Sabah Gazetesi: FETÖ Sonrası Devletin İçinde Yeni Bir Gizli Yapılanma Var!
Sabah Gazetesi: FETÖ Sonrası Devletin İçinde Yeni Bir Gizli Yapılanma Var!
Sabah Gazetesi, devlet içinde FETÖ benzeri yeni bir yapılanma olduğunu yazdı. Haberin gündem olması sonrası ise Emniyet Genel Müdürlüğü, sert bir şekilde Sabah Gazetesi'ne yalanlama geçti.
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Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, FETÖ sonrası devlet içinde emniyet ve yargıyı da içine alan yeni bir yapılanma olduğunu iddia etti.
Şimşek, söz konusu yapılanmanın, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a ait soruşturmayı hükümet aleyhindeki bir komploya çevirmek istediğini öne sürdü.
Yine iddiaya göre söz konusu yapılanma; aralarında üst düzey siyasiler, gazeteciler ve eski bakanların da olduğu 280 kişiyi telefon takibine almış.
Abdurrahman Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: 👇
Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü, yasa dışı dinleme yapıldığı iddialarını kesin bir dille yalanladı 👇
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