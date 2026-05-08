Hangi Sitcom Karakterisin? Gerçek Kişiliğini Açıklıyoruz!

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
08.05.2026 - 22:01

Hepimizin içinde bir sitcom karakteri var: Kimi aşırı rahat, kimi kontrol manyağı, kimi ise olayların tam ortasında ama bir şekilde hep sıyrılmayı başarıyor! Günlük hayatta verdiğin tepkiler, ilişkilerin ve küçük alışkanlıkların aslında seni hangi karaktere daha çok yaklaştırıyor dersin? Bu testte vereceğin cevaplara göre, seni kahkaha dolu dizi evreninde en iyi temsil eden karakteri bulacağız. 

Hazırsan başla!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Sabah uyanınca ilk yaptığın şey?

4. Arkadaş ortamında sen genelde…

5. Bir sorunla karşılaştığında?

6. Aşk hayatın?

7. En büyük zayıflığın?

8. Bir tatile çıkacaksın, nasıl planlarsın?

9. En çok kullandığın cümle?

10. Para yönetimin?

Rachel Green

Sen hayatı biraz karmaşık ama bir o kadar da eğlenceli yaşayanlardansın. Duygularınla hareket ediyorsun ve bu seni hem kırılgan hem de çekici kılıyor. İnsanlarla bağ kurmak senin için çok önemli ve çoğu zaman onların hayatında unutulmaz bir iz bırakıyorsun. Zaman zaman kararsızlık yaşayabilirsin ama bu aslında senin farklı ihtimalleri değerlendirme şeklin. İçten içe güçlü bir karakterin var ve hayat seni ne kadar zorlasın, bir şekilde ayağa kalkmayı başarıyorsun. Senin enerjin insanları kendine çekiyor. Bazen kaotik olsan da, o kaosun içinde bile bir sıcaklık ve samimiyet var. Tam bir “iyi ki varsın” insanısın!

Monica Geller

Sen düzen, plan ve kontrol demeksin! Hayatını belli bir sistem içinde yürütmek seni güvende hissettiriyor ve bu sayede çoğu kişinin başaramadığı şeyleri başarıyorsun. Detaycılığın bazen seni yorabilir ama bu özelliğin sayesinde mükemmele en çok yaklaşanlardan birisin. İnsanlar sana güvenir çünkü sen işini yarım bırakmazsın. Dışarıdan sert görünsen de aslında içinde oldukça hassas bir taraf var. Sevdiklerin için her şeyi yapabilecek birisin ve bu seni vazgeçilmez kılıyor.

Leslie Knope

Sen aşırı motive, idealist ve çalışkan birisin. Hayatında bir amaç olması senin için çok önemli ve bu uğurda durmadan ilerliyorsun. İnsanlara yardım etmek seni mutlu ediyor. Bazen fazla yoğun olsan da, bu enerjin sayesinde çevrene ilham veriyorsun. Senin gibi insanlar dünyayı daha iyi bir yer yapar. Belki biraz yoruluyorsun ama yaptıkların her şeye değiyor.

Joey Tribbiani

Sen rahat, eğlenceli ve hayatı çok da ciddiye almayan birisin. İnsanlarla iletişim kurmak senin en güçlü yanın. Bazen fazla saf olabilirsin ama bu seni daha da sevimli yapıyor. İnsanlar yanında kendini rahat hissediyor çünkü yargılamıyorsun. Seninle vakit geçirmek bir terapi gibi. Hayatın yükünü hafifleten nadir insanlardansın.

Barney Stinson

Sen karizma, özgüven ve biraz da çılgınlık demeksin! Hayatta eğlenmeyi bilen ve anı yaşayan bir yapın var. Risk almaktan korkmuyorsun ve bu seni diğerlerinden ayırıyor. İnsanlar seni ya çok sever ya da anlamakta zorlanır. Ama gerçek şu ki, sen sahnenin yıldızısın. Girdiğin her ortamda dikkatler senin üzerinde!

Michael Scott

Sen doğal bir eğlence kaynağısın! Bazen farkında olmadan komik olsan da, bu seni daha da özel yapıyor. İnsanları mutlu etmek istiyorsun ama yöntemlerin her zaman beklenildiği gibi olmayabilir. Yine de niyetin her zaman iyi. Seninle hayat daha renkli. Belki biraz garipsin ama kesinlikle unutulmazsın!

Phoebe Buffay

Sen özgür ruhlu, sıra dışı ve kalıplara sığmayan birisin. Hayata bakış açın diğerlerinden oldukça farklı ve bu seni özel kılıyor. Bazen insanlar seni anlamakta zorlanabilir ama senin dünyan çok daha renkli ve derin. İçindeki o saf ve iyi niyetli taraf, seni gerçekten değerli biri yapıyor. Sen kendi yolunu çizenlerdensin. Kurallara değil, kalbine göre yaşıyorsun.

Sheldon Cooper

Sen zeki, analitik ve detaycı birisin. Mantık senin için her şeyden önce gelir ve olaylara duygudan çok akılla yaklaşırsın. Bazen sosyal konularda zorlanabilirsin ama bu senin derin düşünce yapından geliyor. Sen farklı düşünüyorsun, bu da seni özel yapıyor. Senin gibi insanlar dünyayı ileri taşır. Belki klasik değilsin ama kesinlikle etkileyicisin.

