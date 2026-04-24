İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 25-26 Nisan 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 18:28

İstanbul’da sinema salonları 25–26 Nisan 2026 hafta sonunda yine dolu; yeni vizyona giren yapımlar, yeniden gösterimler ve hâlâ ilgi gören filmler aynı programda buluşuyor. Aksiyondan animasyona, bağımsız işlerden gişe filmlerine kadar geniş bir seçki, hafta sonunu sinemada geçirmek isteyenlere güçlü alternatifler sunuyor. Özellikle bayram haftasının etkisiyle aile filmleri ve yeni yapımların öne çıktığı bu dönemde, popüler seanslarda yer bulmak her zamankinden biraz daha zor olabilir.

Dram ve Biyografi

Geçmişin Kokusu

Konu: Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Üsküp'te yaşanan büyük sosyolojik ve psikolojik enkazın, Salih karakteri üzerinden incelenmesidir. Salih, 500 yıllık aile evinde geçmişin izlerini korumaya çalışırken, mahallesinde giderek artan bireyselleşmeye, kültürel çözülmeye ve komşuların birbirine düşman edildiği karanlık döneme karşı tek başına direnmektedir. Ancak sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak şehre geri dönen çocukluk arkadaşı ve ilk aşkı Elina'nın gelişiyle tüm dengeler altüst olur.

Yönetmen: Serkan Özarslan

Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Görkem Sevindik, Gülsim Ali İlhan, Emir Benderlioğlu, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Kadir Polatçı

Serkan Özarslan’ın hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendiği bu TRT ortak yapımı eser, “Gelecek bazen geçmişte saklıdır” fikrini güçlü bir dramatik zemine taşır. Film, Balkan coğrafyasındaki çözülmeyi bireysel bir aşk ve direniş hikâyesi üzerinden anlatır.

Michael

Konu: Tüm zamanların en büyük pop ikonlarından birinin hayatını, şöhretin arkasındaki travmalar ve psikolojik izolasyon üzerinden anlatan biyografik yapım.

Yönetmen: Antoine Fuqua

Vizyon Tarihi: 22 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Jaafar Jackson, Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Juliano Valdi

Film, sahne ışıklarının parıltısından çok perde arkasındaki yalnızlık ve çöküşe odaklanarak biyografi türüne daha karanlık bir perspektif kazandırır.

Yolun Sonu Nebi

Konu: Materyalist dünyadan uzaklaşarak içsel huzur ve “Nebi” arayışına yönelen karakterlerin ruhsal yolculuğu.

Yönetmen: İsmail Lütfü Erol

Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Selim Gülgören, Tuğçe Görücü, Vanessa Fery, Levent İnal

Minimalist anlatımıyla öne çıkan film, sessizlik ve içsel dönüşüm temasını merkeze alır.

La Grazia

Konu: Aile sırları ve ahlaki ikilemler üzerinden insanın bağışlanmaya ne kadar layık olduğunu sorgulayan Avrupa draması.

Yönetmen: İtalyan bağımsız sineması

Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque

Yavaş tempolu, diyalog ağırlıklı anlatımıyla karakter odaklı bir Avrupa dramı sunar.

Güz Sonatı (Autumn Sonata)

Konu: Başarılı bir anne ile yıllar sonra karşı karşıya gelen kızının yıkıcı yüzleşmesini anlatan psikolojik dram.

Yönetmen: Ingmar Bergman

Vizyon Tarihi: Nisan 2026 (yeniden gösterim)

Ana Oyuncular: Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Lena Nyman

Film, anne-kız ilişkisini sinema tarihinin en sert psikolojik çatışmalarından biri olarak işler.

The Drama

Konu: Aşk, şöhret ve saplantı ekseninde modern ilişkilerin toksik yapısını anlatan çağdaş drama.

Yönetmen: Kristoffer Borgli

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Zendaya, Robert Pattinson

Popüler kültür ve bağımsız sinema estetiğini birleştirerek ilişkilerin karanlık tarafını inceler.

Korku ve Gerilim

Büyü 3: Son Ayin

Konu: Anadolu’nun ücra bir bölgesinde yapılan kazıda uyanan kadim bir lanetin şeytani bir doğumla birleşmesi sonucu ortaya çıkan metafiziksel dehşet.

Yönetmen: Burak Çelik

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Ana Oyuncular: John Philbin, Kristine Kay Larsen, Sophia Matthias

Film, yerel arkeolojik motifleri Hollywood tarzı demonik korku estetiğiyle birleştirerek melez bir korku dili kuruyor.

Karabasan

Konu: Uyku felci ve sanrılarla boğuşan karakterlerin, gerçek ile kabus arasındaki sınırın tamamen silindiği bir hayatta kalma mücadelesi.

Yönetmen: Mesut Çetin

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Arif Selçuk, Mehmet Ali Tuncer, Ali Buga, Yusuf Çil

Mafya kaçışıyla başlayan hikâye, kırsal bir evde doğaüstü bir kabusa dönüşerek psikolojik ve fiziksel korkuyu aynı potada eritiyor.

Seni Öldürecekler (They Will Kill You)

Konu: Bir gökdelende başlayan iş hayatının, karanlık bir tarikatın paravanına dönüşmesiyle yaşanan klostrofobik ölüm kalım mücadelesi.

Yönetmen: Kirill Sokolov

Vizyon Tarihi: 27 Mart 2026

Ana Oyuncular: Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham, Myha’la, Tom Felton

Kurumsal dünyayı kanlı bir metaforla ele alan film, kara mizah ve gore öğelerini sert bir sosyal eleştiriyle birleştiriyor.

Undertone (Alatoon)

Konu: Travmalar ve bilinçaltı sanrılar üzerinden ilerleyen, gizemli ve atmosferik bir hayatta kalma hikâyesi.

Yönetmen: Bilinmiyor

Vizyon Tarihi: Nisan 2026

Ana Oyuncular: Açıklanmadı

Bilgi saklayan “kör kutu” pazarlama stratejisiyle öne çıkan film, jumpscare yerine atmosferik gerilim ve ses tasarımına odaklanıyor.

Lee Cronin’den Mumya (The Mummy)

Konu: Sekiz yıl kayıp kaldıktan sonra geri dönen bir çocuğun, beraberinde getirdiği kadim bir lanetle ailesini kabusa sürüklemesi.

Yönetmen: Lee Cronin

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Laia Costa, Jack Reynor, May Elghety, Veronica Falcón, May El Calamawy, Natalie Grace

Klasik mumya hikâyesini tek bir evin içine hapsederek psikolojik korku odaklı yeniden yorumluyor.

Iron Lung

Konu: İnsanlığın yok olduğu bir evrende, kan okyanuslarını araştırmak için penceresiz bir denizaltına gönderilen bir mahkûmun deliliğe sürüklenişi.

Yönetmen: Mark Fischbach

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Mark Fischbach, Caroline Kaplan, Troy Edward Baker, Seán McLoughlin, Elle LaMont

Oyun uyarlaması olan film, pratik efektler ve klostrofobik anlatımıyla aşırı izolasyon hissini merkeze alıyor.

KUL dilemma

Konu: Bastırılmış geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Yiğit’in, çocukluk arkadaşıyla karşılaşması sonrası gelişen psikolojik gerilim.

Yönetmen: Mehmet Emin Yıldırım

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Yiğit Çelebi, Gürgen Öz, Özlem Çınar, Sadi Celil Cengiz, Birgül Ulusoy, Tayfun Sav, Mustafa Konak

Salt diyalog ve karakter çatışmasına dayalı yapısıyla, psikolojik gerilimi ön plana çıkaran yerli bir anlatı sunuyor.

Cinnet-i Sırra

Konu: Bir aynanın uyandırdığı kadim lanetin, dört arkadaşın ıssız bir villada hayatta kalma mücadelesine dönüşmesi.

Yönetmen: Cengiz Kaplan

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Cengiz Kaplan, Ada Mural, Dilay Konuk

Klasik “lanetli nesne” korku formülünü doğrudan uygulayan, jumpscare odaklı bir yerli korku yapımı.

Mother Mary

Konu: Eski pop yıldızının geri dönüş sürecinde, geçmişinden gelen toksik bir arkadaşlıkla yeniden yüzleşmesi.

Yönetmen: David Lowery

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer, Jessica Brown Findlay

Müzik endüstrisini psikolojik korku estetiğiyle ele alan film, şöhretin karanlık yüzüne odaklanıyor.

Saklambaç 2 (Hide and Seek 2)

Konu: Hayatta kalma ve saklanma temelli psikolojik gerilimin devam hikâyesi.

Yönetmen: Bilinmiyor

Vizyon Tarihi: 20 Mart 2026

Ana Oyuncular: Bilinmiyor

Sadık korku kitlesini hedefleyen devam filmi niteliğinde bir yapım.

Kardeşler Araştırma

Konu: Doğaüstü olayları araştıran bir ekibin, karanlık bir olaylar zincirine sürüklenmesi.

Yönetmen: Bilinmiyor

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Kısmi veri mevcut

Yerli korku-gizem türünün istikrarlı örneklerinden biri olarak vizyon programında yer alıyor.

Animasyon ve Aile

1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu

Konu: Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yıllarından başlayarak liderliğe uzanan yolculuğunun, çocuklara uygun animasyon diliyle anlatımı.

Yönetmen: Ortak Yapım / Stüdyo Projesi

Vizyon Tarihi: 23 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Profesyonel seslendirme kadrosu

23 Nisan’a özel vizyon tarihiyle dikkat çeken film, tarihsel anlatımı çocuk izleyiciye uygun sade ve motive edici bir dille sunuyor.

Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri (Night of the Zoopocalypse)

Konu: Zombi virüsüyle hayvanların etkilendiği bir hayvanat bahçesinde, bağışıklığı olan hayvanların hayatta kalma mücadelesi.

Yönetmen: Rodrigo Perez-Castro, Ricardo Curtis

Vizyon Tarihi: 23 Nisan 2026

Ana Oyuncular: David Harbour, Gabbi Kosmidis, Pierre Simpson, Paul Sun-hyung Lee

Korku temasını çocuk dostu komediye çeviren film, renkli ve absürt anlatımıyla öne çıkıyor.

Marakuda: Taş Devri Efsanesi (The Myth of Marakuda)

Konu: Taş devrinde kabilesine karşı çıkan genç Marakuda’nın keşif ve macera yolculuğu.

Yönetmen: Viktor Glukhushin

Vizyon Tarihi: 23 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Prokhor Chekhovskoy, Diomid Vinogradov, Eliza Martirosova

Doğa, keşif ve cesaret temalarını görsel açıdan güçlü bir animasyon diliyle birleştiriyor.

571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sav)

Konu: Küçük bir kızın gözünden sevgi ve merhamet temalarıyla anlatılan dini animasyon hikâyesi.

Yönetmen: Yunus Emre Çakır

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Seslendirme kadrosu

Duygusal ve pedagojik anlatımıyla çocuklara yönelik manevi bir hikâye sunuyor.

Hayvanlar Alemi (Animal Adventures: Save the Forest)

Konu: Ormanlarını korumak için bir araya gelen hayvanların sanayileşmeye karşı mücadelesi.

Yönetmen: Daniel Hernández Torrado

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Seslendirme kadrosu

Çevre bilinci ve doğa sevgisini çocuklara eğlenceli bir dille aktaran bir yapım.

Kutup Kahramanları (Arctic Heroes)

Konu: Donmuş kuzeyde mahsur kalan yavru mamutları kurtarmaya çalışan iki çocuğun macerası.

Yönetmen: Aleksey Zamyslov

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Seslendirme kadrosu

Fedakârlık ve dostluk temasını buzlarla kaplı bir macera hikâyesine dönüştürüyor.

Süper Mario Galaksi Filmi

Konu: Mario ve Luigi’nin Bowser’a karşı galaksiler arası mücadelesi.

Yönetmen: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Vizyon Tarihi: Nisan 2026

Ana Oyuncular: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black

Nostalji gücünü kullanan yapım, oyun dünyasının en büyük sinema uyarlamalarından biri olarak öne çıkıyor.

Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi (GOAT)

Konu: Disiplinsiz bir sporcunun “en iyi olma” yolculuğu ve basketbol kariyeri.

Yönetmen: Tyree Dillihay, Adam Rosette

Vizyon Tarihi: Nisan 2026

Ana Oyuncular: Stephen Curry, Caleb McLaughlin, Nick Kroll, Gabrielle Union

Spor kültürü ile animasyonu birleştiren eğlenceli ve geniş kitleye hitap eden bir yapım.

Aksiyon, Tarih ve Macera

Timur: Bir Fatih'in Yükselişi (Rise of the Conqueror)

Konu: Moğol İmparatorluğu’nun çözülme sürecine girdiği kaotik bir dönemde, savaşın izlerini hem bedeninde hem ruhunda taşıyan Emir Timur Barlas’ın tarih sahnesine çıkışı anlatılır. İpek Yolu’nun kontrolünü ele geçirmek ve halkının geleceğini güvence altına almak isteyen Timur; eski ittifakları yıkmak, ağır bedeller ödemek ve kanlı bir kaderle yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Jacob Schwarz

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Christian Mortensen, Mahesh Jadu, Yulduz Rajabova, Joshua Jo, Sanjar Madi, Ümit Ülgen

Largo Winch: Dünyanın Durduğu An

Konu: Milyar dolarlık bir holdingin varisi Largo Winch’in hayatı, oğlunun kaçırılmasıyla altüst olur. Oğlunu kurtarmanın tek yolu, şirketini içeriden çökerten gizli düşmanı bulmaktır. Yönetim kurullarından yeraltı dünyasına uzanan bu arayış, küresel ölçekte yüksek tempolu bir kovalamacaya dönüşür.

Yönetmen: Olivier Masset-Depasse

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Tomer Sisley, James Franco, Clotilde Hesme, Denis O'Hare, Koen De Bouw

Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak (The Hunger Games: Catching Fire)

Konu: Panem’de düzenlenen 74. Açlık Oyunları’nı kuralları bozarak kazanan Katniss Everdeen ve Peeta Mellark, Capitol’ün baskısıyla “Zafer Turu”na çıkmak zorunda kalır. Ancak bu süreç, Katniss’in istemeden başlattığı bir isyanın büyümesine ve Başkan Snow’un sert karşılıklarına sahne olur.

Yönetmen: Francis Lawrence

Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026 (Özel Yeniden Gösterim)

Ana Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

Efes'in Sırrı

Konu: Efes Antik Kenti’nde keşfedilen gizemli bir harita, Tuna ve Damla’yı zamanda geriye savurarak çocukluk bedenlerine hapseder. Bu sıra dışı durum, onları hem eski hallerine dönmenin yolunu aradıkları hem de haritanın peşindeki tehlikeli ajanlardan kaçtıkları bir maceraya sürükler.

Yönetmen: Gökhan Tiryaki

Vizyon Tarihi: Devam Eden Gösterim (2025 çıkışlı)

Ana Oyuncular: Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Oya Başar, Tarık Papuççuoğlu, Leya Kırşan, Mert Ege Ak

Komedi

Nasıl Katil Olunur (How to Make a Killing)

Konu: Maddi zorluklarla büyüyen ve dışlanan Beckett, ultra zengin Redfellow ailesindeki miras sırasını hızlandırmak için önündeki akrabalarını zekice planlarla ortadan kaldırmaya karar verir. Bu karar, olayları kanlı bir kara komediye dönüştürür.

Yönetmen: John Patton Ford

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick, Ed Harris, Bill Camp, Topher Grace

Kopya Kağıdı

Konu: Kritik bir sınav sırasında gözetmen öğretmenin aniden ölmesiyle sarsılan beş öğrenci, durumu bildirmek yerine cesedi saklayıp otorite boşluğunu kendi çıkarları için kullanmaya karar verir. Bu seçim, ahlaki çöküş ve panik dolu bir absürt komediye dönüşür.

Yönetmen: Khaled Diab

Vizyon Tarihi: Nisan 2026

Ana Oyuncular: Hesham Maged, Riham Abdulghafour, Fadwa Abed

Başıbozuklar

Konu: Hayatın içinde sürekli yanlış kararlar alan ve toplumun beklentilerine uymayan karakterlerin, birbirlerini daha büyük belalara sürükleyen absürt maceralarını konu alır.

Yönetmen: Hakan Algül

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Gonca Vuslateri, Gözde Kansu

Nirvanna the Band the Show the Movie

Konu: Matt ve Jay isimli iki yakın arkadaş, Toronto’daki ünlü Rivoli kulübünde sahne alma hayaliyle sıra dışı ve çoğu zaman başarısız planlar yaparak şöhretin peşine düşer.

Yönetmen: Matt Johnson

Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Matt Johnson, Jay McCarroll, Ben Petrie

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
