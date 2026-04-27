NASA’dan Suikast Girişimine!: Cole Allen İsmi Yıllar Öncesinden Biliniyor muydu? Dünyayı Kasıp Kavuran Olay!

25 Nisan 2026 gecesi yaşanan olayın hemen sonrasında yapılan dijital araştırmalar, saldırganın isminin henüz 22 Aralık 2023 tarihinde bir sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldığını gösterdi. 'Henry Martinez' adını taşıyan ve sadece bir gönderiye sahip olan bu gizemli hesabın, neredeyse üç yıl önceden saldırganın tam adını paylaşmış olması, güvenlik birimlerini ve teknoloji dünyasını şaşkına çevirdi.

Söz konusu hesabın profil resmi ise olayı daha karmaşık bir boyuta taşıyor. Hesabın kullandığı görsel, kültürel mirası dijital ortama aktaran ve Avrupa merkezli bir araştırma projesi olan 'Time Machine' (Zaman Makinesi) isimli internet sitesinden alınmış durumda. Dikkat çekici olan nokta ise, bu görselin 2022 yılından beri sitede bulunmasına rağmen, 2024 yılında Donald Trump'a yönelik Butler'da gerçekleşen suikast girişimindeki o meşhur kareye olan benzerliği oldu. Henüz 2024 yılındaki o olay yaşanmadan iki yıl önce paylaşılan bu görselin, sembolik bir mesaj taşıyıp taşımadığı tartışılmaya başlandı.