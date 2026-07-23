İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 25-26 Temmuz 2026 Tiyatro Oyunları

Anna Karenina- Tür: Trajedi / Dram

- Konu: Tolstoy'un ölümsüz eserinden uyarlanan oyunda, aşkı uğruna toplumsal konumunu ve sahip olduğu kimliğini kaybeden bir kadının, aristokratik normlarla çatışması ve yaşadığı yıkıcı süreç ele alınmaktadır.

- Saat: 25 Temmuz Cumartesi

- Mekan: Taksim İstiklal Sahne

- Oyuncular: Nisa Aybüke Cubukoğlu, Metin Zakoğlu, Nur Sima, Nevzat Korkut

Operadaki Hayalet- Tür: Tiyatro Oyunu / Minimalist Uyarlama

- Konu: Devasa bir prodüksiyona sahip olan dünya klasiklerinden Operadaki Hayalet'in Sude Naz Demirci uyarlamasıyla modernize edilip tek kişilik bir performans olarak sahneye taşınmış, yaratıcı halidir.

- Saat: 25 Temmuz Cumartesi

- Mekan: Bakırköy Butik Sahne

- Oyuncular: Müslüm Çelik

Kürk Mantolu Madonna- Tür: Dram

- Konu: Sabahattin Ali'nin başyapıtından uyarlanan eserde, Raif Efendi'nin Almanya yıllarında yaşadığı derin tutku, umutsuzluğun içinde filizlenen aşkın yüceliği ve koca bir ömre yayılan sessiz yalnızlığın sahnedeki yansıması anlatılır.

- Saat: 25 Temmuz Cumartesi

- Mekan: Taksim İstiklal Sahne

- Oyuncular: Taner Barlas, Ekin Aksu, Kıvanç Kürkcü, Duygu Dalyanoğlu, Şebnem Özinal

Mahşer-i Cümbüş- Tür: Doğaçlama / Tiyatro Sporu

- Konu: Hazır bir yazılı metne bağlı kalmadan tamamen seyirciden alınan yönlendirmelerle gelişen 'Tiyatro Sporu' formatı olup, oyuncular kadar izleyicileri de eserin aktif bir yaratıcısı hâline getiren interaktif gösteridir.

- Saat: 25 Temmuz Cumartesi | 20:30

- Mekan: Trump Sahne

- Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan, Özlem Türay

Gece Yarısı Treni- Tür: Tiyatro / Fantastik Dram

- Konu: Matt Haig'in popüler eserinden kurgulanan yapımda, 'Herkesin bir gece yarısı treni vardır' argümanı üzerinden, bireyin hangi istasyonda inmeyi seçtiği ve yaşamadığı hayatlara dair varoluşsal pişmanlıkları işlenmektedir.

- Saat: 26 Temmuz Pazar | 20:30

- Mekan: Taksim İstiklal Sahne

- Oyuncular: Muhammet Emre Aydın, Sude Naz Demirci