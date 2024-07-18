İlk 3 Madde Kabul Edildi: AK Partili Metin Külünk Yeni Yasayı ''Hayvan Soykırımı'' Olarak Tanımladı

''Güne Merhaba.

Küresel oyunun son vahşi arzusu: Hayvan soykırımı

Müslüman toplumların canlıya bakışı, topraktan suya, bitkiden hayvana her canlıya “kul” olması niteliğiyle görmesi yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevmesidir.

Bu yüzden Müslüman toplumlar, herhangi bir canlıyı israf ederek ya da zulmederek kendi arzuları yönünde kullanmaz.

Arının balına, eşeğin sırtına, atın nalına, köpeğin burnuna, kedinin karnına, tavuğun yumurtasına, koyunun yününe hürmetkâr derin anlamlar yükleyen İslâm toplumları, kendisine Kur’an ile izin verilen hayvanat ve nebatatı tüketirken önce “helâl” olmasını öncelerler. Bu helâllik, beslenmesinden kesimine kadar her detayıyla dikkate alınır.

Bu yüzden Müslüman için insan, hayvan ve bitki bakımından hiçbir canlıya kıymak kolay değildir, kolay olamaz.

Son yıllarda milyarlarca yıllık serüveninde sadece keşfedilebilen yüzlerce devre geçirdiği bilimsel verilerle ortaya konulan ve bunların her birini kendi fıtratı ekseninde yaşayan dünyayı bugüne dek yaşadığı en olağanüstü evreye girmiş gibi bir “iklim değişikliği” başlığıyla tıkayan küresel engel projesi, bu başlıkla dünyayı kaynaklarını yitirmiş bir hayalet şehir tasviriyle resmediyor.''