4 Polisin Gözaltı Süreciyle İlgili Kritik İddia: 'Gözaltıları MİT Yaptı, Erdoğan Raporu Bekliyor'

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın soruşturmasında gizli tanık olan S.S.'nin iddiaları sonrası Ankara Emniyeti'ndeki 4 polisin gözaltına alınma süreciyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, gözaltıları doğrudan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'in yaptığını söyleyerek, 'Erdoğan'ın bugün açıklama yapmamasının gerekçesi de MİT'in raporunu beklemesi.' dedi.