İngiltere'yi Bile Geride Bıraktı: Avrupa'nın En Zengin Ülkesi Belli Oldu
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Avrupa kıtasının ekonomik lideri kim sorusunun cevabı, kullanılan ölçüte göre değişiyor. Toplam üretim büyüklüğüne bakıldığında listenin zirvesinde net bir isim var: Almanya. World Population Review'in IMF verilerine dayanan son sıralamasına göre Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılası 5,45 trilyon dolara ulaşarak kıtanın en büyük ekonomisi unvanını taşıyor. Bu rakam, İngiltere'nin 4,23 trilyon dolarlık GSYH'sinin bile açık ara üzerinde.
Peki kişi başına düşen zenginlikte bu tablo aynı mı?
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Almanya, 5,45 Trilyon Dolarlık GSYH'yle Avrupa'nın Zirvesinde
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Almanya Tek Başına Portekiz ve Yunanistan'ın Toplamından Daha Büyük
Toplam Büyüklükte Almanya Önde Ama Kişi Başına Zenginlikte Tablo Değişiyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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