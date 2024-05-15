4 Polisin Gözaltı Süreciyle İlgili Kritik İddia: 'Gözaltıları MİT Yaptı, Erdoğan Raporu Bekliyor'
4 Polisin Gözaltı Süreciyle İlgili Kritik İddia: 'Gözaltıları MİT Yaptı, Erdoğan Raporu Bekliyor'
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın soruşturmasında gizli tanık olan S.S.'nin iddiaları sonrası Ankara Emniyeti'ndeki 4 polisin gözaltına alınma süreciyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, gözaltıları doğrudan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'in yaptığını söyleyerek, 'Erdoğan'ın bugün açıklama yapmamasının gerekçesi de MİT'in raporunu beklemesi.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la gece saatlerinde yaptığı görüşmenin konusu merak edilirken, bugün Ankara Emniyeti'nde kritik operasyonlar gerçekleştirildi.
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ı gözaltına alan 3 polisin de aralarında olduğu 4 emniyet personeli soruşturmanın gizli tanığı S.S.'nin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin konuyla ilgili sorduğu soruyu ise yanıtsız bıraktı.
DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayhan Bora Kaplan soruşturması için doğrudan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı görevlendirdiğini iddia etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın