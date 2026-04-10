article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 11-12 Nisan 2026 Tarihinde Sahnelenen Oyunlar

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 20:30

İstanbul’da tiyatro sahneleri bu hafta sonu da dopdolu. 11-12 Nisan’da şehir genelinde, klasiklerden modern yapımlara uzanan geniş bir repertuvar izleyiciyle buluşuyor. Farklı sahnelerde onlarca alternatif arasından seçim yapmak zor, ama seçenek bol.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa Yakası Sahneleri

  • Sónar Istanbul 2026 - Dijital Performans / Festival - Zorlu PSM (11 Nisan 2026 - 17:00)

  • Faust - Büyük Oyunu / Trajedi - AKM Tiyatro Salonu (11 Nisan 2026 - 20:00)

  • Ebedi Barış - Büyük Oyunu / Dram - Mecidiyeköy Büyük Sahne (11 Nisan 2026 - 20:00)

  • Vanya Dayı - Klasik / Dram - Mecidiyeköy Büyük Sahne (11 Nisan 2026 - 20:00)

  • Bir Gece Masalı - Çocuk Oyunu / Uyarlama - Kağıthane Sadabad Sahnesi (11 Nisan 2026 - 15:00)

  • Yoldan Çıkan Oyun - Komedi / Fiziksel Tiyatro - Kağıthane Sadabad Sahnesi (11 Nisan 2026 - 20:00)

  • Arınma - Kara Komedi / Dram - Kumbaracı50 (11 Nisan 2026 - 20:30)

  • Aşık Veysel - Biyografik / Dram - Fatih Kültür Sanat Merkezi (11 Nisan 2026 - 15:00 ve 20:00)

  • Vanya Dayı - Klasik / Dram - Mecidiyeköy Büyük Sahne (12 Nisan 2026 - 20:00)

  • Bir Gece Masalı - Çocuk Oyunu / Uyarlama - Kağıthane Sadabad Sahnesi (12 Nisan 2026 - 15:00)

  • Yoldan Çıkan Oyun - Komedi / Fiziksel Tiyatro - Kağıthane Sadabad Sahnesi (12 Nisan 2026 - 20:00)

  • Konken Partisi - Kara Komedi / Sosyal Dram - Trump Sahne (12 Nisan 2026 - 12:00 ve 16:00)

  • Jekyll & Hyde - Müzikal / Psikolojik Gerilim - Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium (12 Nisan 2026 - 17:30 ve 20:30)

  • İtfaiyecinin Sırrı - Çocuk Oyunu / Pedagojik - Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi (12 Nisan 2026 - Saat Bilgisi Belirtilmemiş, Biletler Tükendi)

Anadolu Yakası Sahneleri

  • Annemin Cenazesi - Psikolojik Aile Dramı / Kara Komedi - DasDas Sahne (11 Nisan 2026 - 21:00)

  • Tartuffe - Klasik / Komedi - Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi (11 Nisan 2026 - 20:30)

  • Geçmişin Gölgesi - Psikolojik Dram / Gerilim - Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi (11 Nisan 2026 - 20:30)

  • Ağrı Dağı Efsanesi - Destansı Dram / Uyarlama - Ümraniye Sahnesi (11 Nisan 2026 - 20:30)

  • Bekçi İle Postacı - Çocuk Oyunu / Pedagojik - Ümraniye Sahnesi (11 Nisan 2026 - 14:00)

  • Yatak Odası Komedisi - Komedi / Sosyal - Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi (11 Nisan 2026 - 20:00)

  • Tartuffe - Klasik / Komedi - Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi (12 Nisan 2026 - 20:30)

  • Ağrı Dağı Efsanesi - Destansı Dram / Uyarlama - Ümraniye Sahnesi (12 Nisan 2026 - 20:30)

  • Bekçi İle Postacı - Çocuk Oyunu / Pedagojik - Ümraniye Sahnesi (12 Nisan 2026 - 14:00)

  • Çöpsüz Dünya - Çocuk Oyunu / Eko-Kritik - Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi (12 Nisan 2026 - 14:00)

  • Quasimodo - Klasik Uyarlama / Trajedi - DasDas Sahne (12 Nisan 2026 - 19:00)

  • Sevdalı Bulut - Masal Uyarlaması / Çocuk - Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi (12 Nisan 2026 - 15:00)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın