Görüş Bildir
Haberler
Video
İstanbul'dan Almanya'ya Neden Taşındığını Uçaktan Çektiği Görüntüleri Birleştirerek Özetledi

İstanbul'dan Almanya'ya Neden Taşındığını Uçaktan Çektiği Görüntüleri Birleştirerek Özetledi

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 12:05

TikTok'ta bir kullanıcının İstanbul'dan Almanya'ya neden taşındığını hiç konuşmadan anlattığı video gündem oldu. İki farklı ülkeden iki farklı şehrin görüntüsünü uçaktan çeken kullanıcı her şeyi özetledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Birçok Türk vatandaşı ülkelerini farklı sebeplerden dolayı terk edebiliyor. Bunlardan biri de kalabalık ve betonlaşma...

Birçok Türk vatandaşı ülkelerini farklı sebeplerden dolayı terk edebiliyor. Bunlardan biri de kalabalık ve betonlaşma...

Tahmin edersiniz ki İstanbul da nüfusu ile kalabalık bir şehir. Bu özelliği beraberinde trafik sorununu getiriyor. İstanbul'da yaşayanlar bir yerden bir yere gitmekte ve hatta gezmekte bile zorlandıklarını söylüyorlar.

Tahmin edersiniz ki İstanbul da nüfusu ile kalabalık bir şehir. Bu özelliği beraberinde trafik sorununu getiriyor. İstanbul'da yaşayanlar bir yerden bir yere gitmekte ve hatta gezmekte bile zorlandıklarını söylüyorlar.

Yollar kadar kaldırımlar da insan akınına uğruyor. İstanbul'da yaşamak kadar, şehre taşınmak da bir o kadar zor.

Yollar kadar kaldırımlar da insan akınına uğruyor. İstanbul'da yaşamak kadar, şehre taşınmak da bir o kadar zor.

Ancak ne yazık ki iş imkanı nedeniyle insanlar İstanbul'u tercih edebiliyor. Yükselen kiralar ve yaşam koşulları nedeniyle sıfırdan bir hayat kurmakta bir o kadar zorlaşıyor.

Ancak ne yazık ki iş imkanı nedeniyle insanlar İstanbul'u tercih edebiliyor. Yükselen kiralar ve yaşam koşulları nedeniyle sıfırdan bir hayat kurmakta bir o kadar zorlaşıyor.

İstanbul'dan bu gibi sorunlar nedeniyle taşınmayı tercih eden bir TikTok kullanıcısı durumu kendi gözlerimizle görmemiz için bir video hazırladı.

İstanbul'dan bu gibi sorunlar nedeniyle taşınmayı tercih eden bir TikTok kullanıcısı durumu kendi gözlerimizle görmemiz için bir video hazırladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu videoda taşındığı Almanya'daki, Düsseldorf şehrini ve İstanbul'u uçaktan kuş bakışı çekti. Sonunda her iki görüntüyü birleştirdi.

Bu videoda taşındığı Almanya'daki, Düsseldorf şehrini ve İstanbul'u uçaktan kuş bakışı çekti. Sonunda her iki görüntüyü birleştirdi.

Videoya herhangi bir şey yazmasına da gerek kalmadı. Çünkü iki görüntü birbirinden o kadar farklıydı ki, sebebi bakan herkes anladı.

Videoya herhangi bir şey yazmasına da gerek kalmadı. Çünkü iki görüntü birbirinden o kadar farklıydı ki, sebebi bakan herkes anladı.

İşte o video:

Sosyal medyaya konu olan videoya kullanıcılardan yorumlar da geldi.

Sosyal medyaya konu olan videoya kullanıcılardan yorumlar da geldi.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Düsseldorf'u beğenmeyenler de yorumlara eklendi.

Düsseldorf'u beğenmeyenler de yorumlara eklendi.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Ancak tam tersini savunanlar da vardı.

Ancak tam tersini savunanlar da vardı.

👇🏻

👇🏻

"Biri metropol, biri köy. Kıyaslamak gereksiz."

"Biri metropol, biri köy. Kıyaslamak gereksiz."

"Türkiye'de de var böyle yerler."

"Türkiye'de de var böyle yerler."
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kimisi de İstanbul'u güzel buldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Kimisi de İstanbul'u güzel buldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?