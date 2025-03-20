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Hava Durumlarında Hissedilen ve Gerçek Sıcaklık Neden Farklıdır? 10-15 Derece Farklı Oluyor!

Hava Durumlarında Hissedilen ve Gerçek Sıcaklık Neden Farklıdır? 10-15 Derece Farklı Oluyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 14:34

Hava durumuna ne sıklıkta bakıyorsunuz? Eminiz gün içerisinde birkaç kez baktığınız oluyordur. Özellikle dışarıya çıkacaksanız, bir plan yapacaksanız kendinizi ona göre ayarlamanız gerekir. Fakat dereceler üzerinden havayı anlamak biraz zor olabilir. Örneğin havanın 15 derece olduğu bir günde, neler giymeniz gerektiğini biliyor musunuz? Bir de 'gerçek' sıcaklık ile 'hissedilen' sıcaklık arasında büyük bir fark varsa vay halinize!

Peki hava durumlarında neden gerçek ve hissedilen sıcaklık arasında fark olur?

Kaynak: MGM

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Hava durumu son zamanlarda oldukça değişken.

Hava durumu son zamanlarda oldukça değişken.

Türkiye, Şubat ayında resmen bahar havasını yaşadı. Cemrelerin düşmesinin ardından havalar ısındı, güneş pırıl pırıl ışıldamaya başladı. Öyle ki yalancı güneşe inanan ağaçların birçoğu da çiçek açtı. Gelin görün ki Mart ayı gelir gelmez, kış soğukları geri geldi. Kış aylarında yağmayan kar, baharın ilk ayı olan martta yağdı.

Bu süreçte en sık merak ettiğimiz şey ise hava durumu oldu. Birçok kişi yaşadığın şehrin hava durumunu gün içinde birçok kez kontrol etti. Bir haftalık hava durumu tahminlerinde ise sıcaklıkların neredeyse 30 derece birden düştüğü görüldü! 

Hava tahminlerinde dikkat çeken diğer bir detay ise 'gerçek' ve 'hissedilen' sıcaklıklar arasındaki farklar oldu. Hissedilen sıcaklıkların bu süreçte gerçek sıcaklıklardan çok daha düşük olduğu göze çarptı.

Peki gerçek sıcaklık ve hissedilen sıcaklık farkı neden olur?

Peki gerçek sıcaklık ve hissedilen sıcaklık farkı neden olur?

Hissedilen sıcaklık, hava sıcaklığıyla her zaman aynı olmaz. Bunun sebebi, insan vücudunun hissettiği hava sıcaklığını etkileyen bazı farklı faktörlerin olmasıdır. Vücutlarımız, termometlerin ölçtüğü fiziksel hava sıcaklığından daha farklı bir sıcaklık algılayabilir. Hissedilen sıcaklıkların gerçek sıcaklıklardan farklı olmasının sebebi, rüzgarın, nemin veya güneş ışığının insan vücudunu daha farklı etkilemesidir.

Gerçek sıcaklığın hissedilen sıcaklıktan farklı olmasının nedenleri:

  • Eğer rüzgarlı bir kış gününe uyandıysanız, o gün daha fazla üşüyeceğinizden emin olabilirsiniz. Bunun sebebi rüzgarın arttıkça vücudun ısı kaybının da artmasıdır. Hava 0 derece olsa bile rüzgarın etkisiyle siz havayı sıfırın altında hissedebilirsiniz.

  • Nemli bir bölgede yaşıyorsanız teriniz daha zor buharlaşacağı için havayı daha sıcak hissedersiniz. Bu nedenle deniz kıyısında bulunan illerde yaşayan kişiler, aynı sıcaklıkları çok daha sıcakmış gibi hissedebilir.

  • Hava durumu, gölge ve güneş altındaki sıcaklık farkını vermez. Halbuki sıcak bir yaz günü dışarıya çıktığınızda, gölgelerin daha serin olduğunu fark edebilirsiniz. Aynı durum, yeşil alanlar için de geçerlidir. Beton zeminlerle kıyaslandığında yeşil alanlar, sıcaklığı daha az hissetmemizi sağlar.

Hissedilen sıcaklığı biraz daha detaylı inceleyelim.

Hissedilen sıcaklığı biraz daha detaylı inceleyelim.

'Herkes sıcaklığı farklı şekilde hisseder sonuçta' diyebilirsiniz. Fakat uzmanlar, bu durumun bilimsel olarak ele alınması konusunda bir sorun teşkil etmediğini düşünüyor. Yani, hissedilen sıcaklıklar insanların 'fikirlerine' veya 'algılarına' göre değil, bilimsel verilerle hesaplanıyor. 

MGM'nin aktardığına göre hissedilen sıcaklık değerleri hem nem hem de sıcaklık değerleri ile hesaplanıyor. Bu iki değerden birinin olmaması halinde, hissedilen sıcaklık hesaplanamıyor. Beş günlük tahminlerde ise günün en yüksek ve düşük sıcaklıklarına yer veriliyor. Hissedilen sıcaklık da yine gün içerisindeki en yüksek veya en düşük sıcaklık olarak karşımıza çıkıyor. 

Yüksek ve düşük hava sıcaklıkları ise insan vücudu üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Siz siz olun, planlarınızı yaparken yalnızca 'hissedilen' sıcaklıkları dikkate alın!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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