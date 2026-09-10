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İngiltere'yi Bile Geride Bıraktı: Avrupa'nın En Zengin Ülkesi Belli Oldu

İngiltere'yi Bile Geride Bıraktı: Avrupa'nın En Zengin Ülkesi Belli Oldu

Almanya İngiltere Avrupa Birliği
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 10:15
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Avrupa kıtasının ekonomik lideri kim sorusunun cevabı, kullanılan ölçüte göre değişiyor. Toplam üretim büyüklüğüne bakıldığında listenin zirvesinde net bir isim var: Almanya. World Population Review'in IMF verilerine dayanan son sıralamasına göre Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılası 5,45 trilyon dolara ulaşarak kıtanın en büyük ekonomisi unvanını taşıyor. Bu rakam, İngiltere'nin 4,23 trilyon dolarlık GSYH'sinin bile açık ara üzerinde. 

Peki kişi başına düşen zenginlikte bu tablo aynı mı?

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Almanya, 5,45 Trilyon Dolarlık GSYH'yle Avrupa'nın Zirvesinde

Almanya, 5,45 Trilyon Dolarlık GSYH'yle Avrupa'nın Zirvesinde

World Population Review'in derlediği IMF verilerine göre Almanya, 5,45 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasıyla Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumunda. Bu rakam, kıtanın ikinci büyük ekonomisi İngiltere'nin 4,23 trilyon dolarlık GSYH'sini de geride bırakıyor.

Sıralamada Almanya ve İngiltere'yi 3,17 trilyon dolarla Fransa, 2,42 trilyon dolarla İtalya ve 2,21 trilyon dolarla Rusya takip ediyor.

Almanya Tek Başına Portekiz ve Yunanistan'ın Toplamından Daha Büyük

Almanya Tek Başına Portekiz ve Yunanistan'ın Toplamından Daha Büyük

Almanya'nın ekonomik büyüklüğünü somutlaştıran bir başka veri de küçük ölçekli Avrupa ekonomileriyle kıyaslamadan geliyor. Portekiz'in 380,6 milyar dolar ve Yunanistan'ın 307,6 milyar dolarlık GSYH'si toplandığında bile, bu rakam Almanya'nın ekonomisinin çok altında kalıyor.

Bu fark, Almanya'nın sanayi üretimi, ihracat kapasitesi ve nüfus büyüklüğünün kıtadaki diğer ülkelere kıyasla ne denli baskın olduğunu gösteriyor.

Toplam Büyüklükte Almanya Önde Ama Kişi Başına Zenginlikte Tablo Değişiyor

Toplam Büyüklükte Almanya Önde Ama Kişi Başına Zenginlikte Tablo Değişiyor

Ülke ekonomisinin toplam büyüklüğü ile vatandaşların ortalama refah düzeyi her zaman aynı şeyi göstermiyor. Kişi başına düşen ortalama servet açısından bakıldığında listenin zirvesini İsviçre ve Lüksemburg paylaşıyor; bu iki ülkede yetişkin başına ortalama servet sırasıyla 650 bin 737 euro ve 556 bin 458 euro seviyesinde.

İzlanda, Danimarka ve Norveç gibi İskandinav ülkeleri de kişi başına servette Almanya'nın önünde yer alıyor. Yani 'Avrupa'nın en zengin ülkesi' sorusunun cevabı, toplam ekonomik büyüklüğe mi yoksa bireysel refaha mı bakıldığına göre değişiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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