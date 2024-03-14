Hayatının Aşkını Çorba Sayesinde Buldu: Kuryeyi Beğenen Kızın Azmi Ağızları Açık Bıraktı!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@beyzuse/video...
'@beyzuse' isimli bir TikTok kullanıcısının paylaştığı video sosyal medyada epey ilgi gördü. Çorba getiren kuryeyi beğenen kızın telefondaki çabası şaşkına çevirdi.
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Son dönemlerin en popüler sosyal medya mecralarından biri olan TikTok'ta birbirinden enteresan olaylara şahit olmaya devam ediyoruz.
"@beyzuse" kullanıcı adlı bir kullanıcı arkadaşını kameraya alarak "Arkadaşım çorba sayesinde hayatının aşkını buldu" notunu düştü.
Çorba getiren kişiden etkilenen genç kız önce sipariş verdiği dükkanı arayıp kuryenin numarasını alıyor. Ardından kuryeyi arayan kızın "İlk kez böyle bir şey yapıyorum. Çok heyecanlandım" diyerek kendisiyle tanışmak istediğini istiyor.
İşte o video;
Gelen yorumlardan bazılarını da buradan görebilirsiniz: 👇
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Kuryeler numara alıp iletişime geçtiğinde geriliyoruz, kızıyoruz, taciz diyoruz. E bu kızın yaptığı da aynı, kuryenin sert tepki göstermemesine şans diyelim ... Devamını Gör
aynısını erkekler yapsa 1 hafta içinde içeriye alırlar
Kuryelerin siparişi teslim ettiği kadından etkilenip mesaj atmasından ne farkı var bunun ?