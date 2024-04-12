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Hani Kimse Kalmamıştı? İstanbul'un Turistik Yerlerinde Yaşanan Bayram Kalabalığı Şoke Etti!

Hani Kimse Kalmamıştı? İstanbul'un Turistik Yerlerinde Yaşanan Bayram Kalabalığı Şoke Etti!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
12.04.2024 - 11:04 Son Güncelleme: 12.04.2024 - 11:08

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İstanbul kalabalığına mutlaka aşinasınızdır. Ancak İstanbul'un turistik yerlerindeki bayram kalabalığı görenleri adeta şoke etti.

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İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde yaşanan bayram yoğunluğu görenleri hayrete düşürdü!

İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde yaşanan bayram yoğunluğu görenleri hayrete düşürdü!

İşte o anlar 👇🏻

Gelin bir de İstanbul kalabalığına gelen tepkilere bakalım!

Gelin bir de İstanbul kalabalığına gelen tepkilere bakalım!
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Siz İstanbul'da yaşanan kalabalık hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz İstanbul'da yaşanan kalabalık hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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