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İstanbul'da Şoke Eden Olay: Tekel Bayine Bomba Attılar!

İstanbul'da Şoke Eden Olay: Tekel Bayine Bomba Attılar!

Kağıthane bomba
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 12:15

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'@istanbuldahavadis' isimli Instagram hesabı tarafından paylaşılan görüntülerde yer alan bilgiye göre, İstanbul Kağıthane'de bir tekel bayine bomba atıldı!

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Kağıthane Çağlayan’da yaşanan olayda, motosikletli iki kişinin bir tekel bayisinin önüne patlayıcı attığı görülüyor.

Kağıthane Çağlayan’da yaşanan olayda, motosikletli iki kişinin bir tekel bayisinin önüne patlayıcı attığı görülüyor.

Motosikletli kişilerin tekel bayisinin önüne bomba atmasının ardından yaşanan patlama güvenlik kameralarına yansıyken, tekel batisinden çıkan kişiler de motosikletli kişilerin arkasından silahla ateş etti.

Motosikletli kişilerin tekel bayisinin önüne bomba atmasının ardından yaşanan patlama güvenlik kameralarına yansıyken, tekel batisinden çıkan kişiler de motosikletli kişilerin arkasından silahla ateş etti.

İşte o anlar: 👇

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Denemme

Haraç istemislerdir..şuan bircok isyerine harac isteyen tipler dadandi..türkiyede hak hukuk kalmadi nasil olucak

ömer

Tekelci daha büyük suçlu kafasına göre ateş etmiş koşarak haklıyken haksız duruma düşmüş…

s.rtc

Fazlasıyla rahatlar pess