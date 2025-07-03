onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Hande Ataizi Kimdir? Hande Ataizi Kaç Yaşında? Nereli? Hande Ataizi Evli mi?

Hande Ataizi Kimdir? Hande Ataizi Kaç Yaşında? Nereli? Hande Ataizi Evli mi?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.07.2025 - 16:34

Hande Ataizi, Türk televizyon ve sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri olarak, güçlü oyunculuğu ve etkileyici performanslarıyla dikkat çekiyor. 1996 yılında “Mum Kokulu Kadınlar” filmindeki rolüyle Altın Portakal’dan En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak adını duyuran Ataizi, “Ruhsar” dizisiyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Hem tiyatro hem de ekran projelerinde gösterdiği başarılarla kariyerini sağlamlaştıran sanatçı, cesur açıklamaları ve magazin dünyasındaki renkli kişiliğiyle de sıkça gündeme geliyor. Gelin Hande Ataizi hakkındaki detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hande Ataizi Kimdir?

Hande Ataizi Kimdir?

Türk televizyonlarının unutulmaz yüzlerinden biri olan Hande Ataizi, hem güzelliği hem de cesur çıkışlarıyla uzun yıllardır magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri.

Hande Ataizi Kaç Yaşında?

Hande Ataizi Kaç Yaşında?

2 Eylül 1973 doğumlu olan Ataizi, 2025 itibariyle 52 yaşında.

Hande Ataizi Nereli?

Hande Ataizi Nereli?

Bursa doğumlu olan Ataizi, kökenlerini Erzurum’a dayandırıyor.

Hande Ataizi Kariyer Başlangıcı

Hande Ataizi Kariyer Başlangıcı

İlk büyük çıkışını 1996’da “Mum Kokulu Kadınlar” ile yaptı ve daha o yaşta Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazandı. Ama onu herkesin tanıdığı yapım? Tabii ki efsane dizi “Ruhsar”!

Hande Ataizi'nin Özel Hayatı

Hande Ataizi'nin Özel Hayatı

Hande Ataizi’nin özel hayatı da en az kariyeri kadar hareketli ve magazin basınını meşgul eden detaylarla dolu. 2004 yılında Fethi Pekin ile yaşadığı kısa süreli evlilik, yıllar boyunca magazin sayfalarını süsledi. Daha sonra Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile dünya evine giren Ataizi, bu evlilikten 2014 doğumlu oğlu Leon’u dünyaya getirdi. Ancak ilişkileri her zaman sorunsuz gitmedi; 2018’de yollarını ayırdılar. Hande Ataizi, zaman zaman inişli çıkışlı aşk hayatıyla gündeme gelse de, annelik rolünü büyük bir tutkuyla sürdürüyor

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hande Ataizi’nin Öne Çıkan Açıklamaları

Hande Ataizi’nin Öne Çıkan Açıklamaları

'Beni mutlu etsin. Bir de öyle eski karısı, ondan bundan... Herkesin bir bagajı var. Böyle hani daha umutla, hala umutları bitmemiş, hayalleri olan birisinden palavra bile dinlemek, başarılı bir iş adamının kaprislerinden iyidir diye düşündüm. O yüzden sevindim, doğru bir karar vermişim dedim'

'Şimdi güzel bir ilişkim var, bir takım dengeler oturdu. 1 sene 7 ay oldu. Evlenmeye de bilirdik. Çocuk da olmayacak. Birlikte güzel de bir hayatımız var''

Hande Ataizi'nin Yer Aldığı Diziler

Hande Ataizi'nin Yer Aldığı Diziler

  • 1993: Yaz Evi (Gülçiçek)

  • 1995: Sahte Dünyalar (Handan Karadağ)

  • 1996: Kaldırım Çiçeği (Ayla)

  • 1997: Hande ile Açık Açık (Kendisi)

  • 1998: Ruhsar (Ruhsar)

  • 1998: Böyle mi Olacaktı (Gül Tanrıyar)

  • 1998: Yüzleşme (Nurgül / İnci)

  • 2000: Hande Ataizi Show (Kendisi)

  • 2001: İki Kere Kiki

  • 2002: Anne Babamla Evlensene (Sema)

  • 2002: Vaka-i Zaptiye (Bihter)

  • 2002: Bayanlar Baylar (Şahane)

  • 2003: Estağfurullah Yokuşu (Gazel)

  • 2004: Melekler Adası (Zinnur / Şerbet / Alev)

  • 2005: ATV'de Ayda Bir - Hande Ataizi ile En Çekici (Kendisi)

  • 2006: Sev Kardeşim (Yüksel Atak)

  • 2006: Bunu Yayında Söyle (Kendisi)

  • 2006: Showtime

  • 2007: Buzda Dans

  • 2007: Kara Duvak (Süreyya / Handan)

  • 2008: Ece (Ece)

  • 2008: Eşimle Başım Dertte (Kendisi)

  • 2009: Yaş 15

  • 2010: Karışık Aile

  • 2011: Dest-i İzdivaç

  • 2011: İzdivaç

  • 2012: Benzemez Kimse Sana

  • 2013: Altındağlı (Jale Karamanlı)

  • 2015: En Sevdiğim 3 Şarkı (Kendisi)

  • 2015-2016: Hayat Mucizelere Gebe (Süheyla)

  • 2017: Sen İste Yeter (Kendisi)

  • 2021: Alya Vol 1 (Leman)

  • 2021-2022: Camdaki Kız (Cana Yalçın)

  • 2023: Bihter (Firdevs Hanım)

  • 2024: Taş Kağıt Makas (Savcı Süreyya Uyar)

Hande Ataizi'nin Yer Aldığı Filmler

Hande Ataizi'nin Yer Aldığı Filmler

  • 1996: Mum Kokulu Kadınlar (Belkıs)

  • 1999: Kahpe Bizans (Mağdure Bacı)

  • 2000: Melekler Evi (Arzuhan Öztürk)

  • 2007: Çılgın Dersane (Yıldız)

Hande Ataizi'nin Güncel Projeleri

Hande Ataizi'nin Güncel Projeleri

Hande Ataizi, 2025 yılında da ekranlardan eksik olmayan isimlerden biri. Geçtiğimiz sezon Kanal D'de yayınlanan ve oldukça ilgi gören “Taş, Kağıt, Makas” dizisinde savcı Süreyya rolünü üstlenmişti. Ancak dizinin sezon finalinin ardından projeden ayrıldığını duyurdu. Şimdilerde ise yeni projeler için görüşmeler yapıyor ve sete dönmeye hazırlanıyor.

Hande Ataizi'nin Ödülleri ve Adaylıkları

Hande Ataizi'nin Ödülleri ve Adaylıkları

Hande Ataizi Ödülleri

Hande Ataizi Adaylıkları

  • 1998 Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu Adaylığı (Ruhsar)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın