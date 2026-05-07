Halit Ergenç 15 Yılın Ardından Meryem Uzerli’yle Yeniden Çalışmayı Anlattı

İkili daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde birlikte rol almıştı. Dizide canlandırdıkları karakterler uzun süre konuşulmuştu. Halit Ergenç, Kanuni Sultan Süleyman karakterine hayat vermişti. Meryem Uzerli ise Hürrem Sultan rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Aradan geçen yılların ardından iki oyuncu bu kez İmroz’da Bahar filminde bir araya geldi.

Filmle ilgili çalışmalar sürerken Halit Ergenç de projeyle ilgili konuştu. Oyuncu verdiği röportajda Meryem Uzerli hakkında açıklamalarda bulundu. “Meryem, çalışması rahat bir insandır.” sözlerini kullandı. Yeniden birlikte çalışmanın kendisi için güzel geçtiğini söyledi. Halit Ergenç, aralarında yabancılık oluşmadığını da ifade etti. “Birbirimize ısınmamız gerekmedi, birbirimizi biliyoruz.” dedi.