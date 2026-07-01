article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’daki Büyükada’da Plajda Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

İstanbul’daki Büyükada’da Plajda Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.07.2026 - 21:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul’un Büyükada ilçesinde Viranbağ Plajı’nda çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, alevlere yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yangına müdahale çalışmalarına destek amacıyla Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botunun bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Büyükada’daki Viranbağ Plajı’nda bulunan bir restoranda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana yayıldı

Büyükada’daki Viranbağ Plajı’nda bulunan bir restoranda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana yayıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 4 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Yangına ilişkin Adalar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adalar Nizam Mahallesi Güldalı Sokak üzerinde bulunan Viranbağı Plajı’nın restoran bölümünde başlayan yangın, çevresindeki ormanlık alana sirayet etmiştir. Dumandan etkilenen 4 kişi, itfaiye ekiplerimiz tarafından sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. İBB İtfaiye Teşkilatımız ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordineli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

İstanbul Büyükada’daki orman yangınına müdahale çalışmalarına destek amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz bölgeye sevk edilmiştir. Ekiplerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde görevini sürdürmektedir.”

Yangından görüntüler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın