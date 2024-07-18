İlk 3 Madde Kabul Edildi: AK Partili Metin Külünk Yeni Yasayı ''Hayvan Soykırımı'' Olarak Tanımladı
İlk 3 Madde Kabul Edildi: AK Partili Metin Külünk Yeni Yasayı ''Hayvan Soykırımı'' Olarak Tanımladı
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 3 maddesi kabul edildi. Hayvansever dernekleri ile sokak köpekleri mağdurları sert tartışmalar yaşadı. Sahipsiz köpeklere ötanazi uygulanmak istenmesi tepki çekti. Tartışmalara AK Parti eski İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarından beri yakınında bulunan Metin Külünk de katıldı.
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Uzun süredir gündemde olan sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemede sona gelindi. Sahipsiz hayvanlarla ilgili TBMM’ye sunulan yasa, 17 maddeden oluşuyor. Teklif kabul edilirse bu hayvanlardan saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce "ötanazi" yapılacak.
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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Vahit Kirişci başkanlığında toplanan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Sık sık tartışmalara sahne olan toplantıda teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi.
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Vahit Kirişci başkanlığında toplanan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Sık sık tartışmalara sahne olan toplantıda teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor.
Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine toplanması ve buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak olması sebebiyle bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabileceği ilkesi kabul ediliyor. Kanun'un ilkeleri arasında yer alan "Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir" ifadesi yürürlükten kaldırılıyor.
İlk olarak 12 Temmuz'da TBMM'ye sunulan 17 maddelik teklif, kuduz, bulaşıcı hastalık veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan sokak hayvanları için belediyelere ötanazi yöntemiyle öldürme yetkisi verilmesini içeriyor. Ötanaziyi de içeren madde henüz görüşülmedi. Kanunda değişiklik yapılmasına dair teklifin görüşülmesine 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te devam edilecek.
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AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
''Küresel oyunun son vahşi arzusu: Hayvan soykırımı'' diyen AK Partili Metin Külünk, sözlerine şöyle devam etti: ''
İşte o paylaşım:
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