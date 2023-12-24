İçişleri Bakanlığı Yeni Düzenlemeye Hazırlanıyor: Polislere Geç Emeklilik Gündeme Gelebilir
İçişleri Bakanlığı Yeni Düzenlemeye Hazırlanıyor: Polislere Geç Emeklilik Gündeme Gelebilir
Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilgili bakanlıkların katılımıyla yapılan ruhsatlı silahların yasa dışı kullanımına yeni cezaların değerlendirildiği toplantıda, emniyet mensuplarının emeklilik sürelerinin uzatılması da görüşüldü.
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Ruhsatlı silahların yasa dışı kullanımına yönelik oluşturulan teklifte, emniyet mensuplarının emeklilik sürelerinin uzatılması gibi maddelerin de olması bekleniyor.
TBMM’ye gönderilmesi planlanan teklifte bu madde yer alırsa düzenleme şöyle olacak:
Şu anda 55 olan emeklilik yaşı, sınıf üstü emniyet müdürleri ve birinci sınıf emniyet müdürleri için 65’e, diğer emniyet müdürleri için 62, diğer emniyet hizmetleri sınıfı personeli için 60’a yükseltilecek.
Hazırlanan taslağın gerekçesinde ise “Değişiklik ile emniyet teşkilatında oluşan deneyimli personel ihtiyacını karşılamak, bilgi, birikim ve uzmanlıklarından daha fazla süre istifade etmek amacıyla üst yönetici, orta kademe yönetici ve diğer emniyet hizmetleri sınıfı personelin yaş hadlerinin kademeli olarak artırılması amaçlanmıştır.” denildi.
Bakanlığın emniyet mensupları için geç emeklilik tasarısında son söz Cumhurbaşkanlığında olacak.
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