İstanbul'da Şoke Eden Olay: Tekel Bayine Bomba Attılar!

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Kağıthane Çağlayan’da yaşanan olayda, motosikletli iki kişinin bir tekel bayisinin önüne patlayıcı attığı görülüyor.
Motosikletli kişilerin tekel bayisinin önüne bomba atmasının ardından yaşanan patlama güvenlik kameralarına yansıyken, tekel batisinden çıkan kişiler de motosikletli kişilerin arkasından silahla ateş etti.
İşte o anlar: 👇
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Haraç istemislerdir..şuan bircok isyerine harac isteyen tipler dadandi..türkiyede hak hukuk kalmadi nasil olucak
Tekelci daha büyük suçlu kafasına göre ateş etmiş koşarak haklıyken haksız duruma düşmüş…
Fazlasıyla rahatlar pess