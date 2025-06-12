onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hindistan'da Yolcu Uçağı Faciası: 2 Kişi Sağ Bulundu, 290'dan Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Yolcu Uçağı Faciası: 2 Kişi Sağ Bulundu, 290'dan Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan Londra
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.06.2025 - 19:58

Hindistan'ın Ahmedabad kenti havalimanından Londra'ya yola çıkan 242 kişilik yolcu uçağı, kalkış sırasında yerleşim bölgesine düştü. 290'dan fazla kişinin hayatını kaybederken, 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Sağ olarak kurtarılan kişinin oturduğu koltuk numarası belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hindistan'ın Ahmedabad kenti havalimanında feci uçak kazası meydana geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'ya sefer gerçekleştiren Air India uçağında 12'si mürettebat, 242 kişinin bulunduğu duyuruldu.

Hindistan'ın Ahmedabad kenti havalimanında feci uçak kazası meydana geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'ya sefer gerçekleştiren Air India uçağında 12'si mürettebat, 242 kişinin bulunduğu duyuruldu.

Air India havayolu  şirketi, uçakta 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı bulunduğunu açıkladı. Ahmedabad polis şefi, Air India uçağında kurtulan olmadığının anlaşıldığını bildirdi. Hindistan uçağının düştüğü yerde de ölü ve yaralılar olduğunu belirtti.

Hindistan polisi, uçak kazasında 290'tan fazla ölü olduğunu bildirdi.

Hindistan'daki yerel haber ajansı iki kişinin kazadan sağ kurtulduğunu açıkladı.

Hindistan'daki yerel haber ajansı iki kişinin kazadan sağ kurtulduğunu açıkladı.

Kurtulanlardan biri olan İngiliz uyruklu Ramesh Vishwash, 'Kalkıştan otuz saniye sonra, yüksek bir ses duyuldu ve ardından uçak düştü. Her şey çok hızlı oldu' dedi. Vishwash'ın sosyal medyada paylaşılan videosunda enkazdan yürüyerek çıktığı görüldü.

Ahmedabad Emniyet Müdürü G.S. Malik de Viswash hakkında yaptığı açıklamada '11A numaralı koltuktaki bir kişi ile hastaneye kaldırılan bir kişi sağ bulundu. Hastanedeki kişi şu anda tedavi altında. Henüz ölü sayısına ilişkin bir şey söyleyemem. Uçak bir yerleşim bölgesine düştüğü için ölü sayısı artabilir” diye belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın