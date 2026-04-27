Instants Geliyor! Instagram’dan Sürpriz Yenilik: Fotoğraflar Bir Kez Görünecek, 24 Saatte Tamamen Silinecek

Şirket, alışılmışın dışındaki bu yeni platformu ilk olarak İtalya ve İspanya’daki kullanıcıların deneyimine sundu. Instants, temel olarak kullanıcıların o anki hallerini, hiçbir filtreye veya kurguya ihtiyaç duymadan en doğal haliyle paylaşmalarına odaklanıyor.

Uygulamanın en dikkat çekici özelliği, paylaşılan fotoğrafların alıcı tarafından yalnızca tek bir kez görüntülenebilmesi ve paylaşımın üzerinden 24 saat geçtikten sonra sistemden tamamen silinmesi üzerine kurulu. Bu yapısıyla Snapchat, BeReal ve Locket gibi 'anlık ve gerçekçi' içerik sunan platformlarla rekabet etmeye hazırlanan Instagram, kullanıcılarına daha samimi bir dijital alan yaratmak istiyor. Platform içinde yapılan paylaşımlar, kullanıcının tercihine göre tüm takipçi listesiyle ya da sadece 'yakın arkadaşlar' grubuyla paylaşılabilecek.