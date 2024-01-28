Hatay'da Bina Yıkımında Korkutan Anlar: İş Makinesi Son Anda Kurtuldu

Türkiye'nin İlk Kamplı Açık Hava Müzik Festivali'de Çekilmiş Bu Görüntüleri İzlerken Derin Bir İç Çekeceksiniz

"Bu Soğukta Arabalı Sevgili Tavsiye Ediyorum,Gerekirse Eski Sevgilinize Dönün" Diyen Kadın Ortalığı Karıştırdı

Tartıştığı Aracın Aynasını Kıran Motor Sürücüsü Saniyeler Sonra Takla Atarak Kaza Yaptı

Yurt Dışında Yaşamanın Anlatıldığı Gibi Olmadığını Söyleyen Kadın: 'Muazzam Gibi Aktaran İlk Defa Çıkmıştır'