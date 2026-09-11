Kediler Tuvaletlerini Gömmeyi Anneden mi Öğreniyor Yoksa Doğuştan mı Biliyor?
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Yavru kediler kum kabını kullanmayı anneden mi öğreniyor, yoksa doğuştan mı biliyor? Sosyal medyada paylaşılan bir video bu soruyu yeniden gündeme getirdi. Görüntülerde anne kedi kumu eşeleyerek yavrularına gösterirken, minikler etrafına toplanıp onu taklit etmeye çalışıyor.
Veterinerlere göre cevap ikisinin ortasında: davranışın temeli içgüdüsel, ancak annenin öğreticiliği süreci hızlandırıyor. Elde büyütülen öksüz yavruların da kum kabını kendiliğinden kullanmaya başlaması, davranışın kökeninde binlerce yıllık bir hayatta kalma refleksi olduğunu gösteriyor.
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Dördüncü haftada başlıyor, öksüz yavrular bile kendiliğinden yapıyor
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Kökeni 10 bin yıl öncesine, çölde yaşayan atalarına dayanıyor
Kum tercihini anne şekillendiriyor, patilerdeki reseptörler belirliyor
Aniden gömmeyi bıraktıysa önce kum kabına, sonra sağlığına bakın
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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