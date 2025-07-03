Hande Ataizi Kimdir? Hande Ataizi Kaç Yaşında? Nereli? Hande Ataizi Evli mi?

'Beni mutlu etsin. Bir de öyle eski karısı, ondan bundan... Herkesin bir bagajı var. Böyle hani daha umutla, hala umutları bitmemiş, hayalleri olan birisinden palavra bile dinlemek, başarılı bir iş adamının kaprislerinden iyidir diye düşündüm. O yüzden sevindim, doğru bir karar vermişim dedim'

'Şimdi güzel bir ilişkim var, bir takım dengeler oturdu. 1 sene 7 ay oldu. Evlenmeye de bilirdik. Çocuk da olmayacak. Birlikte güzel de bir hayatımız var''