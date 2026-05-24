“Instagram’dan Açıkladı, Çağatay Ulusoy Oyunculuğu Bıraktı” İddiası Sosyal Medyayı Karıştırdı

Son olarak rol aldığı Eşref Rüya dizisiyle adından sıkça söz ettiren başarılı ismin resmi hesabından yapılmış gibi gösterilen bu paylaşımın, tamamen asılsız olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Teyit edilmeden hızla yayılan bu bilgi kirliliği, oyuncunun hayranlarını kısa süreliğine de olsa üzüntüye boğdu.

Hızla yayılan söz konusu sahte görüntüde, Ulusoy'un ağzından yazılmış oldukça dramatik bir veda mesajı kurgulanmıştı. Üretilen sahte metinde, oyuncunun sektörde derin bir yıpranma ve bitkinlik hissettiği, bu nedenle ekran önündeki işlerini tamamen noktaladığı ifade ediliyordu. Aynı montajlı mesajda, ünlü ismin bugüne kadar kendisini destekleyen sevenlerine teşekkür ettiği ve sanatsal yolculuğuna artık sadece kamera arkasında devam edeceği öne sürülmüştü.

İnternet ortamında kaynağı belirsiz bilgilerin ne kadar hızlı yayılabileceğini ve manipülasyona ne kadar açık olduğunu bir kez daha gösteren bu olay, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla tatlıya bağlandı. Söz konusu görüntünün özel fotoğraf düzenleme programlarıyla üretilmiş bir kurgu olduğunun anlaşılmasıyla birlikte, başarılı oyuncunun sevenleri rahat bir nefes aldı.

Sahte olan paylaşım görüntüsünde şu ifadeler kullanıldı: “Derin yıpranmadan kaynaklı bitkinliğimin verdiği tahribatla; ekran önündeki kariyerimi sonlandırmış bulunmaktayım. Şahsımı destekleyen tüm sevenlerime teşekkür ederim. Kamera arkasında şekillenecek yeni anlatılarla en kısa sürede sizlerle olacağım.”