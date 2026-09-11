Evin Seni Ne Kadar Yansıtıyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
“Benim evim beni anlatıyor” diyenlerden misin, yoksa evin biraz kendi kafasına göre mi takılıyor? Dekorasyon zevkinden düzen anlayışına kadar verdiğin her karar aslında senden bir şeyler söylüyor. Şimdi birkaç soruyla evinin sana ne kadar benzediğine bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Eve girdiğinde seni karşılayan ilk genel hava hangisi?
2. Salondaki koltuğunun üzerinde şu an ne var?
3. Aydınlatma tarzın hangisi?
4. Alışverişte ev için en son ne aldın?
5. Eşya biriktirme huyun var mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir evi "yuva" yapan en önemli şey nedir?
7. Evinde sadece tek bir odayı baştan aşağı yenileme şansın olsa, hangisini seçerdin?
8. Son soru! Evinde asla katlanamayacağın, seni çileden çıkaran şey ne?
Evin Senin Kartvizitin!
Yaşayan Bir Yuva!
Özgür Ruh!
Dingin Bir Sığınak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın