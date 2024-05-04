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İndirim Günleri Başlıyor! 4 - 10 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 4 - 10 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
04.05.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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4 Mayıs 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 gr 122,50 TL

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 gr 122,50 TL
onedio.com

  • Birşah Süt 1 Litre 24,50 TL

  • Piliç Salam 850 gr 52,50 TL

  • Piliç Salam 800 gr 49,50 TL

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 600 gr 129 TL

  • Kaanlar Kolot Peyniri 500 gr 109 TL

  • Kebir Kolot Peyniri 500 gr 109 TL

  • Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi 1 Kg 79 TL

  • Seyidoğlu Yaz Helvası Çeşitleri 350 gr 37,50 TL

  • Çerezya Fındık İçi 150 gr 54,50 TL

  • Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 gr 29,90 TL

  • Eti Tutku Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 gr 9,90 TL

Gillette Blue3 Hybrid Tıraş Makinesi + 8 Yedek Bıçak 179 TL

Gillette Blue3 Hybrid Tıraş Makinesi + 8 Yedek Bıçak 179 TL
onedio.com

  • Colgate Extra Clean Diş Fırçası 2+1 59,90 TL

  • Mistral Peçete 200'lü 16,50 TL

  • Mendiva Islak Havlu 21x15 Adet 15 TL

  • Elseve Şampuan Çeşitleri 360 ml 64,90 TL

  • Silk&Blue Erkek Atlet 44,50 TL

  • Colgate Extra Clean Diş Fırçası 2+1 59,90 TL

  • Colgate Charcaol Diş Macunu 75 ml 39 TL

  • Ariel Toz Deterjan 9 Kg 325 TL

  • ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 Litrre 99 TL

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 Kg 119 TL

  • Vernel Konsatre Yumuşatıcı Çeşitleri 1300 ml 62,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;
onedio.com

  • Kotex Natural Hijyenik Ped 14'lü 49,90 TL 

  • Selpak 3 Katlı Yağ Emici Kağıt Havlu 8'li 79 TL

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Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
onedio.com

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9 Mayıs 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Philips 50" UHD Smart Led Tv 16.999 TL

Philips 50" UHD Smart Led Tv 16.999 TL
onedio.com

  • Onvo 55' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 11.999 TL

  • JVC 43' Full HD Android Led Tv 9.999 TL

  • Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL

  • Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL

  • Mipa M33 Cep Telefonu 4.799 TL

Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 5.999 TL

Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 5.999 TL
onedio.com

  • Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 4.999 TL

  • SEG Çamaşır Makinesi 9.999 TL

  • SEG No- Frost Buzdolabı 19.999 TL

  • Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

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Sinbo Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.299 TL

Sinbo Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.299 TL
onedio.com

  • Pierre Cardin Saç Düzleştirici 399 TL

  • Pierre Cardin Saç Şekillendirici 549 TL

  • Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 599 TL

  • Pierre Cardin Dijital Baskül 219 TL

  • HUTT Yağsız Fritöz Airfryer 1.899 TL

  • Arzum Starry El Blender Seti 1.199 TL

  • Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.299 TL

  • Kiwi Dikiş Makinesi 1.999 TL

  • Arzum Cookart Eco Midi Fırın 2.799 TL

  • Sinbo Stand Mikser - Hamur Yoğurma Makinesi 1.999 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın!

Lav Çay Seti 12 Parça 179 TL

Lav Çay Seti 12 Parça 179 TL
onedio.com

  • Desenli Meşrubat Bardağı 29,90 TL

  • Desenli Su Bardağı 24,90 TL

Anneler Günü'ne özel küçük ev aletlerinden giyime kozmetikten elektronik ürünlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 169 TL

Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 169 TL
onedio.com

  • Paşabahçe Vanilla Kase 6'lı 119 TL

  • Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 169 TL

  • Bölmeli Servis Tabağı 64,90 TL

  • Keramika Desenli Pasta Tabağı 44,90 TL 

  • Desenli Kupa 39,90 TL

  • Sinbo Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü 179 TL

  • Kulplu Cam Yağdanlık Seti 99,90 TL

  • Kesim Panosu 89,90 TL

  • Büyük Metal Ürünler 49,90 TL

  • Ayaklı Kulplu Çay Bardağı 12,90 TL

Kütahya Porselen ürünlerindeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Paşabahçe ürünleri indirimde, buradan ulaşabilirsiniz.

Easy Connect 8 Parça Tencere Seti 1.999 TL

Easy Connect 8 Parça Tencere Seti 1.999 TL
onedio.com

  • Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 34,90 TL

  • Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı 27,50 TL

  • Nehir Servis Gereçleri 129 TL

  • Nehir Çay Kaşığı 17,50 TL

  • Nehir Dmküm Kek Kalıbı 279 TL

  • LAVA Döküm Basık Tencere 1.199 TL

  • Bella Döküm Basık Tencere 599 TL

  • Bella Döküm Derin Tencere 599 TL

  • Bella Döküm Tava 379 TL

  • Taç Tava ve Sahan Seti 529 TL

Lava demir döküm tencere ve tavaların fiyatları düştü, buradan ulaşabilirsiniz.

As File Çalışma Koltuğu 1.699 TL

As File Çalışma Koltuğu 1.699 TL
onedio.com

  • Karizma File Çalışma Koltuğu 1.699 TL

  • Kitaplıklı Çalışma Masası 1.299 TL

  • 5 Bölmeli Kitaplık 899 TL

İhtiyacınız olan mobilya ürünlerini almadan önce sizin için bir araya getirdiğimiz indirimli mobilya ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Thull Vartex V3 Gaming Bilgisayar 19.999 TL

Thull Vartex V3 Gaming Bilgisayar 19.999 TL
onedio.com

  • Thull Apex Gaming Monitör 4.999 TL

  • Oyuncu Masası 1.599 TL

Bilgisayarlarda yer alan muhteşem indirimleri de sizin için buraya bıraktım.

Casati Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 299 TL

Casati Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 299 TL
onedio.com

  • Casati Tavan Boyası 10 Kg 219 TL

  • Dalgıç Su Pompası 949 TL

  • Sky Katlanır Sandalye 449 TL

  • Kiwi Elektrikli Üfleme Makinesi 499 TL

  • Aprilla Silikon Tabancası 129 TL

  • Rattan Desenli Elit Tabure 139 TL

  • Golf Koltuk 249 TL

  • Sky Katlanır Sehpa 479 TL

Bahçe ve balkon ürünlerinde yer alan indirimleri sizin için buraya bıraktım.

Casio Bayan Kol Saati Çeşitleri 899 TL

Casio Bayan Kol Saati Çeşitleri 899 TL
onedio.com

  • PP Makyaj Çantası 329 TL

  • PP Kabin Boy Valiz 569 TL

  • Orta Boy PP Valiz 669 TL

  • Büyük Boy PP Valiz 769 TL

  • Motosiklet Eldiveni 249 TL

  • Universal Motosiklet Sele Kılıfı 59,90 TL

  • Universal Motosiklet Brandası 259 TL

English Home Çift Kişilik Nevresim Takımı 599 TL

English Home Çift Kişilik Nevresim Takımı 599 TL
onedio.com

  • English Home Tek Kişilik Nevresim Takımı 499 TL

  • Natural Fırfırlı Yatak Örtüsü Seti 749 TL

  • Yatak Odası Yolluk Seti 799 TL

  • Bayan Desenli Kısa Kollu Pijama Takımı 219 TL

  • Jakarlı El Havlusu 14,90 TL

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Güzellik Festivali'ne özel indirimli ürünlere buradan göz atmayı unutmayın!

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Fairy, Ariel ve dahası... İndirimdeki hijyen ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

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10 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

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onedio.com

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onedio.com

Anneler Günü'ne özel küçük ev aletlerinden giyime kozmetikten elektronik ürünlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

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Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL

Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL
onedio.com

  • Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL

  • Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL

  • Braun Blender Seti 1. 799 TL

  • Philips Air Fryer 6.199 TL

  • Kumtel Air Fryerli Mini Fırın 2.999 TL

  • 3 Kapaklı Beyaz Gardırop 2.499 TL

  • Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL

  • Desenli Katlanır Masa 499 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın!

İhtiyacınız olan mobilya ürünlerini almadan önce sizin için bir araya getirdiğimiz indirimli mobilya ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Elit Rattan Masa 1.199 TL

Elit Rattan Masa 1.199 TL
onedio.com

  • Ares Rattan Koltuk 549 TL

  • Nibras Koltuk 219 TL

  • Örgü Tabure 89 TL

  • Rubi Çocuk Koltuğu 89 TL

  • Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL

  • SGS Kalın- Mum Silikon 79 TL

  • Peçko Tütsülük & Palosanto Set 159 TL

  • Premium Gaz Lambası 399 TL

  • Akım Korumalı Priz 3 USB 199 TL

  • Jolie Tek Kanat Sineklik 29,90 TL

  • Jolie Çift Kanat Sineklik 49 TL

Bahçe ve balkon ürünlerinde yer alan indirimleri sizin için buraya bıraktım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 499 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 499 TL
onedio.com

  • Vileda Spina Ultra Sistem Yedek Paspas 59 TL

  • Standlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 349 TL

  • Okyanus Sıvı Sabunluk Çeşitleri 39,50 TL

  • Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 349 TL

  • Bonera Fırın Tepsisi 329 TL

  • Chef's Tava Seti 2'li 349 TL

  • Kesme Tahtalı Metal Ekmeklik 249 TL

  • Metal Patates Soğan Kovası 129 TL

  • Chef's Meyve Bıçağı 3'lü 55 TL

  • Tek Fiyat Ürünler 34,50 TL

Hisar Optima Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 219 TL

Hisar Optima Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 219 TL
onedio.com

  • Hisar Optima Çay Kaşığı 6'lı 149 TL

  • Hisar Ptima Tatlı Kaşığı / Çatalı 6'lı 179 TL

  • Benante Emaye Kızartma Tenceresi 299 TL

  • Benante Desenli Çaydanlık 499 TL

  • Benante Şık Termos 599 TL

  • Benante Kahvaltı Seti 439 TL

  • English Home Fincan Seti 229 TL

  • English Home Kahve Yanı Bardak 6'lı 99 TL

  • Colorina Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 159 TL

Paşabahçe ürünleri indirimde, buradan ulaşabilirsiniz.

Tefal ürünlerindeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL
onedio.com

  • Abs Büyük Boy Valiz 729 TL

  • Abs Orta Boy Valiz 629 TL

  • Abs Küçük Boy Valiz 529 TL

  • Kadın Fitilli Kapri Pijama Takımı 185 TL

Katlanabilir Kaydırak 649 TL

Katlanabilir Kaydırak 649 TL
onedio.com

  • Star Tahterevalli 549 TL

  • 3 Tekerlekli Smart Bisiklet 449 TL

  • Salıncak 349 TL

  • Sürtmeli Şehir Araçları 119 TL

  • Renkli Hulahop 55 TL

  • Basket Potası ve Top Seti 159 TL

  • Oyuncak Kamyon Seti

ŞOK 4 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL

Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL
onedio.com

  • Mutfak Rafı Terek 499 TL 

  • 3'lü Mermer Desenli Metal Ayaklı Zigon Sehpa 349 TL 

  • 5 Raflı 6 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 999 TL

  • Baskılı Mega Hurç 49,95 TL 

  • Kulplu Baskılı Maxi Hurç 44,95 TL 

  • Kulplu Baskılı Midi Hurç 39,95 TL 

  • Kapaklı Kutu Jüt Organizer 199 TL 

  • Jüt Organizer Kutu 159 TL 

  • Jüt Kapaklı Çekmece İçi Saklama Kutusu 159 TL 

  • Mega Kutulu Hurç 89,95 TL

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 79,95 TL 

  • Baskılı Baza Altı Mega Hurç 59,95 TL 

  • Baskılı Pencereli Hurç 54,95 TL 

  • Baskılı Baza Altı Maxi Hurç 54,95 TL 

  • 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 39,95 TL

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 64,95 TL

4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.649 TL

4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.649 TL
onedio.com

  • 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.899 TL

  • 2 Kapaklı 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.449 TL 

  • 2 Kapaklı 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.749 TL

  • Çamaşır Makinesi Dolabı 1.699 TL

  • 10 Gözlü Kitaplık 829 TL

  • 2 Kapaklı Ayakkabılık 1.269 TL

  • Akrobat Plus Masa 2.299 TL

  • Edge Masa 1.099 TL

İhtiyacınız olan mobilya ürünlerini almadan önce sizin için bir araya getirdiğimiz indirimli mobilya ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Samsung Premium Plus 18000 BTU Klima 39.999 TL

Samsung Premium Plus 18000 BTU Klima 39.999 TL
onedio.com

  • Samsung AR35 White 12000 BTU Klima 20.999 TL

  • TCL 4K Ultra HD 50 127 Ekran Google LED TV 17.999 TL

  • TCL Elite 18000 BTU Klima 32.999 TL

  • TCL Elite 24000 BTU Klima 39.999 TL

  • Samsung No Frost Buzdolabı 18.999 TL

  • Altus AL 1200 Devir 10 Kg Çamaşır Makinesi 14.699 TL

  • Xiaomi Redmi 12 128 GB 8GB 7.399 TL

  • Karcher SC 1 Upright Buharlı Temizlik Makinesi 3.799 TL

  • Karcher SV 7 Buharlı Temizleyici 26.999 TL

En çok tercih edilen televizyon modellerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

En çok tercih edilen çamaşır makinelerini de sizin için buraya topladım.

İndirimli cep telefonu modelleri de burada.

En çok tercih edilen klima modellerine de buradan ulaşabilirsiniz.

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