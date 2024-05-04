İndirim Günleri Başlıyor! 4 - 10 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Samsung AR35 White 12000 BTU Klima 20.999 TL

TCL 4K Ultra HD 50 127 Ekran Google LED TV 17.999 TL

TCL Elite 18000 BTU Klima 32.999 TL

TCL Elite 24000 BTU Klima 39.999 TL

Samsung No Frost Buzdolabı 18.999 TL

Altus AL 1200 Devir 10 Kg Çamaşır Makinesi 14.699 TL

Xiaomi Redmi 12 128 GB 8GB 7.399 TL

Karcher SC 1 Upright Buharlı Temizlik Makinesi 3.799 TL

Karcher SV 7 Buharlı Temizleyici 26.999 TL

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