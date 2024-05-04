İndirim Günleri Başlıyor! 4 - 10 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 4 - 10 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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4 Mayıs 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 gr 122,50 TL
Gillette Blue3 Hybrid Tıraş Makinesi + 8 Yedek Bıçak 179 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
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Çok Al Az Öde
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9 Mayıs 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Philips 50" UHD Smart Led Tv 16.999 TL
Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 5.999 TL
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Sinbo Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.299 TL
Lav Çay Seti 12 Parça 179 TL
Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 169 TL
Easy Connect 8 Parça Tencere Seti 1.999 TL
As File Çalışma Koltuğu 1.699 TL
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Thull Vartex V3 Gaming Bilgisayar 19.999 TL
Casati Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 299 TL
Casio Bayan Kol Saati Çeşitleri 899 TL
English Home Çift Kişilik Nevresim Takımı 599 TL
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10 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL
Elit Rattan Masa 1.199 TL
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Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 499 TL
Hisar Optima Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 219 TL
Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL
Katlanabilir Kaydırak 649 TL
ŞOK 4 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL
4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.649 TL
Samsung Premium Plus 18000 BTU Klima 39.999 TL
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