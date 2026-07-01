article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara’daki NATO Zirvesinde 56 Bin Güvenlik Personeli Görev Alacak

Ankara’daki NATO Zirvesinde 56 Bin Güvenlik Personeli Görev Alacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.07.2026 - 19:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünya liderlerinin toplanacağı NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek. Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, NATO Zirvesi'nde polis ve jandarmadan toplam 56 bin güvenlik personelinin görev alacağını açıkladı. Tandoğan ayrıca, zirve tedbirleri kapsamında 900’e yakın şok uygulama yapıldığını belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara’da günlerdir hazırlığı süren NATO Zirvesi, önümüzdeki hafta içinde düzenlenecek.

Ankara’da günlerdir hazırlığı süren NATO Zirvesi, önümüzdeki hafta içinde düzenlenecek.

7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için alınan güvenlik tedbirleri dikkat çekti.

Zirve için emniyet ve jandarmadan toplam 56 bin personelin görev alacağını kaydeden Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, 'NATO Zirvesi'yle ilgili Ankara'da günler öncesinden aldığımız tedbirlerimiz oldu. Tedbirlerin en üst seviyeye geldiği noktadayız. Tedbirleri planladık ve zirve bitene kadar da sorunsuz bir şekilde sonuç almayı planlıyoruz. Risk analizleri ve bütün değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmeler çerçevesinde de yaklaşık 49 bin emniyet, 7 bin civarında da jandarma personelimiz görev alacak.' ifadelerini kullandı.

Zirve tedbirleri kapsamında 900’e yakın şok uygulama yapıldı.

Denetimlerin uygulanmaya başladığı günden itibaren 900'e yakın şok uygulama gerçekleştirdiklerini ifade eden Tandoğan, 'Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 900'e yakın şok uygulama yapıldı. Akıllara gelebilecek tüm detaylar değerlendiriliyor. Günübirlik evlerden kiralık araçlara, park ve bahçelerden liderlerin konaklayacağı yerler ile programların yapılacağı çevrelere kadar uygulamalarımız çok katmanlı bir şekilde devam ediyor. Bizim önceliğimiz, devlet liderlerinin ve heyetlerin sorunsuz bir şekilde zirveden ayrılmaları. Bu çerçevede kriz merkezlerimiz oluşturuldu. Bu merkez, KGYS merkezimizin içinde olacak. Sürekli izlemeler ve takipler yapılacak. Birimlerimizin kendi kriz merkezleri de olacak ve eş güdüm içerisinde çok katmanlı bir şekilde takip edilecek. Şehirde hayat devam edecek. Güzergâhlar ve konaklama yerlerindeki tedbirlerimiz daha belirgin olacak. Vatandaşlarımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değil. Alternatif yollarımız ilan edildi. Her an sahadayız. Bütün riskleri yönetiyoruz. Yerli ve millî yazılımlarla sahada olan biten her şeyi kriz merkezimizden anlık olarak takip edeceğiz. Dijital sistemlerimizi de geliştirdik.' diye konuştu.

Ankara’da şehirlerarası otobüsler çalışmayacak mı?

Ankara’da şehirlerarası otobüsler çalışmayacak mı?

Başka şehirlerden gelecek kişilere yönelik herhangi bir kısıtlama olmadığını belirten Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy, 'Şehirlerarası otobüslerle ve yaya hareketliliğiyle ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok. Daha önce de olduğu gibi şehirlerarası otobüsler Sabancı Bulvarı üzerinden AŞTİ'ye hareket edebilecek. İlimize dışarıdan gelmek isteyen vatandaşlar da sıkıntı yaşamayacak. Radar cihazlarımızla şehir girişlerinde denetim noktaları kurduk. Bazı araç türlerine yönelik denetimlerimizi artırdık. Vatandaşlarımızın trafikte sıkıntı yaşayabileceği tüm noktalarda ekiplerimizi görevlendirdik. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden de oluşabilecek yoğunluklarla ilgili tüm tedbirlerimiz hazır. İlave tedbir alınması gerektiğinde de gerekli önlemler alınacak.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın