Hangi Tarihi Dönemde Yaşamalısın?
Hangi Tarihi Dönemde Yaşamalısın?
Hangi tarihi dönemde yaşamalısın?
Haydi testeee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Hangi tür sanatla ilgilenmek istersin?
4. Hangi tür bilimsel yenilik seni daha çok ilgilendirir?
5. Hangi tür giyim tarzını seversin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Çocuğunu bu etkinliklerden hangisine gönderirsin?
7. Peki hangi tür edebi eserler seni daha çok çeker?
8. Estetik algın yüksek mi?
9. Peki bu saraylardan birini seçer misin?
10. Değerli bir taş seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Son olarak
Rönesans Dönemi
Viktorya Dönemi
Antik Mısır Dönemi
Osmanlı Dönemi
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın