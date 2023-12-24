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Hollanda'dan Gelen Gurbetçi İstanbul'da Trafik Terörü Estirdi: Sosyal Medyada Tepki Topladı

Hollanda'dan Gelen Gurbetçi İstanbul'da Trafik Terörü Estirdi: Sosyal Medyada Tepki Topladı

Hilal Dumangöz
Hilal Dumangöz - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 15:29

Hollanda'dan gelen gurbetçi trafik magandası, İstanbul’da trafikte tartıştığı sürücüye saldırdı. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

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İstanbul'da Havadis'in yayınladığı videoya göre; Hollanda'dan gelen bir gurbetçi, İstanbul'da yol yüzünden tartıştığı bir sürücüye yapmadığını bırakmadı.

İstanbul'da Havadis'in yayınladığı videoya göre; Hollanda'dan gelen bir gurbetçi, İstanbul'da yol yüzünden tartıştığı bir sürücüye yapmadığını bırakmadı.

Çevredekilerin araya girmesi de magandayı engelleyemedi. Uzaklaştırılan gurbetçi, geri dönüp dikiz aynasını kırdı.

Çevredekilerin araya girmesi de magandayı engelleyemedi. Uzaklaştırılan gurbetçi, geri dönüp dikiz aynasını kırdı.

Aracına geçen gurbetçi ile bu anları kaydeden sürücü arasındaki sözlü tartışma bir süre daha devam etti.

Aracına geçen gurbetçi ile bu anları kaydeden sürücü arasındaki sözlü tartışma bir süre daha devam etti.

Tüm bu anları kayıt altına alan sürücü karakola gidip gurbetçi magandadan şikayetçi oldu.

Tüm bu anları kayıt altına alan sürücü karakola gidip gurbetçi magandadan şikayetçi oldu.

İstanbul'da Havadis'in yayınladığı video:

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