Evin Seni Ne Kadar Yansıtıyor?

Kalıplar, kurallar ve 'başkası ne der' düşüncesi senin kapından içeri asla giremez! Senin evin tamamen senin kuralsızlıklarına göre şekillenmiş bir özgürlük alanı. Bazen kıyafetlerin günlerce koltukta kalabilir, bazen de en alakasız çılgın renkler bir arada durabilir. Ama burası senin güvenli bölgen. Evin seni yansıtıyor çünkü sen anı yaşayan, kalıplara sığmayan ve eğlenceli birisin!