Özel ve Akşener'den Hükümete Tepki: Suud Kralı için İlan Edilen Milli Yas 12 Askerimiz için İlan Edilmedi
Özel ve Akşener'den Hükümete Tepki: Suud Kralı için İlan Edilen Milli Yas 12 Askerimiz için İlan Edilmedi
12 askerimiz şehit olmasına rağmen hükümetin milli yas ilan etmemesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener paylaşımlarıyla tepki gösterdi. Her iki isim de Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz Âl-i Suud’un ölümü nedeniyle Türkiye’nin milli yas ilan ettiğini hatırlattı.
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Kuzey Irak'ta 12 askerimiz şehit oldu. Şehit haberleriyle Türkiye'nin yüreği yandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, askerlerimizin şehit olması sebebiyle milli yas ilan edilmemesine X hesaplarındaki paylaşımlarla tepki gösterdi.
Özel hükümetin milli yas ilan etmemesine şu sözlerle tepki gösterdi: "Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz Âl-i Suud’un ölümü nedeniyle Türkiye’nin 24 saat milli yas ilan ettiğini hatırlatarak, “Milli yası, Suudi Arabistan Kralı’nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir. Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir.”
Meral Akşener de Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz Âl-i Suud’un ölümü nedeniyle Türkiye’nin milli yas ilan ettiğini hatırlatarak şu ifadelerde bulundu: "Suud’ların kralı öldüğünde bile hemen ilan edilebilen yasın, bugün evlatlarımıza çok görülüyor olması bizim için kabul edilemez."
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Meral Akşener hükümetin milli yas ilan etmesi gerektiğini şu sözleriyle açıkladı: “Buradan iktidara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir çağrıda bulunuyorum: Türk milletinin iradesini, vicdanını, hakkını ve hukukunu koruma görevinizi derhâl yerine getirin. Devletimizin adabına, edebine ve ciddiyetine uygun davranın. Milletimizin yürek yangınını körüklemek için değil, söndürmek için bir adım atın. Ezcümle; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışanı yapın!”
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