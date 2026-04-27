Instants Geliyor! Instagram’dan Sürpriz Yenilik: Fotoğraflar Bir Kez Görünecek, 24 Saatte Tamamen Silinecek
Kaynak: https://www.webtekno.com/instagram-in...
Instagram, kullanıcıların sadece bir kez görüntülenebilen ve 24 saat içinde tamamen silinen anlık fotoğraflar paylaşmasına olanak tanıyan 'Instants' isimli yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. Şu an Avrupa'da test aşamasında olan bu yenilik, sosyal medyadaki 'doğallık' akımını yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor.
Dünyanın en popüler sosyal medya ağlarından biri olan Instagram, kullanıcı deneyimini tazelemek adına stratejik bir hamle yaparak "Instants" adlı yeni bir bağımsız uygulamayı test etmeye başladı.
Meta çatısı altındaki şirket, bu yeni özelliği başlangıçta ana uygulamanın içinde küçük bir eklenti olarak planlasa da, şu an bağımsız bir uygulama seçeneği üzerinde duruyor.
