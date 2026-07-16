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Dünya Kupası’ndan Anları Ünlü Tablolarla Eşleştiren Sosyal Medya Hesabı İlgi Çekti

etiket Dünya Kupası’ndan Anları Ünlü Tablolarla Eşleştiren Sosyal Medya Hesabı İlgi Çekti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.07.2026 - 14:01
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X’teki “ArtButMakeItSports” isimli hesap, Dünya Kupası’nda çekilmiş fotoğrafları ünlü ressamların tarihi tablolarıyla eşleştiriyor. Kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaşan ve CNN Sports’a açıklamalarda bulunan hesap sahibinin paylaşımları sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor.

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PAR
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TUR
TUR
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USA
USA
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Dünya Kupası’nda finalin adı belli olurken, sosyal medyadaki “ArtButMakeItSports” isimli hesabın paylaşımları ilgi çekmeye devam ediyor.

Dünya Kupası’nda finalin adı belli olurken, sosyal medyadaki “ArtButMakeItSports” isimli hesabın paylaşımları ilgi çekmeye devam ediyor.

Hesaptan yapılan paylaşımlarda, Dünya Kupası’nda çekilen fotoğraflar, dünyaca ünlü ressamların tarihi tablolarıyla eşleştiriliyor.

ArtButMakeItSports’un son paylaşımında, İngiltere-Arjantin maçındaki iki takım futbolcusunun tartıştığı bir an, M.D. Hout’un 17. yüzyılda çizdiği “Köylüler Savaşı” isimli tabloyla birlikte paylaşıldı.

Hesaptan yapılan bazı paylaşımlar şöyle; 👇

'Savaş. (Napolyon'un) Sürgünü ve Kaya Sümügü, J. M. W. Turner'

👇

'Moulin Rouge'da Dans, Henri de Toulouse-Lautrec, 1890'

👇

'Ağıt (ters çevrilmiş, detay), Gerard David, 1515–1523'

👇

'İyi Yardım Meryem'i Sunağı'nda Ayin Kutlaması', François Marius Granet, 1843.'

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'Özgürlük ve Ölüm Arasındaki Fransanın Dahisi, Jean-Baptiste Regnault, 1794'

👇

'Bir Köylü Adam', Agostino Carracci, 16. yüzyılın sonları.'

👇

'B.J.M.C. – Merhaba Bay Courbet', Georg Baselitz, 1965.'

👇

'Anıt, Berlin, Sibylle Bergemann, 1986'

👇

'Çocuk Oyunları' (detay), Pieter Brueghel the Elder, 1560.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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