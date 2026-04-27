Instants Geliyor! Instagram’dan Sürpriz Yenilik: Fotoğraflar Bir Kez Görünecek, 24 Saatte Tamamen Silinecek

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.04.2026 - 09:25

Instagram, kullanıcıların sadece bir kez görüntülenebilen ve 24 saat içinde tamamen silinen anlık fotoğraflar paylaşmasına olanak tanıyan 'Instants' isimli yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. Şu an Avrupa'da test aşamasında olan bu yenilik, sosyal medyadaki 'doğallık' akımını yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya ağlarından biri olan Instagram, kullanıcı deneyimini tazelemek adına stratejik bir hamle yaparak "Instants" adlı yeni bir bağımsız uygulamayı test etmeye başladı.

Şirket, alışılmışın dışındaki bu yeni platformu ilk olarak İtalya ve İspanya’daki kullanıcıların deneyimine sundu. Instants, temel olarak kullanıcıların o anki hallerini, hiçbir filtreye veya kurguya ihtiyaç duymadan en doğal haliyle paylaşmalarına odaklanıyor.

Uygulamanın en dikkat çekici özelliği, paylaşılan fotoğrafların alıcı tarafından yalnızca tek bir kez görüntülenebilmesi ve paylaşımın üzerinden 24 saat geçtikten sonra sistemden tamamen silinmesi üzerine kurulu. Bu yapısıyla Snapchat, BeReal ve Locket gibi 'anlık ve gerçekçi' içerik sunan platformlarla rekabet etmeye hazırlanan Instagram, kullanıcılarına daha samimi bir dijital alan yaratmak istiyor. Platform içinde yapılan paylaşımlar, kullanıcının tercihine göre tüm takipçi listesiyle ya da sadece 'yakın arkadaşlar' grubuyla paylaşılabilecek.

Meta çatısı altındaki şirket, bu yeni özelliği başlangıçta ana uygulamanın içinde küçük bir eklenti olarak planlasa da, şu an bağımsız bir uygulama seçeneği üzerinde duruyor.

Şirket yetkilileri, Instants’ın hem ana Instagram uygulaması içine entegre bir şekilde hem de ayrı bir yazılım olarak kullanılabileceği farklı versiyonlar üzerinde çalıştıklarını belirtiyor. Avrupa'daki test sürecinden gelecek geri bildirimler, uygulamanın dünya genelinde nasıl bir formatla yayınlanacağını ve kullanıcı alışkanlıklarını nasıl şekillendireceğini belirleyecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
