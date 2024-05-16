İsmail Saymaz'dan Ses Getirecek 'Emniyet'te İç Savaş' Yorumu! 'Yerlikaya İçin Kum Saati Tersine Döndü'
Gazeteci İsmail Saymaz 2 gündür kamuoyunun gündeminden düşmeyen Ayhan Bora Kaplan soruşturması sonrası başlayan Emniyet içi operasyonları köşesine taşıdı. Emniyet'te iç savaş olduğunu söyleyen Saymaz, Süleyman Soylu ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın iki taraf olduğunu söyledi. 'Gizli tanık ifadesinin Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kurgulandığı' yönündeki iddiayı da aktaran Saymaz, 'Yerlikaya için kum saati tersine çevrilmiş olabilir' dedi.
Kaynak: Sözcü-İsmail Saymaz
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyonlar Ankara Emniyeti'ni de vurdu. Yürütülen soruşturmalar kapsamında dünden bu yana Kaplan'ı gözaltına alan 4 emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 8 kişi soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İktidar medyası ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından konu 'Darbe' söylemiyle ele alınırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ taktikleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete oyun kurulduğu açıklamasında bulundu.
Gazeteci İsmail Saymaz, tüm bu iddiaları Sözcü'deki köşesine taşıdı. Suç camiasında Ayhan Bora Kaplan'ın yükselişini ve 'gizli tanık' sıfatıyla ifade vererek operasyonları tetikleyen Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçış hikayesini anlatan Saymaz, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve mevcut İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya üzerinden bürokrasinin çatıştığını açıkladı.
Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde: "Ben uzun yıllardır Ayhan Bora Kaplan’ın yanında bulundum ve bu örgüte üye oldum. Şimdi ise Kaplan hakkında bildiğim her şeyi samimi olarak anlatmak istiyorum.' Gizli tanık M7U3H9F8C4, 19 sayfalık ifadesine böyle başlıyor.
Artık kod adını kullanmaya gerek yok.
Çünkü gerçek kimliğini açıkladı.
Adı, Serdar Sertçelik.
Ankara’da 1986’da doğdu.
22 yaşındayken cinayet işledi ve 2014’e kadar tutuklu kaldı.
Liseyi içeride bitirdi.
2015’te yaralamadan tekrar tutuklandı.
15 suçtan kaydı var.
Kaplan’ın ikici adamıydı.
Başkentin en büyük suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Kaplan’ı Almanya’ya kaçacağı iddiasıyla Esenboğa Havalimanı girişinde polisiye şovlarla yere yatırarak gözaltına alan Ankara Emniyeti, ne hikmetse en kritik gizli tanığının kaçmasına engel olamadı.
Sertçelik, vurulduğu için iki ayağı alçıda olduğu halde yasadışı şekilde Türkiye’den kaçtı!
Bu bir firarinin başarısı mıdır?
Yoksa polisin yol vermesinin sonucu mu?
Sertçelik, şu an Avrupa’da.
Gizli tanık ifadesinin Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kurgulandığını iddia ediyor. Yurt dışına çıktıktan sonra polisin kendisine ulaşarak, Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Fahrettin Koca, Abdulhamit Gül, Macahit Arslan ve Hasan Doğan aleyhine ifade verdirmek istediğini, hükümete bu yolla darbe yaptıklarını savunuyor.
KARŞI OPERASYON
Sertçelik’in açıklamaları ve yayınladığı ses kayıtlarından sonra dün Organize Şubesi’nden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Öner, Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Komiser Ufuk Gültekin darbe iddiasıyla gözaltına alındı.
Çelik, Demircan ve Gültekin, 7 Eylül 2023’te Kaplan’ı gözaltına alan üç isimdi.
Bu karşı operasyon Emniyet’te iç savaşın su yüzüne çıktığını gösteriyor.
Bir tarafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya...
Diğer tarafta selefi Süleyman Soylu var.
Onların etrafında eski-yeni emniyet bürokrasisi çarpışıyor.
MHP lideri Bahçeli, A Haber-Sabah gazetesi 17-25 Aralık-vari darbe girişiminden söz ediyor.
Erdoğan ise suskun.
'Yerlikaya için kum saati tersine çevrilmiş olabilir'
Yerlikaya, FETÖ taktikleriyle cumhurbaşkanına, hükümete ve siyasilere sosyal medya destekli oyun kurulduğunu iddia ediyor.
Kim kuruyor?
Suç örgütleriyle mücadelenin engellendiğini ileri sürüyor.
Söyler misiniz, kim engelliyor?
FETÖvari gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyenlerden söz ediyor?
Kim istiyor, sayın Yerlikaya?
Bakan Bey, bu sorulara yanıt vereceğine, gizli tanığın nasıl kaçtığını açıklayacağına lafı geveliyor.
Ben artık Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in koltukta oturamayacağını düşünüyorum.
Hatta Yerlikaya için de kum saati tersine çevrilmiş olabilir.
Yorum Yazın