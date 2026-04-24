İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 25-26 Nisan 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Büyü 3: Son Ayin
Konu: Anadolu’nun ücra bir bölgesinde yapılan kazıda uyanan kadim bir lanetin şeytani bir doğumla birleşmesi sonucu ortaya çıkan metafiziksel dehşet.
Yönetmen: Burak Çelik
Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026
Ana Oyuncular: John Philbin, Kristine Kay Larsen, Sophia Matthias
Film, yerel arkeolojik motifleri Hollywood tarzı demonik korku estetiğiyle birleştirerek melez bir korku dili kuruyor.
Karabasan
Konu: Uyku felci ve sanrılarla boğuşan karakterlerin, gerçek ile kabus arasındaki sınırın tamamen silindiği bir hayatta kalma mücadelesi.
Yönetmen: Mesut Çetin
Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026
Ana Oyuncular: Arif Selçuk, Mehmet Ali Tuncer, Ali Buga, Yusuf Çil
Mafya kaçışıyla başlayan hikâye, kırsal bir evde doğaüstü bir kabusa dönüşerek psikolojik ve fiziksel korkuyu aynı potada eritiyor.
Seni Öldürecekler (They Will Kill You)
Konu: Bir gökdelende başlayan iş hayatının, karanlık bir tarikatın paravanına dönüşmesiyle yaşanan klostrofobik ölüm kalım mücadelesi.
Yönetmen: Kirill Sokolov
Vizyon Tarihi: 27 Mart 2026
Ana Oyuncular: Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham, Myha’la, Tom Felton
Kurumsal dünyayı kanlı bir metaforla ele alan film, kara mizah ve gore öğelerini sert bir sosyal eleştiriyle birleştiriyor.
Undertone (Alatoon)
Konu: Travmalar ve bilinçaltı sanrılar üzerinden ilerleyen, gizemli ve atmosferik bir hayatta kalma hikâyesi.
Yönetmen: Bilinmiyor
Vizyon Tarihi: Nisan 2026
Ana Oyuncular: Açıklanmadı
Bilgi saklayan “kör kutu” pazarlama stratejisiyle öne çıkan film, jumpscare yerine atmosferik gerilim ve ses tasarımına odaklanıyor.
Lee Cronin’den Mumya (The Mummy)
Konu: Sekiz yıl kayıp kaldıktan sonra geri dönen bir çocuğun, beraberinde getirdiği kadim bir lanetle ailesini kabusa sürüklemesi.
Yönetmen: Lee Cronin
Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026
Ana Oyuncular: Laia Costa, Jack Reynor, May Elghety, Veronica Falcón, May El Calamawy, Natalie Grace
Klasik mumya hikâyesini tek bir evin içine hapsederek psikolojik korku odaklı yeniden yorumluyor.
Iron Lung
Konu: İnsanlığın yok olduğu bir evrende, kan okyanuslarını araştırmak için penceresiz bir denizaltına gönderilen bir mahkûmun deliliğe sürüklenişi.
Yönetmen: Mark Fischbach
Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026
Ana Oyuncular: Mark Fischbach, Caroline Kaplan, Troy Edward Baker, Seán McLoughlin, Elle LaMont
Oyun uyarlaması olan film, pratik efektler ve klostrofobik anlatımıyla aşırı izolasyon hissini merkeze alıyor.
KUL dilemma
Konu: Bastırılmış geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Yiğit’in, çocukluk arkadaşıyla karşılaşması sonrası gelişen psikolojik gerilim.
Yönetmen: Mehmet Emin Yıldırım
Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026
Ana Oyuncular: Yiğit Çelebi, Gürgen Öz, Özlem Çınar, Sadi Celil Cengiz, Birgül Ulusoy, Tayfun Sav, Mustafa Konak
Salt diyalog ve karakter çatışmasına dayalı yapısıyla, psikolojik gerilimi ön plana çıkaran yerli bir anlatı sunuyor.
Cinnet-i Sırra
Konu: Bir aynanın uyandırdığı kadim lanetin, dört arkadaşın ıssız bir villada hayatta kalma mücadelesine dönüşmesi.
Yönetmen: Cengiz Kaplan
Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026
Ana Oyuncular: Cengiz Kaplan, Ada Mural, Dilay Konuk
Klasik “lanetli nesne” korku formülünü doğrudan uygulayan, jumpscare odaklı bir yerli korku yapımı.
Mother Mary
Konu: Eski pop yıldızının geri dönüş sürecinde, geçmişinden gelen toksik bir arkadaşlıkla yeniden yüzleşmesi.
Yönetmen: David Lowery
Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026
Ana Oyuncular: Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer, Jessica Brown Findlay
Müzik endüstrisini psikolojik korku estetiğiyle ele alan film, şöhretin karanlık yüzüne odaklanıyor.
Saklambaç 2 (Hide and Seek 2)
Konu: Hayatta kalma ve saklanma temelli psikolojik gerilimin devam hikâyesi.
Yönetmen: Bilinmiyor
Vizyon Tarihi: 20 Mart 2026
Ana Oyuncular: Bilinmiyor
Sadık korku kitlesini hedefleyen devam filmi niteliğinde bir yapım.
Kardeşler Araştırma
Konu: Doğaüstü olayları araştıran bir ekibin, karanlık bir olaylar zincirine sürüklenmesi.
Yönetmen: Bilinmiyor
Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026
Ana Oyuncular: Kısmi veri mevcut
Yerli korku-gizem türünün istikrarlı örneklerinden biri olarak vizyon programında yer alıyor.
