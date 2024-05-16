İsmail Saymaz'dan Ses Getirecek 'Emniyet'te İç Savaş' Yorumu! 'Yerlikaya İçin Kum Saati Tersine Döndü'

Gazeteci İsmail Saymaz 2 gündür kamuoyunun gündeminden düşmeyen Ayhan Bora Kaplan soruşturması sonrası başlayan Emniyet içi operasyonları köşesine taşıdı. Emniyet'te iç savaş olduğunu söyleyen Saymaz, Süleyman Soylu ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın iki taraf olduğunu söyledi. 'Gizli tanık ifadesinin Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kurgulandığı' yönündeki iddiayı da aktaran Saymaz, 'Yerlikaya için kum saati tersine çevrilmiş olabilir' dedi.

Kaynak: Sözcü-İsmail Saymaz