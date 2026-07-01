İstanbul’daki Büyükada’da Plajda Başlayan Yangın Ormana Sıçradı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul’un Büyükada ilçesinde Viranbağ Plajı’nda çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, alevlere yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yangına müdahale çalışmalarına destek amacıyla Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botunun bölgeye sevk edildiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büyükada’daki Viranbağ Plajı’nda bulunan bir restoranda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana yayıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yangından görüntüler.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın