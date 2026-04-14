article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 18-19 Nisan 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 16:46

İstanbul’da tiyatro sahneleri bu hafta sonu yine oldukça hareketli. 18–19 Nisan 2026 tarihlerinde hem klasik eserlerin modern uyarlamaları hem de güncel yerli yapımlar farklı sahnelerde izleyiciyle buluşuyor. Şehir genelinde geniş bir repertuvar sunan tiyatrolar, her zevke hitap eden seçenekleriyle dikkat çekiyor.

İBB Şehir Tiyatroları’ndan bağımsız sahnelere kadar uzanan program, hafta sonunu kültürle değerlendirmek isteyenler için dolu dolu bir takvim ortaya koyuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa Yakası

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Tür: Dram / Modern Klasik

Konu: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eserinden uyarlanan oyun, Doğu ve Batı arasında sıkışmış Türk toplumunun modernleşme sancılarını ironik bir dille anlatır.

Mekan: AKM Türk Telekom Opera Salonu

Saat: 19 Nisan Pazar – 19:00

Oyuncular: Serkan Keskin (tek kişilik dev performans)

Grease Müzikal

Tür: Müzikal

Konu: 1950'lerin gençlik kültürünü, aşklarını ve danslarını konu alan dünyaca ünlü Broadway klasiği.

Mekan: Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi

Saat: 18 Nisan Cumartesi & 19 Nisan Pazar – 20:30

Oyuncular: Uluslararası turne kadrosu

Taxim

Tür: Komedi

Konu: İstanbul’un kalbinde bir kafede mahsur kalan birbirinden farklı insanların hayatta kalma mücadelesi ve gerilimli ama komik yüzleşmeleri.

Mekan: Trump Sahne

Saat: 18 Nisan Cumartesi – 20:30

Oyuncular:

  • Şevket Çoruh

  • Ozan Güven

  • Mert Asutay

  • Nergis Çorakçı

  • Seçkin Özdemir

Sesler Ülkesi

Tür: Çocuk Oyunu

Konu: Unutulan müzik aletlerinin (keman, piyano, flüt) Sesler Ülkesi’ne giderek yeniden hatırlanma yolculuğu.

Mekan: Kağıthane Sadabad Sahnesi

Saat: 19 Nisan Pazar – 14:00

Oyuncular: İBB Şehir Tiyatroları Oyuncuları

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın