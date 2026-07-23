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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 25-26 Temmuz 2026 Tiyatro Oyunları

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 25-26 Temmuz 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 02:07
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İstanbul, 25-26 Temmuz 2026 hafta sonunda yine dopdolu bir tiyatro programıyla sanatseverleri ağırlıyor. Komediden dramaya, müzikallerden tek kişilik performanslara kadar farklı türlerde birçok oyun, şehrin çeşitli sahnelerinde izleyiciyle buluşacak. Hafta sonu planınıza kültür-sanat molası eklemek istiyorsanız, 25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde İstanbul'da sahnelenecek öne çıkan tiyatro oyunlarını bu listede bulabilirsiniz.

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Avrupa Yakası

Avrupa Yakası

Anna Karenina- Tür: Trajedi / Dram

- Konu: Tolstoy'un ölümsüz eserinden uyarlanan oyunda, aşkı uğruna toplumsal konumunu ve sahip olduğu kimliğini kaybeden bir kadının, aristokratik normlarla çatışması ve yaşadığı yıkıcı süreç ele alınmaktadır.

- Saat: 25 Temmuz Cumartesi

- Mekan: Taksim İstiklal Sahne

- Oyuncular: Nisa Aybüke Cubukoğlu, Metin Zakoğlu, Nur Sima, Nevzat Korkut

Operadaki Hayalet- Tür: Tiyatro Oyunu / Minimalist Uyarlama

- Konu: Devasa bir prodüksiyona sahip olan dünya klasiklerinden Operadaki Hayalet'in Sude Naz Demirci uyarlamasıyla modernize edilip tek kişilik bir performans olarak sahneye taşınmış, yaratıcı halidir.

- Saat: 25 Temmuz Cumartesi

- Mekan: Bakırköy Butik Sahne

- Oyuncular: Müslüm Çelik

Kürk Mantolu Madonna- Tür: Dram

- Konu: Sabahattin Ali'nin başyapıtından uyarlanan eserde, Raif Efendi'nin Almanya yıllarında yaşadığı derin tutku, umutsuzluğun içinde filizlenen aşkın yüceliği ve koca bir ömre yayılan sessiz yalnızlığın sahnedeki yansıması anlatılır.

- Saat: 25 Temmuz Cumartesi

- Mekan: Taksim İstiklal Sahne

- Oyuncular: Taner Barlas, Ekin Aksu, Kıvanç Kürkcü, Duygu Dalyanoğlu, Şebnem Özinal

Mahşer-i Cümbüş- Tür: Doğaçlama / Tiyatro Sporu

- Konu: Hazır bir yazılı metne bağlı kalmadan tamamen seyirciden alınan yönlendirmelerle gelişen 'Tiyatro Sporu' formatı olup, oyuncular kadar izleyicileri de eserin aktif bir yaratıcısı hâline getiren interaktif gösteridir.

- Saat: 25 Temmuz Cumartesi | 20:30

- Mekan: Trump Sahne

- Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan, Özlem Türay

Gece Yarısı Treni- Tür: Tiyatro / Fantastik Dram

- Konu: Matt Haig'in popüler eserinden kurgulanan yapımda, 'Herkesin bir gece yarısı treni vardır' argümanı üzerinden, bireyin hangi istasyonda inmeyi seçtiği ve yaşamadığı hayatlara dair varoluşsal pişmanlıkları işlenmektedir.

- Saat: 26 Temmuz Pazar | 20:30

- Mekan: Taksim İstiklal Sahne

- Oyuncular: Muhammet Emre Aydın, Sude Naz Demirci

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası

Othello- Tür: Trajedi

- Konu: Kendisi yerine Cassio'nun yaver seçilmesine derin bir öfke besleyen Iago'nun kurduğu acımasız oyunun, saf dilli Othello'nun güvenini, aklını ve evliliğini adım adım mutlak bir yıkıma sürüklemesi anlatılır.

- Saat: 25 Temmuz Cumartesi | 20:30

- Mekan: Moda Sahnesi

- Oyuncular: Caner Cindoruk, Yılmaz Sütçü, Mert Şişmanlar, Seray Akülker, Mesut Karakulak, Ahmed Saka, Yağmur Ilgım Öztekin

Bütün Çılgınlar Sever Beni- Tür: Komedi

- Konu: Eşi Maria'nın sadakatini sınamak isteyen Yosif'in, yakın arkadaşından yardım istemesiyle başlayan tehlikeli testin kontrolden çıkarak aşk, dostluk ve erkek egosu arasında büyüyen absürt bir komediye dönüşmesi.

- Saat: 26 Temmuz Pazar | 16:00 ve 19:30

- Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

- Oyuncular: Mert Fırat, Öznur Serçeler, Çağlar Yalçınkaya

Kısa Bir Veda 'O Çatının Altında'- Tür: Komedi, Trajedi & Dram

- Konu: Apartman Sahne'deki dramatik yazarlık atölyesi üretimlerinden organik olarak doğan, seyircinin farklı duygusal tonları bir arada deneyimleyeceği üç farklı kısa oyunun tek bir çerçevede sahnelenmesi.

- Saat: 25 Temmuz Cumartesi 16:00 | 26 Temmuz Pazar 16:00

- Mekan: Apartman Sahne

- Oyuncular: Belirtilmemiş

Özgür Turhan – Yepyenisi- Tür: Stand-up / Çağdaş Gösteri

- Konu: Açılış komedyeninin de yer aldığı etkinlikte, güncel hayata dair mikro gözlemlerin, toplumsal ironilerin ve kişisel şakaların argo ve küfür içeren filtresiz bir mizah anlayışıyla açık hava seyircisine aktarılması.

- Saat: 26 Temmuz Pazar | 21:00

- Mekan: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Oyuncular: Özgür Turhan

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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