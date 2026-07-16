Dünya Kupası’ndan Anları Ünlü Tablolarla Eşleştiren Sosyal Medya Hesabı İlgi Çekti
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X’teki “ArtButMakeItSports” isimli hesap, Dünya Kupası’nda çekilmiş fotoğrafları ünlü ressamların tarihi tablolarıyla eşleştiriyor. Kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaşan ve CNN Sports’a açıklamalarda bulunan hesap sahibinin paylaşımları sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor.
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Dünya Kupası’nda finalin adı belli olurken, sosyal medyadaki “ArtButMakeItSports” isimli hesabın paylaşımları ilgi çekmeye devam ediyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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