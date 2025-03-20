Hava Durumlarında Hissedilen ve Gerçek Sıcaklık Neden Farklıdır? 10-15 Derece Farklı Oluyor!

Hava durumuna ne sıklıkta bakıyorsunuz? Eminiz gün içerisinde birkaç kez baktığınız oluyordur. Özellikle dışarıya çıkacaksanız, bir plan yapacaksanız kendinizi ona göre ayarlamanız gerekir. Fakat dereceler üzerinden havayı anlamak biraz zor olabilir. Örneğin havanın 15 derece olduğu bir günde, neler giymeniz gerektiğini biliyor musunuz? Bir de 'gerçek' sıcaklık ile 'hissedilen' sıcaklık arasında büyük bir fark varsa vay halinize!

Peki hava durumlarında neden gerçek ve hissedilen sıcaklık arasında fark olur?

Kaynak: MGM