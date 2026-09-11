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Evin Seni Ne Kadar Yansıtıyor?

etiket Evin Seni Ne Kadar Yansıtıyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
11.09.2026 - 09:59
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“Benim evim beni anlatıyor” diyenlerden misin, yoksa evin biraz kendi kafasına göre mi takılıyor? Dekorasyon zevkinden düzen anlayışına kadar verdiğin her karar aslında senden bir şeyler söylüyor. Şimdi birkaç soruyla evinin sana ne kadar benzediğine bakalım.

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1. Eve girdiğinde seni karşılayan ilk genel hava hangisi?

2. Salondaki koltuğunun üzerinde şu an ne var?

3. Aydınlatma tarzın hangisi?

4. Alışverişte ev için en son ne aldın?

5. Eşya biriktirme huyun var mı?

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6. Bir evi "yuva" yapan en önemli şey nedir?

7. Evinde sadece tek bir odayı baştan aşağı yenileme şansın olsa, hangisini seçerdin?

8. Son soru! Evinde asla katlanamayacağın, seni çileden çıkaran şey ne?

Evin Senin Kartvizitin!

Senin evin tıpkı karakterin gibi: Net, planlı, şık ve son derece kontrollü. İçeri giren herkes milimetrik düzenine, temizlik kokusuna ve estetik anlayışına hayran kalıyor. Trendleri takip ediyor, kaliteden ödün vermiyorsun. Evin senin dış dünyaya gösterdiğin o güçlü, vizyoner ve disiplinli duruşunu birebir yansıtıyor. Kısacası sen düzeni yönetiyorsun, evin de bunu haykırıyor!

Yaşayan Bir Yuva!

Senin için bir ev, katı kurallardan ziyade yaşanmışlıklarla anlam kazanır. Kitapların, bitkilerin, tütsü kokuların ve anıların evin her köşesinde kendine bir yer bulmuş. Belki mimari bir dergiye çıkacak kadar kusursuz ve simetrik değil ama içeri giren herkesi anında sarmalayan inanılmaz sıcak bir enerjisi var. Evin senin entelektüel, sıcakkanlı ve huzur arayan ruhunu %100 yansıtıyor.

Özgür Ruh!

Kalıplar, kurallar ve 'başkası ne der' düşüncesi senin kapından içeri asla giremez! Senin evin tamamen senin kuralsızlıklarına göre şekillenmiş bir özgürlük alanı. Bazen kıyafetlerin günlerce koltukta kalabilir, bazen de en alakasız çılgın renkler bir arada durabilir. Ama burası senin güvenli bölgen. Evin seni yansıtıyor çünkü sen anı yaşayan, kalıplara sığmayan ve eğlenceli birisin!

Dingin Bir Sığınak!

Göz yoran kalabalıklar, abartılı süsler ve sadece toz toplayan gereksiz eşyalar sana göre değil. Senin evin dış dünyanın o gürültülü, yorucu ve kaotik temposundan kaçıp saklandığın gizli bir sığınak. 'Az eşya, bol huzur' ilkesini hayat felsefen haline getirmişsin. Evin, senin o sakin, net, fazla dramadan hoşlanmayan ve iç huzuruna düşkün karakterinin adeta somut bir hali.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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