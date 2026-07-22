Hilal Yelekçi ve DJ Agah Uz Birlikte Görüntülendi! Yaş Farkları Sosyal Medyayı İkiye Böldü
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Manifest grubuyla adını geniş kitlelere duyuran Hilal Yelekçi, bu kez özel hayatıyla gündemde. DJ Agah Uz ile birlikte görüntülenen genç şarkıcının aşk yaşadığı iddia edilirken, ikili arasındaki 11 yaş farkı sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.
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Manifest grubuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hilal Yelekçi, son günlerde özel hayatıyla gündemde.
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Hilal Yelekçi ve aşk yaşadığı iddia edilen Agah Uz arasındaki 11 yaş farkı gündem oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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