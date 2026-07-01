Ankara’daki NATO Zirvesinde 56 Bin Güvenlik Personeli Görev Alacak
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Dünya liderlerinin toplanacağı NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek. Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, NATO Zirvesi'nde polis ve jandarmadan toplam 56 bin güvenlik personelinin görev alacağını açıkladı. Tandoğan ayrıca, zirve tedbirleri kapsamında 900’e yakın şok uygulama yapıldığını belirtti.
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Ankara’da günlerdir hazırlığı süren NATO Zirvesi, önümüzdeki hafta içinde düzenlenecek.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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