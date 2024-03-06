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Hamilelik Senaryosu ile Tanınan Mükremin Gezgin, Askerliğinin Ankara Haymana'ya Çıktığını Açıkladı

Hamilelik Senaryosu ile Tanınan Mükremin Gezgin, Askerliğinin Ankara Haymana'ya Çıktığını Açıkladı

Tiktok askerlik kadınlar
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 09:43

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TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, hamilelik senaryosu ile ortalığı kasıp kavurmuş ve hakkında da başlatılan işlem nedeniyle gözaltına alınmıştı.

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Geçtiğimiz günlerde de bir polis çevirmesi sırasında asker kaçağı olduğunu öğrenen Mükremin Gezgin, gözyaşları içerisinde 'Ben kendimi kadın hissediyorum, askere nasıl gideceğim?' diyerek isyan etmiş, ardından da çürük raporu almaya çalışmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de bir polis çevirmesi sırasında asker kaçağı olduğunu öğrenen Mükremin Gezgin, gözyaşları içerisinde 'Ben kendimi kadın hissediyorum, askere nasıl gideceğim?' diyerek isyan etmiş, ardından da çürük raporu almaya çalışmıştı.

Mükremin Gezgin daha sonra yaptığı açıklamada ise askerlik şubesine ilettiği belgeler ile çürük raporu alamadığını ve askere gitmesi gerektiğini belirtmişti.

Mükremin Gezgin daha sonra yaptığı açıklamada ise askerlik şubesine ilettiği belgeler ile çürük raporu alamadığını ve askere gitmesi gerektiğini belirtmişti.

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin şimdi yaptığı bir açıklamada ise ayın 19'unda Ankara'nın Haymana ilçesinde askere gideceğini açıkladı.

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin şimdi yaptığı bir açıklamada ise ayın 19'unda Ankara'nın Haymana ilçesinde askere gideceğini açıkladı.

Umarız askerlik olayı da kurgu değildir... 🙏

İşte Mükremin Gezgin'in Haymana'ya askere gideceğini açıkladığı o videosu: 👇

Mükremin Gezgin yaptığı bir diğer paylaşımda ise, gözyaşları içerisinde isyan etti: 👇

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Ayın 17'sinde de şarkısı çıkacak olan Gezgin, 'Kadınım, kadınım diye şarkım çıkıyor' dedi: 👇

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