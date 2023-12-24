Şehit Yasin Karaca'nın Videosu İzleyenleri Duygulandırdı: "Yolumuz Şehitlik Yolu"
Şehit Yasin Karaca'nın Videosu İzleyenleri Duygulandırdı: "Yolumuz Şehitlik Yolu"
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı.
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Karaca’nın çektiği videoda komutanına "Komutanım yolumuz ne yolu?" sorusunu sorduğu ve komutanın "Şehitlik" cevabını verdiği görüldü. Videonun devamında Karaca’nın komutanına "Kızılelmaya kadar devam" dediği görüldü.
Şehit Yasin Karaca'nın çocukluğundan görüntüler de yürekleri dağladı.
Yasin Karaca'nın ortaokul yıllarında, okulunda düzenlenen bir programda şehit olan bir askeri canlandırdığı görüntüler ortaya çıktı.
Şehit Yasin Karaca'nın babaevinin görüntüleri de Türk halkını etkilemişti.
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