Hani Kimse Kalmamıştı? İstanbul'un Turistik Yerlerinde Yaşanan Bayram Kalabalığı Şoke Etti!

İstanbul kalabalığına mutlaka aşinasınızdır. Ancak İstanbul'un turistik yerlerindeki bayram kalabalığı görenleri adeta şoke etti.
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İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde yaşanan bayram yoğunluğu görenleri hayrete düşürdü!
İşte o anlar 👇🏻
Gelin bir de İstanbul kalabalığına gelen tepkilere bakalım!
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Siz İstanbul'da yaşanan kalabalık hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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