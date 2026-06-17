İngiltere'de Maskeli Çete İş Makinesiyle Banka Duvarını Yıkıp ATM'yi Çaldı
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İngiltere’nin Cambridgeshire kenti dün gece film sahnelerini aratmayan bir soygun girişimine sahne oldu. High Street üzerinde bulunan Nationwide Building Society banka şubesi, sabah saat 03:15 sularında kimliğini gizleyen hırsızların hedefi oldu. Siyah kıyafetler giyen ve maske takan soyguncular, çaldıkları iş makinesi ile banka binasına defalarca daldı.
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ATM'yi Söküp Götürdüler
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Çarpmanın etkisiyle ortalık adeta savaş alanına dönerken, yükselen dumanlar ve enkazın ortasında hırsızlar amacına ulaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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