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Sabah Gazetesi: FETÖ Sonrası Devletin İçinde Yeni Bir Gizli Yapılanma Var!

Sabah Gazetesi: FETÖ Sonrası Devletin İçinde Yeni Bir Gizli Yapılanma Var!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.05.2024 - 17:07 Son Güncelleme: 15.05.2024 - 17:51

Sabah Gazetesi, devlet içinde FETÖ benzeri yeni bir yapılanma olduğunu yazdı. Haberin gündem olması sonrası ise Emniyet Genel Müdürlüğü, sert bir şekilde Sabah Gazetesi'ne yalanlama geçti. 

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Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, FETÖ sonrası devlet içinde emniyet ve yargıyı da içine alan yeni bir yapılanma olduğunu iddia etti.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, FETÖ sonrası devlet içinde emniyet ve yargıyı da içine alan yeni bir yapılanma olduğunu iddia etti.

Şimşek, söz konusu yapılanmanın, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a ait soruşturmayı hükümet aleyhindeki bir komploya çevirmek istediğini öne sürdü.

Şimşek, söz konusu yapılanmanın, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a ait soruşturmayı hükümet aleyhindeki bir komploya çevirmek istediğini öne sürdü.

Yine iddiaya göre söz konusu yapılanma; aralarında üst düzey siyasiler, gazeteciler ve eski bakanların da olduğu 280 kişiyi telefon takibine almış.

Yine iddiaya göre söz konusu yapılanma; aralarında üst düzey siyasiler, gazeteciler ve eski bakanların da olduğu 280 kişiyi telefon takibine almış.

Abdurrahman Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: 👇

Abdurrahman Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: 👇

'Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube'de 280 kişinin sorgulaması yapılmış. Önemli isimler var. Söylemeyeceğim çok üst düzey siyasiler var, gazeteciler var. Bir ulusal gazetenin Ankara Temsilcisi'nin de dinlendiği belirlendi.

Bu dinlemeler, izlemeler nasıl yapıldı; onu da söyleyeyim. Telefon, internet trafiğine bakılmış. Hangi benzin istasyonlarından benzin aldığı, sosyal medyada mesajlaşma kimlerle yazıştığına ilişkin 280 kişinin bakılmış. Üst düzey isimler var.

Eski Adalet Bakanı'nın oğlu da bu dinlenenler, izlenenler arasında. Şu an İçişleri Bakanlığı bir başmüfettiş atadı, bu konuyu da soruşturuyor.'

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü, yasa dışı dinleme yapıldığı iddialarını kesin bir dille yalanladı 👇

Son günlerde siyaseti yangın yerine çeviren gelişmeleri bu haberimizden daha detaylı şekilde okuyabilirsiniz 👇

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