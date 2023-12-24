Polis Merkezinde İlginç Olay: Gözaltındaki Sevgilisine Dürüm İçinde Uyuşturucu Getirdi
Polis Merkezinde İlginç Olay: Gözaltındaki Sevgilisine Dürüm İçinde Uyuşturucu Getirdi
İstanbul'da Bilal Ahmet A. isimli şahıs kız arkadaşına yemek getirdiğini söyleyerek polis merkezine dürüm içinde uyuşturucu madde sokmaya çalıştı. Zanlı 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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Bilal Ahmet A. (36), uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltında bulunan kız arkadaşına yemek getirdiğini söyleyerek polis merkezine geldi.
Bilal Ahmet A.'nın kız arkadaşına getirdiği dürümün içi önlem amaçlı kontrol edilince polis, dürüm içerisinde sıcaklık ve ıslaklıktan dolayı dağılmış bir şekilde uyuşturucu metamfetamin maddesi buldu.
Yapılan üst aramasında da zanlı Bilal Ahmet A.'nın montunun sol cebinden 0.54 gram metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu madde çıktı.
Bilal Ahmet A. “uyuşturucu madde kullanmak”, “bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı” ve “motosiklet hırsızlığı” suçlarından gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi.
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