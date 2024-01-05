İstanbul'dan Almanya'ya Neden Taşındığını Uçaktan Çektiği Görüntüleri Birleştirerek Özetledi
İstanbul'dan Almanya'ya Neden Taşındığını Uçaktan Çektiği Görüntüleri Birleştirerek Özetledi
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Birçok Türk vatandaşı ülkelerini farklı sebeplerden dolayı terk edebiliyor. Bunlardan biri de kalabalık ve betonlaşma...
Tahmin edersiniz ki İstanbul da nüfusu ile kalabalık bir şehir. Bu özelliği beraberinde trafik sorununu getiriyor. İstanbul'da yaşayanlar bir yerden bir yere gitmekte ve hatta gezmekte bile zorlandıklarını söylüyorlar.
Yollar kadar kaldırımlar da insan akınına uğruyor. İstanbul'da yaşamak kadar, şehre taşınmak da bir o kadar zor.
Ancak ne yazık ki iş imkanı nedeniyle insanlar İstanbul'u tercih edebiliyor. Yükselen kiralar ve yaşam koşulları nedeniyle sıfırdan bir hayat kurmakta bir o kadar zorlaşıyor.
İstanbul'dan bu gibi sorunlar nedeniyle taşınmayı tercih eden bir TikTok kullanıcısı durumu kendi gözlerimizle görmemiz için bir video hazırladı.
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Bu videoda taşındığı Almanya'daki, Düsseldorf şehrini ve İstanbul'u uçaktan kuş bakışı çekti. Sonunda her iki görüntüyü birleştirdi.
Videoya herhangi bir şey yazmasına da gerek kalmadı. Çünkü iki görüntü birbirinden o kadar farklıydı ki, sebebi bakan herkes anladı.
Sosyal medyaya konu olan videoya kullanıcılardan yorumlar da geldi.
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Düsseldorf'u beğenmeyenler de yorumlara eklendi.
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Ancak tam tersini savunanlar da vardı.
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"Biri metropol, biri köy. Kıyaslamak gereksiz."
"Türkiye'de de var böyle yerler."
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Kimisi de İstanbul'u güzel buldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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