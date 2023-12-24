Hollanda'dan Gelen Gurbetçi İstanbul'da Trafik Terörü Estirdi: Sosyal Medyada Tepki Topladı
Hollanda'dan Gelen Gurbetçi İstanbul'da Trafik Terörü Estirdi: Sosyal Medyada Tepki Topladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul'da Havadis'in yayınladığı videoya göre; Hollanda'dan gelen bir gurbetçi, İstanbul'da yol yüzünden tartıştığı bir sürücüye yapmadığını bırakmadı.
Çevredekilerin araya girmesi de magandayı engelleyemedi. Uzaklaştırılan gurbetçi, geri dönüp dikiz aynasını kırdı.
Aracına geçen gurbetçi ile bu anları kaydeden sürücü arasındaki sözlü tartışma bir süre daha devam etti.
Tüm bu anları kayıt altına alan sürücü karakola gidip gurbetçi magandadan şikayetçi oldu.
İstanbul'da Havadis'in yayınladığı video:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda