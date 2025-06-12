Hindistan'da Yolcu Uçağı Faciası: 2 Kişi Sağ Bulundu, 290'dan Fazla Kişi Hayatını Kaybetti
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Hindistan'ın Ahmedabad kenti havalimanında feci uçak kazası meydana geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'ya sefer gerçekleştiren Air India uçağında 12'si mürettebat, 242 kişinin bulunduğu duyuruldu.
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Hindistan'daki yerel haber ajansı iki kişinin kazadan sağ kurtulduğunu açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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