Özel ve Akşener'den Hükümete Tepki: Suud Kralı için İlan Edilen Milli Yas 12 Askerimiz için İlan Edilmedi

12 askerimiz şehit olmasına rağmen hükümetin milli yas ilan etmemesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener paylaşımlarıyla tepki gösterdi. Her iki isim de Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz Âl-i Suud’un ölümü nedeniyle Türkiye’nin milli yas ilan ettiğini hatırlattı.