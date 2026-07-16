İngiltere’yi Mağlup Eden Arjantin’de Futbolcular "Malvinas Arjantin’in" Pankartıyla Sevindi

Arjantinli futbolcuların maç sonunda kutlama yaptığı pankart ise gündem oldu. Futbolcular, tribünden aldıkları “Las Malvinas son Argentinas” yazılı pankartla saha içinde kutlama yaptı.

Arjantin kıyılarına yaklaşık 500 kilometre mesafede olan Falkland Adaları, Arjantin ile İngiltere arasında paylaşılamıyor. 1816’da bağımsızlığını kazanan Arjantin, adaların kendisine ait olduğunu iddia etti. Birleşik Krallık ise 1833 yılında adaların kontrolünü ele geçirdi. 1982 yılında Arjantin’deki darbe yönetimi, adalara asker çıkardı ve Falkland Adaları’nı ele geçirdi.

Margaret Thatcher yönetimindeki İngiltere’nin ise cevabı sert oldu. Yaklaşık 100 savaş gemisinden oluşan bir filoyu Falkland Adaları’na gönderen İngiltere, yaklaşık 74 gün süren çatışmalar sonrasında adadaki kontrolü yeniden ele geçirdi.

14 Haziran 1982’de Arjantin teslim olduğunu açıkladı ve adalardaki tüm askerlerini geri çekti. Kısa süren savaşta ise yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti.

Bugün adalar, Birleşik Krallık'ın denizaşırı toprağı olarak yönetilmektedir. Ancak Arjantin ise “Malvinas Adaları Arjantin’indir.” tezini sürdürüyor.

2013 yılında yapılan referandumda adalarda yaşayanların yaklaşık %99,8’i İngiltere’ye bağlı kalmak istediğini açıkladı. İngiltere bu sonucu kendi egemenliği için güçlü bir dayanak olarak gösterirken, Arjantin referandumu tanımadı.

Arjantinli futbolcuların, İngiltere maçı sonrasında sahada pankartla sevinmesi nedeniyle FIFA tarafından cezalandırılacağı iddia edildi.