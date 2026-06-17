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İngiltere'de Maskeli Çete İş Makinesiyle Banka Duvarını Yıkıp ATM'yi Çaldı

İngiltere'de Maskeli Çete İş Makinesiyle Banka Duvarını Yıkıp ATM'yi Çaldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.06.2026 - 17:38
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İngiltere’nin Cambridgeshire kenti dün gece film sahnelerini aratmayan bir soygun girişimine sahne oldu. High Street üzerinde bulunan Nationwide Building Society banka şubesi, sabah saat 03:15 sularında kimliğini gizleyen hırsızların hedefi oldu. Siyah kıyafetler giyen ve maske takan soyguncular, çaldıkları iş makinesi ile banka binasına defalarca daldı.

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ATM'yi Söküp Götürdüler

Çarpmanın etkisiyle ortalık adeta savaş alanına dönerken, yükselen dumanlar ve enkazın ortasında hırsızlar amacına ulaştı. Bankanın duvarını yıkan çete üyeleri, içinde on binlerce sterlin nakit para olduğu tahmin edilen ATM'yi yerinden sökerek dışarıda bekleyen başka bir kamyonete yükledi. İş makinesini olay yerinde terk eden azılı hırsızlar, iki farklı araçla hızla kayıplara karıştı.

Çarpmanın etkisiyle ortalık adeta savaş alanına dönerken, yükselen dumanlar ve enkazın ortasında hırsızlar amacına ulaştı.

Çarpmanın etkisiyle ortalık adeta savaş alanına dönerken, yükselen dumanlar ve enkazın ortasında hırsızlar amacına ulaştı.

Bankanın duvarını yıkan çete üyeleri, içinde on binlerce sterlin nakit para olduğu tahmin edilen ATM'yi yerinden sökerek dışarıda bekleyen başka bir kamyonete yükledi. İş makinesini olay yerinde terk eden azılı hırsızlar, iki farklı araçla hızla kayıplara karıştı. 

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken; polis de görgü tanıkları, bölgedeki araç kamerası sahipleri ve çevre iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini elinde bulunduran vatandaşlardan yardım talep etti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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