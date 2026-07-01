İstanbul’daki Büyükada’da Plajda Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 4 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Yangına ilişkin Adalar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adalar Nizam Mahallesi Güldalı Sokak üzerinde bulunan Viranbağı Plajı’nın restoran bölümünde başlayan yangın, çevresindeki ormanlık alana sirayet etmiştir. Dumandan etkilenen 4 kişi, itfaiye ekiplerimiz tarafından sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. İBB İtfaiye Teşkilatımız ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordineli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Büyükada’daki orman yangınına müdahale çalışmalarına destek amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz bölgeye sevk edilmiştir. Ekiplerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde görevini sürdürmektedir.”