Hem Şarkı Sözlerinde Hem de Kliplerinde Erotizm Çağrışımları Olan 15 Şarkı
Hem Şarkı Sözlerinde Hem de Kliplerinde Erotizm Çağrışımları Olan 15 Şarkı
Bu şarkılar yayınlandıkları dönemde tam anlamıyla olay yaratmıştı! İşte baştan aşağı erotizm çağrışımları olan o şarkılar!
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1. Britney Spears - Gimme More
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2. Beyonce - Partition
3. Janet Jackson - Would You Mind
4. Tove Lo - Imaginary Friend
5. Lykke Li - S** Money Feelings Die
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6. Tarkan - Acımayacak
7. Nicki Minaj - Pink Birthday
8. Madonna - Erotica
9. Sam Smith & Kim Petras - Unholy
10. Dan Balan - Chica Bomb
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