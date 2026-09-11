Kediler Tuvaletlerini Gömmeyi Anneden mi Öğreniyor Yoksa Doğuştan mı Biliyor?

Yaşamın ilk haftalarında yavrular tuvaletlerini kendi başlarına yapamıyor. Anne kedi, yavrularını yalayarak uyarıyor ve bu işlevi üstleniyor. Yaklaşık dört haftalıkken yavrular bağımsız hale geliyor ve bu dönemde kum kabı tanıtılabiliyor.

İçgüdünün gücünü gösteren en net kanıt, elde büyütülen öksüz yavrular. Anneyi hiç görmemiş bu yavrular da kum kabını çok az yönlendirmeyle kullanmaya başlıyor. Patilerinin altında kum benzeri bir doku hissettiklerinde kazma, boşaltıp örtme davranışını kendiliğinden sergiliyorlar.