodle 

  • 500 gr kadar kemiksiz but 

  • 1 adet kapya biber

  • 2 adet yeşil biber

  • 2 dal taze soğan

  • Yarım çay bardağı soya sosu

  • 1 çay kaşığı zencefil

  • 1 çay kaşığı köri

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

Tavukları jülyen kesim doğrayın.Zeytinyağı ile yüksek ateşte sotelemeye başlayın. Ardından dilimlenmiş soğanları ve biberleri ilave edin. Ayrı bir tencereye noodle makarnayı ekleyip, haşlayın. Son olarak tavukların üzerine baharatları ekleyip, ocaktan alın. Haşlanan noodle makarnanın üzerine ilave edip, karıştırın. Soya sosu ilave ederek servis edin.

Evet evet yanlış görmüyorsunuz, haşlanmış yumurta ekliyoruz.

Evet evet yanlış görmüyorsunuz, haşlanmış yumurta ekliyoruz.

Yumurtalı ve Taze Soğanlı Noodle

Malzemeler:

  • 1 paket noodle makarna

  • 3 adet haşlanmış yumurta

  • 2 dal taze soğan

  • 1 yemek kaşığı susam

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı zencefil

  • Tuz

  • Karabiber

Noodle makarnayı haşlayıp, süzün. Ardından üzerine soya sosu, susam, tuz, karabiber ve zencefil ile karıştırın. Taze soğan ve dilimlenmiş yumurta ile servis edin.

Tatlı ekşi sosu hazır almak yerine kendiniz yapmaya ne dersiniz?

Tatlı ekşi sosu hazır almak yerine kendiniz yapmaya ne dersiniz?

Tatlı Ekşi Soslu Noodle

Malzemeler:

  • 1 paket noodle

  • 4 adet kemiksiz tavuk budu 

  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 2 adet yumurta

  • Sıvı yağ

Sebzeler için:

  • 1 adet kapya biber

  • 2 adet yeşil biber

  • 3 dilim ananas ananas

  • 1 adet kuru soğan

  • Tuz

  • Karabiber

Tatlı ekşi sos için:

  • 1 çay bardağı elma sirkesi

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • Tavuk suyu

Noodle makarnayı haşlayıp süzün. Tatlı eksi sos için tüm malzemelerini minik bir tencerede karıştırın. En son nişastayı ekleyin. Kaynadıktan sonra ocaktan alın. Tavukları dilimleyip, önce yumurtaya ardından nişastaya bulayıp kızartın. Sebzeleri dilimleyip, sıvı yağ ile soteleyin. Tuz ve karabiber ekleyerek ocaktan alın. Tatlı ekşi sos ile tavukları karıştırın. Ardından üzerine sebzeler ve noodle makarnayı ilave ederek servis edin.

Vejetaryenler bu tarife bayılacak!

Vejetaryenler bu tarife bayılacak!

Karışık Sebzeli Noodle

Malzemeler:

  • 1 paket noodle

  • 1 adet havuç 

  • 1 adet kapya biber 

  • 3 adet yeşil biber

  • 1 kase brokoli 

  • 3 dal taze soğan 

  • 3 yemek kaşığı soya sosu

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

Noodle makarnayı haşlayıp, süzün. Geniş bir tavada  havuç ve biberleri dilimleyerek soteleyin. Üzerine taze soğan ve brokolileri ekleyin. Son olarak baharatları ve soya sosunu ekleyip, ocaktan alın. Noodle ile karıştırarak servis edin.

Lezzetli suyunu kaşık kaşık içeceksiniz.

Lezzetli suyunu kaşık kaşık içeceksiniz.

Etli Noodle Çorbası

Malzemeler:

  • 350 gr dana eti

  • Yarım paket noodle

  • 1 adet soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı zencefil

  • Çubuk tarçın

  • Tuz

  • Karabiber

Etler kaynamaya bırakılır ve içerisine 1 adet soğan, ezilmiş sarımsak, çubuk tarçın ve zencefili ekleyin. Kaynarken üzerindeki köpükleri sık sık temizleyin. Kaynadıktan sonra içerisinden çubuk tarçını alın. Tuz ve karabiberin eklenmesinin ardından noodle paketini ekleyin ve noodle yumuşayınca servis edin.

Zencefil kokusu burnunuza geliyor mu?

Zencefil kokusu burnunuza geliyor mu?

Mantarlı Noodle

Malzemeler:

  • 1 paket noodle

  • 10-12 adet mantar

  • 3 yemek kaşığı soya sosu

  • 3 dal taze soğan

  • Maydanoz

  • Zencefil

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

Noodle makarnayı haşlayıp, süzün. Mantarları dilimleyip, zeytinyağı ile soteleyin. Üzerine tuz, karabiber, taze soğan ve maydanozu ilave edin. Son olarak soya sosu ekleyerek, noodle makarna ile karıştırın.

Hem sağlıklı hem lezzetli olsun diyorsanız, bu tarif tam size göre!

Hem sağlıklı hem lezzetli olsun diyorsanız, bu tarif tam size göre!

Ispanaklı Noodle

Malzemeler:

  • 1 paket noodle

  • 1 adet soğan

  • 500 gr ıspanak 

  • 3 yemek kaşığı soya sosu

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

Ispanakları, soğan ile birlikte soteleyin. Üzerine tuz, karabiber ekleyerek ocaktan alın. Noodle makarnayı haşlayıp, süzün. Üzerine soya sosu ve ıspanakları ekleyerek servis edin.

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