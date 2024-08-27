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Hem Şarkı Sözlerinde Hem de Kliplerinde Erotizm Çağrışımları Olan 15 Şarkı

etiket Hem Şarkı Sözlerinde Hem de Kliplerinde Erotizm Çağrışımları Olan 15 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 00:35

Bu şarkılar yayınlandıkları dönemde tam anlamıyla olay yaratmıştı! İşte baştan aşağı erotizm çağrışımları olan o şarkılar!

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1. Britney Spears - Gimme More

2. Beyonce - Partition

3. Janet Jackson - Would You Mind

4. Tove Lo - Imaginary Friend

5. Lykke Li - S** Money Feelings Die

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6. Tarkan - Acımayacak

7. Nicki Minaj - Pink Birthday

8. Madonna - Erotica

9. Sam Smith & Kim Petras - Unholy

10. Dan Balan - Chica Bomb

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11. Akua Naru - Poetry: How Does It Feel Now?

12. Justin Timberlake - SexyBack ft. Timbaland

13. Maroon 5 - Misery

14. Shakira - Can't Remember to Forget You ft. Rihanna

15. Akcent - My Passion

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