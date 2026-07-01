Ankara’daki NATO Zirvesinde 56 Bin Güvenlik Personeli Görev Alacak

7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için alınan güvenlik tedbirleri dikkat çekti.

Zirve için emniyet ve jandarmadan toplam 56 bin personelin görev alacağını kaydeden Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, 'NATO Zirvesi'yle ilgili Ankara'da günler öncesinden aldığımız tedbirlerimiz oldu. Tedbirlerin en üst seviyeye geldiği noktadayız. Tedbirleri planladık ve zirve bitene kadar da sorunsuz bir şekilde sonuç almayı planlıyoruz. Risk analizleri ve bütün değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmeler çerçevesinde de yaklaşık 49 bin emniyet, 7 bin civarında da jandarma personelimiz görev alacak.' ifadelerini kullandı.

Zirve tedbirleri kapsamında 900’e yakın şok uygulama yapıldı.

Denetimlerin uygulanmaya başladığı günden itibaren 900'e yakın şok uygulama gerçekleştirdiklerini ifade eden Tandoğan, 'Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 900'e yakın şok uygulama yapıldı. Akıllara gelebilecek tüm detaylar değerlendiriliyor. Günübirlik evlerden kiralık araçlara, park ve bahçelerden liderlerin konaklayacağı yerler ile programların yapılacağı çevrelere kadar uygulamalarımız çok katmanlı bir şekilde devam ediyor. Bizim önceliğimiz, devlet liderlerinin ve heyetlerin sorunsuz bir şekilde zirveden ayrılmaları. Bu çerçevede kriz merkezlerimiz oluşturuldu. Bu merkez, KGYS merkezimizin içinde olacak. Sürekli izlemeler ve takipler yapılacak. Birimlerimizin kendi kriz merkezleri de olacak ve eş güdüm içerisinde çok katmanlı bir şekilde takip edilecek. Şehirde hayat devam edecek. Güzergâhlar ve konaklama yerlerindeki tedbirlerimiz daha belirgin olacak. Vatandaşlarımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değil. Alternatif yollarımız ilan edildi. Her an sahadayız. Bütün riskleri yönetiyoruz. Yerli ve millî yazılımlarla sahada olan biten her şeyi kriz merkezimizden anlık olarak takip edeceğiz. Dijital sistemlerimizi de geliştirdik.' diye konuştu.