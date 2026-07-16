İngiltere’yi Mağlup Eden Arjantin’de Futbolcular "Malvinas Arjantin’in" Pankartıyla Sevindi
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Arjantin, Dünya Kupası’nda İngiltere’yi mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı. Arjantinli futbolcular maç sonunda, “Las Malvinas son Argentinas” (Falkland Adaları Arjantin’indir) yazılı pankartla saha içinde kutlama yaptı.
Arjantin ile İngiltere arasında 1982 yılında silahlı çatışmalara dönüşen ve yaklaşık 700 Arjantin askeriyle yaklaşık 250 İngiliz askerinin hayatını kaybettiği Falkland Adaları Savaşı’na gönderme yapan pankart nedeniyle Arjantinli futbolculara ceza gelebileceği iddia edildi.
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Dünya Kupası’nda İngiltere’yi mağlup eden Arjantin, üst üste ikinci kez finale yükselmeyi başardı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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