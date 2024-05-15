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4 Polisin Gözaltı Süreciyle İlgili Kritik İddia: 'Gözaltıları MİT Yaptı, Erdoğan Raporu Bekliyor'

4 Polisin Gözaltı Süreciyle İlgili Kritik İddia: 'Gözaltıları MİT Yaptı, Erdoğan Raporu Bekliyor'

Operasyon MİT
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.05.2024 - 19:24

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın soruşturmasında gizli tanık olan S.S.'nin iddiaları sonrası Ankara Emniyeti'ndeki 4 polisin gözaltına alınma süreciyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, gözaltıları doğrudan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'in yaptığını söyleyerek, 'Erdoğan'ın bugün açıklama yapmamasının gerekçesi de MİT'in raporunu beklemesi.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la gece saatlerinde yaptığı görüşmenin konusu merak edilirken, bugün Ankara Emniyeti'nde kritik operasyonlar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la gece saatlerinde yaptığı görüşmenin konusu merak edilirken, bugün Ankara Emniyeti'nde kritik operasyonlar gerçekleştirildi.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ı gözaltına alan 3 polisin de aralarında olduğu 4 emniyet personeli soruşturmanın gizli tanığı S.S.'nin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alındı.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ı gözaltına alan 3 polisin de aralarında olduğu 4 emniyet personeli soruşturmanın gizli tanığı S.S.'nin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin konuyla ilgili sorduğu soruyu ise yanıtsız bıraktı.

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayhan Bora Kaplan soruşturması için doğrudan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı görevlendirdiğini iddia etti.

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayhan Bora Kaplan soruşturması için doğrudan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı görevlendirdiğini iddia etti.

Uludağ sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: 'Ayhan Bora Kaplan krizinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla doğrudan MİT Başkanı İbrahim Kalın devreye girdi. Erdoğan'ın bugün açıklama yapmamasının gerekçesi de MİT'in raporunu beklemesi. Bugünkü gözaltıları da doğrudan MİT'in yaptığı, soruların da MİT'te yapılacağı ifade ediliyor.'

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