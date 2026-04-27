article/comments
article/share
Haberler
Gündem
NASA’dan Suikast Girişimine!: Cole Allen İsmi Yıllar Öncesinden Biliniyor muydu? Dünyayı Kasıp Kavuran Olay!

Donald Trump
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.04.2026 - 07:24

Beyaz Saray'daki akşam yemeği sırasında gerçekleştirilen suikast girişiminin yankıları sürerken, saldırgan Cole Allen'ın geçmişine dair şoke edici detaylar gün yüzüne çıktı. Sosyal medyada yıllar öncesinden yapılan paylaşımlar, tetikçinin isminin daha ortada hiçbir olay yokken bilindiğini ve failin üst düzey savunma sanayi çevreleriyle dolaylı bir bağı olduğunu ortaya koyuyor. Dijital dünyada 'zaman makinesi' olarak adlandırılan bu olaylar zinciri, saldırının perde arkasına dair gizemi daha da derinleştiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beyaz Saray'daki son akşam yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişiminin ardından gözler, tetikçi olarak belirlenen Cole Allen ismine çevrildi.

25 Nisan 2026 gecesi yaşanan olayın hemen sonrasında yapılan dijital araştırmalar, saldırganın isminin henüz 22 Aralık 2023 tarihinde bir sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldığını gösterdi. 'Henry Martinez' adını taşıyan ve sadece bir gönderiye sahip olan bu gizemli hesabın, neredeyse üç yıl önceden saldırganın tam adını paylaşmış olması, güvenlik birimlerini ve teknoloji dünyasını şaşkına çevirdi.

Söz konusu hesabın profil resmi ise olayı daha karmaşık bir boyuta taşıyor. Hesabın kullandığı görsel, kültürel mirası dijital ortama aktaran ve Avrupa merkezli bir araştırma projesi olan 'Time Machine' (Zaman Makinesi) isimli internet sitesinden alınmış durumda. Dikkat çekici olan nokta ise, bu görselin 2022 yılından beri sitede bulunmasına rağmen, 2024 yılında Donald Trump'a yönelik Butler'da gerçekleşen suikast girişimindeki o meşhur kareye olan benzerliği oldu. Henüz 2024 yılındaki o olay yaşanmadan iki yıl önce paylaşılan bu görselin, sembolik bir mesaj taşıyıp taşımadığı tartışılmaya başlandı.

Donald Trump'ın kendisine düzenlenen suikast girişimi sonrasındaki ikonik fotoğrafı.

Olayın en derin halkası ise Cole Allen'ın geçmişindeki profesyonel bağlantılarında saklı görünüyor.

Yapılan incelemeler, saldırganın 2014 yılında NASA bünyesindeki Jet Propulsion Laboratory’de (JPL) staj yaptığını doğruluyor. Aynı yıl NASA tarafından yayımlanan bilimsel bir makalede ise Henry Martinez isminde bir mühendisin imzası bulunuyor. Lockheed Martin gibi dev bir savunma şirketinde baş mühendis olarak görev yapan Martinez ile saldırganın yollarının 2014 yılında kesişmiş olması, dijital dünyada 'tesadüf mü yoksa hazırlık mı?' sorularını beraberinde getirdi.

Yaklaşık dokuz yıl önce NASA'da başlayan bu tanışıklığın, 2023'te bir sosyal medya hesabında isim ifşasına ve 2026'da Beyaz Saray'daki bir saldırıya nasıl dönüştüğü henüz netlik kazanmadı. Dijital arşivlerde yapılan kontroller, söz konusu Twitter hesabının ve görsellerin tarihsel doğruluğunu kanıtlarken, suikast girişiminin çok daha önceden kurgulanmış bir senaryonun parçası olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, dijital ayak izleri bu karmaşık ağın çözülmesinde kilit rol oynuyor.

2022 yılında yayınlanan makale 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın