Interstellar Gerçek mi Oluyor? Kara Delikler Zamanı Yavaşlatıyor

Einstein'ın devrim niteliğindeki keşfi, yerçekiminin aslında uzay-zaman dokusundaki bir eğrilik olduğunu gösterdi. Kütlesi büyük cisimler bu dokuyu öylesine bükerler ki, zaman bile etkilenir. Kara delikler, bu etkiyi en uç noktasına taşıyan kozmik canavarlar olarak karşımıza çıkar. 2017 Nobel Fizik Ödülü sahibi Kip Thorne'un Caltech'teki araştırmaları, kara deliklerin yakınında zamanın nasıl dramatik şekilde yavaşladığını matematiksel olarak kanıtladı.

Olay ufku denilen kritik sınıra yaklaştıkça, dışarıdan gözlemleyen biri için zaman neredeyse duruyor gibi görünür. Ancak kara deliğe düşen kişi için zaman normal akışında devam eder - bu paradoks, görelilik teorisinin en büyüleyici sonuçlarından biridir.