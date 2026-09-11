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Kediler Tuvaletlerini Gömmeyi Anneden mi Öğreniyor Yoksa Doğuştan mı Biliyor?

Kediler Tuvaletlerini Gömmeyi Anneden mi Öğreniyor Yoksa Doğuştan mı Biliyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.09.2026 - 10:04
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Yavru kediler kum kabını kullanmayı anneden mi öğreniyor, yoksa doğuştan mı biliyor? Sosyal medyada paylaşılan bir video bu soruyu yeniden gündeme getirdi. Görüntülerde anne kedi kumu eşeleyerek yavrularına gösterirken, minikler etrafına toplanıp onu taklit etmeye çalışıyor.

Veterinerlere göre cevap ikisinin ortasında: davranışın temeli içgüdüsel, ancak annenin öğreticiliği süreci hızlandırıyor. Elde büyütülen öksüz yavruların da kum kabını kendiliğinden kullanmaya başlaması, davranışın kökeninde binlerce yıllık bir hayatta kalma refleksi olduğunu gösteriyor.

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Dördüncü haftada başlıyor, öksüz yavrular bile kendiliğinden yapıyor

Dördüncü haftada başlıyor, öksüz yavrular bile kendiliğinden yapıyor

Yaşamın ilk haftalarında yavrular tuvaletlerini kendi başlarına yapamıyor. Anne kedi, yavrularını yalayarak uyarıyor ve bu işlevi üstleniyor. Yaklaşık dört haftalıkken yavrular bağımsız hale geliyor ve bu dönemde kum kabı tanıtılabiliyor.

İçgüdünün gücünü gösteren en net kanıt, elde büyütülen öksüz yavrular. Anneyi hiç görmemiş bu yavrular da kum kabını çok az yönlendirmeyle kullanmaya başlıyor. Patilerinin altında kum benzeri bir doku hissettiklerinde kazma, boşaltıp örtme davranışını kendiliğinden sergiliyorlar.

Kökeni 10 bin yıl öncesine, çölde yaşayan atalarına dayanıyor

Kökeni 10 bin yıl öncesine, çölde yaşayan atalarına dayanıyor

Davranışın kökeni kedilerin yabani atalarına dayanıyor. Bereketli Hilal bölgesinden Kuzey Afrika'ya yayılan bu çöl hayvanları, dışkılarını örterek kokularını yırtıcılardan ve rakiplerinden gizliyordu. Kokuyu saklamak hem avlanmada avantaj sağlıyor hem de hastalıkların yayılmasını engelliyordu.

Kediler yaklaşık 10 bin yıl önce insanlarla yaşamaya başladıktan sonra da bu alışkanlığı sürdürdü. Ev kedilerinin hiçbir tehlikeyle karşılaşmadıkları halde aynı hareketi yapmasının sebebi bu.

Kum tercihini anne şekillendiriyor, patilerdeki reseptörler belirliyor

Kum tercihini anne şekillendiriyor, patilerdeki reseptörler belirliyor

Annenin rolü, tercihleri şekillendirmekte ortaya çıkıyor. Yavrular anneyi izleyerek nerede ve nasıl yapılacağını daha hızlı kavrıyor.

ASPCA'ya göre kedilerin patilerinde yoğun sinir reseptörleri bulunuyor ve kum dokusuna dair tercih yavrulukta gelişiyor. Araştırmalar kedilerin kil bazlı topaklanan kum ile silika jeli, ahşap peletlere tercih ettiğini gösteriyor. Bunun nedeni ilk iki seçeneğin doğadaki toprak ve kuma daha çok benzemesi.

Her kedinin dışkısını örtmemesi de anormal değil. Yaban ortamında yaşayan kedi gruplarında baskın olan birey dışkısını açıkta bırakabiliyor. Bu, bölgedeki diğer kedilere gönderilen bir varlık mesajı olarak yorumlanıyor.

Aniden gömmeyi bıraktıysa önce kum kabına, sonra sağlığına bakın

Aniden gömmeyi bıraktıysa önce kum kabına, sonra sağlığına bakın

Tuvaletini düzenli olarak örten bir kedi bu davranışı aniden bırakırsa, önce kum kabının kendisi kontrol edilmeli. Kediler tuvalet sırasında savunmasız hissettikleri için gürültülü, kalabalık ya da kaçış yolu olmayan alanlardaki kaplarda uzun süre kalmak istemiyor. Sert taneli veya yoğun kokulu kumlar da eşeleme davranışını azaltabiliyor.

Ancak davranış değişikliğine kabın dışına tuvalet yapma, ıkınma, sesli şikayet, kabızlık ya da hareket etmekte zorlanma eşlik ediyorsa tablo farklı. Ağrı ve sindirim sistemi rahatsızlıkları kedinin dışkısını örtmeden kaptan hızla çıkmasına yol açabiliyor. Bu durumda veteriner kontrolü öneriliyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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