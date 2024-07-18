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İlk 3 Madde Kabul Edildi: AK Partili Metin Külünk Yeni Yasayı ''Hayvan Soykırımı'' Olarak Tanımladı

İlk 3 Madde Kabul Edildi: AK Partili Metin Külünk Yeni Yasayı ''Hayvan Soykırımı'' Olarak Tanımladı

AK Parti Metin Külünk Köpek Sorunu
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.07.2024 - 13:26

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 3 maddesi kabul edildi. Hayvansever dernekleri ile sokak köpekleri mağdurları sert tartışmalar yaşadı. Sahipsiz köpeklere ötanazi uygulanmak istenmesi tepki çekti. Tartışmalara  AK Parti eski İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarından beri yakınında bulunan Metin Külünk de katıldı.

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Uzun süredir gündemde olan sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemede sona gelindi. Sahipsiz hayvanlarla ilgili TBMM’ye sunulan yasa, 17 maddeden oluşuyor. Teklif kabul edilirse bu hayvanlardan saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce "ötanazi" yapılacak.

Uzun süredir gündemde olan sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemede sona gelindi. Sahipsiz hayvanlarla ilgili TBMM’ye sunulan yasa, 17 maddeden oluşuyor. Teklif kabul edilirse bu hayvanlardan saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce "ötanazi" yapılacak.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Vahit Kirişci başkanlığında toplanan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Sık sık tartışmalara sahne olan toplantıda teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Vahit Kirişci başkanlığında toplanan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Sık sık tartışmalara sahne olan toplantıda teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Vahit Kirişci başkanlığında toplanan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Sık sık tartışmalara sahne olan toplantıda teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Vahit Kirişci başkanlığında toplanan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Sık sık tartışmalara sahne olan toplantıda teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor.

Sokak hayvanlarına ilişkin yürütülecek çalışmalarda, 'tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan 'sahipli hayvan' ve 'sahipsiz hayvan' kavramları' açık bir şekilde tanımlanıyor. Uygulamada tereddüde mahal verilmemesi amacıyla ve Kanun'daki 'yakala-kısırlaştır-sal' metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği yapılıyor. Hayvan bakımevinin tanımı, 'Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis' şeklinde değiştiriliyor.

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine toplanması ve buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak olması sebebiyle bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabileceği ilkesi kabul ediliyor. Kanun'un ilkeleri arasında yer alan "Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir" ifadesi yürürlükten kaldırılıyor.

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine toplanması ve buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak olması sebebiyle bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabileceği ilkesi kabul ediliyor. Kanun'un ilkeleri arasında yer alan "Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir" ifadesi yürürlükten kaldırılıyor.

İlk olarak 12 Temmuz'da TBMM'ye sunulan 17 maddelik teklif, kuduz, bulaşıcı hastalık veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan sokak hayvanları için belediyelere ötanazi yöntemiyle öldürme yetkisi verilmesini içeriyor. Ötanaziyi de içeren madde henüz görüşülmedi. Kanunda değişiklik yapılmasına dair teklifin görüşülmesine 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te devam edilecek.

İlk olarak 12 Temmuz'da TBMM'ye sunulan 17 maddelik teklif, kuduz, bulaşıcı hastalık veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan sokak hayvanları için belediyelere ötanazi yöntemiyle öldürme yetkisi verilmesini içeriyor. Ötanaziyi de içeren madde henüz görüşülmedi. Kanunda değişiklik yapılmasına dair teklifin görüşülmesine 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te devam edilecek.
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AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

''Küresel oyunun son vahşi arzusu: Hayvan soykırımı'' diyen AK Partili Metin Külünk, sözlerine şöyle devam etti: ''

''Küresel oyunun son vahşi arzusu: Hayvan soykırımı'' diyen AK Partili Metin Külünk, sözlerine şöyle devam etti: ''

''Güne Merhaba.

Küresel oyunun son vahşi arzusu: Hayvan soykırımı

Müslüman toplumların canlıya bakışı, topraktan suya, bitkiden hayvana her canlıya “kul” olması niteliğiyle görmesi yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevmesidir.

Bu yüzden Müslüman toplumlar, herhangi bir canlıyı israf ederek ya da zulmederek kendi arzuları yönünde kullanmaz.

Arının balına, eşeğin sırtına, atın nalına, köpeğin burnuna, kedinin karnına, tavuğun yumurtasına, koyunun yününe hürmetkâr derin anlamlar yükleyen İslâm toplumları, kendisine Kur’an ile izin verilen hayvanat ve nebatatı tüketirken önce “helâl” olmasını öncelerler. Bu helâllik, beslenmesinden kesimine kadar her detayıyla dikkate alınır.

Bu yüzden Müslüman için insan, hayvan ve bitki bakımından hiçbir canlıya kıymak kolay değildir, kolay olamaz.

Son yıllarda milyarlarca yıllık serüveninde sadece keşfedilebilen yüzlerce devre geçirdiği bilimsel verilerle ortaya konulan ve bunların her birini kendi fıtratı ekseninde yaşayan dünyayı bugüne dek yaşadığı en olağanüstü evreye girmiş gibi bir “iklim değişikliği” başlığıyla tıkayan küresel engel projesi, bu başlıkla dünyayı kaynaklarını yitirmiş bir hayalet şehir tasviriyle resmediyor.''

İşte o paylaşım:

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