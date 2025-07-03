Hande Ataizi Kimdir? Hande Ataizi Kaç Yaşında? Nereli? Hande Ataizi Evli mi?
Hande Ataizi, Türk televizyon ve sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri olarak, güçlü oyunculuğu ve etkileyici performanslarıyla dikkat çekiyor. 1996 yılında “Mum Kokulu Kadınlar” filmindeki rolüyle Altın Portakal’dan En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak adını duyuran Ataizi, “Ruhsar” dizisiyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Hem tiyatro hem de ekran projelerinde gösterdiği başarılarla kariyerini sağlamlaştıran sanatçı, cesur açıklamaları ve magazin dünyasındaki renkli kişiliğiyle de sıkça gündeme geliyor. Gelin Hande Ataizi hakkındaki detaylara birlikte bakalım!
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Hande Ataizi Kimdir?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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