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Hatay'da Bina Yıkımında Korkutan Anlar: İş Makinesi Son Anda Kurtuldu

Hatay'da Bina Yıkımında Korkutan Anlar: İş Makinesi Son Anda Kurtuldu

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 15:40

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Hatay'ın Payas ilçesinde kontrollü şekilde yıkılan 2 katlı binanın yıkımı sırasında korkutan anlar yaşandı. Yıkım sırasında ş makinesi operatörü, binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da hasarlı binaların yıkımında sone gelinirken Payas ilçesinde bulunan itfaiye amirliği binası da ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da hasarlı binaların yıkımında sone gelinirken Payas ilçesinde bulunan itfaiye amirliği binası da ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

Yıkım esnasında iş makinesi operatörü, yıkımını gerçekleştirdiği 2 katlı binanın altında kalmaktan son anda kuruldu.

Yıkım esnasında iş makinesi operatörü, yıkımını gerçekleştirdiği 2 katlı binanın altında kalmaktan son anda kuruldu.

Operatörün hızlı ve etkili manevrası sayesinde, iş makinesi son anda tehlikeden uzaklaştı. Yıkımın ardından iş makinesinde maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Operatörün hızlı ve etkili manevrası sayesinde, iş makinesi son anda tehlikeden uzaklaştı. Yıkımın ardından iş makinesinde maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Cep telefonu kamerası ile kaydedilen anlar👇

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