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Hilal Yelekçi ve DJ Agah Uz Birlikte Görüntülendi! Yaş Farkları Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Hilal Yelekçi ve DJ Agah Uz Birlikte Görüntülendi! Yaş Farkları Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.07.2026 - 15:48
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Manifest grubuyla adını geniş kitlelere duyuran Hilal Yelekçi, bu kez özel hayatıyla gündemde. DJ Agah Uz ile birlikte görüntülenen genç şarkıcının aşk yaşadığı iddia edilirken, ikili arasındaki 11 yaş farkı sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

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Manifest grubuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hilal Yelekçi, son günlerde özel hayatıyla gündemde.

Manifest grubuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hilal Yelekçi, son günlerde özel hayatıyla gündemde.

Türkiye'nin popüler kız grubu Manifest'le yıldızı parlayan genç şarkıcı Hilal Yelekçi'nin DJ Agah Uz ile birlikte vakit geçirirken görüntülenmesi, ikili hakkında aşk iddialarını beraberinde getirdi. Birlikte objektiflere yansıyan Hilal Yelekçi ve Agah Uz'un sevgili olduğu öne sürülürken, sosyal medyada bu kez ikilinin yaş farkı konuşulmaya başlandı.

Hilal Yelekçi ve aşk yaşadığı iddia edilen Agah Uz arasındaki 11 yaş farkı gündem oldu.

Hilal Yelekçi ve aşk yaşadığı iddia edilen Agah Uz arasındaki 11 yaş farkı gündem oldu.

25 yaşındaki Hilal Yelekçi ile aşk yaşadığı iddia edilen 36 yaşındaki DJ Agah Uz arasındaki 11 yaş farkı, sosyal medya kullanıcılarının en çok yorum yaptığı konular arasında yer aldı.

Taraflardan ise ilişki iddialarına ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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