Sabah Gazetesi: FETÖ Sonrası Devletin İçinde Yeni Bir Gizli Yapılanma Var!

'Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube'de 280 kişinin sorgulaması yapılmış. Önemli isimler var. Söylemeyeceğim çok üst düzey siyasiler var, gazeteciler var. Bir ulusal gazetenin Ankara Temsilcisi'nin de dinlendiği belirlendi.

Bu dinlemeler, izlemeler nasıl yapıldı; onu da söyleyeyim. Telefon, internet trafiğine bakılmış. Hangi benzin istasyonlarından benzin aldığı, sosyal medyada mesajlaşma kimlerle yazıştığına ilişkin 280 kişinin bakılmış. Üst düzey isimler var.

Eski Adalet Bakanı'nın oğlu da bu dinlenenler, izlenenler arasında. Şu an İçişleri Bakanlığı bir başmüfettiş atadı, bu konuyu da soruşturuyor.'