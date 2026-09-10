İngiltere'yi Bile Geride Bıraktı: Avrupa'nın En Zengin Ülkesi Belli Oldu

World Population Review'in derlediği IMF verilerine göre Almanya, 5,45 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasıyla Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumunda. Bu rakam, kıtanın ikinci büyük ekonomisi İngiltere'nin 4,23 trilyon dolarlık GSYH'sini de geride bırakıyor.

Sıralamada Almanya ve İngiltere'yi 3,17 trilyon dolarla Fransa, 2,42 trilyon dolarla İtalya ve 2,21 trilyon dolarla Rusya takip ediyor.