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Böylesi Ne Görüldü Ne de Duyuldu! Tıp Dünyası Şokta: Bebek Kuyrukla Dünyaya Geldi

Böylesi Ne Görüldü Ne de Duyuldu! Tıp Dünyası Şokta: Bebek Kuyrukla Dünyaya Geldi

Hindistan Ameliyat Bebek
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.07.2024 - 12:13

Tıp dünyasını şaşırtan bir olay Hindistan'da görüldü. Kuyruklu olarak dünyaya gelen bebeğin kuyruğu, 3 aylıkken ameliyatla alındı. 

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The Times of India gazetesinin haberine göre, Haydarabad'da yaşayan bir aile, ocak ayında bebeklerindeki "insan kuyruğu"ndan ötürü hastaneye başvurdu.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Haydarabad'da yaşayan bir aile, ocak ayında bebeklerindeki "insan kuyruğu"ndan ötürü hastaneye başvurdu.

Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsünden (AIIMS) çocuk cerrahlarından oluşan bir ekip, bebeğin "kuyruğunu" çıkarmak için ameliyat kararı aldı.

Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsünden (AIIMS) çocuk cerrahlarından oluşan bir ekip, bebeğin "kuyruğunu" çıkarmak için ameliyat kararı aldı.

Ameliyatın ardından bebeğin "kuyruğu" çıkarıldı. Doktorlar aradan geçen 6 ayın ardından bebeğin durumunun iyiye gittiğini, dolayısıyla ameliyatın başarılı geçtiğini kaydetti.

Ameliyatın ardından bebeğin "kuyruğu" çıkarıldı. Doktorlar aradan geçen 6 ayın ardından bebeğin durumunun iyiye gittiğini, dolayısıyla ameliyatın başarılı geçtiğini kaydetti.

Ameliyatın gerçekleştirildiği hastanenin Pediatrik Cerrahi Bölüm Başkanı Shasanka Shekar Panda da "İnsan kuyruğu' çok nadir görülen bir durumdur ve tıp literatüründe 40 vaka bildirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Ameliyatın gerçekleştirildiği hastanenin Pediatrik Cerrahi Bölüm Başkanı Shasanka Shekar Panda da "İnsan kuyruğu' çok nadir görülen bir durumdur ve tıp literatüründe 40 vaka bildirilmiştir" açıklamasında bulundu.
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