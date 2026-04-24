İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 25-26 Nisan 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Geçmişin Kokusu

Konu: Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Üsküp'te yaşanan büyük sosyolojik ve psikolojik enkazın, Salih karakteri üzerinden incelenmesidir. Salih, 500 yıllık aile evinde geçmişin izlerini korumaya çalışırken, mahallesinde giderek artan bireyselleşmeye, kültürel çözülmeye ve komşuların birbirine düşman edildiği karanlık döneme karşı tek başına direnmektedir. Ancak sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak şehre geri dönen çocukluk arkadaşı ve ilk aşkı Elina'nın gelişiyle tüm dengeler altüst olur.

Yönetmen: Serkan Özarslan

Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Görkem Sevindik, Gülsim Ali İlhan, Emir Benderlioğlu, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Kadir Polatçı

Serkan Özarslan’ın hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendiği bu TRT ortak yapımı eser, “Gelecek bazen geçmişte saklıdır” fikrini güçlü bir dramatik zemine taşır. Film, Balkan coğrafyasındaki çözülmeyi bireysel bir aşk ve direniş hikâyesi üzerinden anlatır.

Michael

Konu: Tüm zamanların en büyük pop ikonlarından birinin hayatını, şöhretin arkasındaki travmalar ve psikolojik izolasyon üzerinden anlatan biyografik yapım.

Yönetmen: Antoine Fuqua

Vizyon Tarihi: 22 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Jaafar Jackson, Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Juliano Valdi

Film, sahne ışıklarının parıltısından çok perde arkasındaki yalnızlık ve çöküşe odaklanarak biyografi türüne daha karanlık bir perspektif kazandırır.

Yolun Sonu Nebi

Konu: Materyalist dünyadan uzaklaşarak içsel huzur ve “Nebi” arayışına yönelen karakterlerin ruhsal yolculuğu.

Yönetmen: İsmail Lütfü Erol

Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Selim Gülgören, Tuğçe Görücü, Vanessa Fery, Levent İnal

Minimalist anlatımıyla öne çıkan film, sessizlik ve içsel dönüşüm temasını merkeze alır.

La Grazia

Konu: Aile sırları ve ahlaki ikilemler üzerinden insanın bağışlanmaya ne kadar layık olduğunu sorgulayan Avrupa draması.

Yönetmen: İtalyan bağımsız sineması

Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque

Yavaş tempolu, diyalog ağırlıklı anlatımıyla karakter odaklı bir Avrupa dramı sunar.

Güz Sonatı (Autumn Sonata)

Konu: Başarılı bir anne ile yıllar sonra karşı karşıya gelen kızının yıkıcı yüzleşmesini anlatan psikolojik dram.

Yönetmen: Ingmar Bergman

Vizyon Tarihi: Nisan 2026 (yeniden gösterim)

Ana Oyuncular: Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Lena Nyman

Film, anne-kız ilişkisini sinema tarihinin en sert psikolojik çatışmalarından biri olarak işler.

The Drama

Konu: Aşk, şöhret ve saplantı ekseninde modern ilişkilerin toksik yapısını anlatan çağdaş drama.

Yönetmen: Kristoffer Borgli

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Zendaya, Robert Pattinson

Popüler kültür ve bağımsız sinema estetiğini birleştirerek ilişkilerin karanlık tarafını inceler.