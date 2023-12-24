İçişleri Bakanlığı Yeni Düzenlemeye Hazırlanıyor: Polislere Geç Emeklilik Gündeme Gelebilir

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilgili bakanlıkların katılımıyla yapılan ruhsatlı silahların yasa dışı kullanımına yeni cezaların değerlendirildiği toplantıda, emniyet mensuplarının emeklilik sürelerinin uzatılması da görüşüldü.