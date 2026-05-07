article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Halit Ergenç 15 Yılın Ardından Meryem Uzerli’yle Yeniden Çalışmayı Anlattı

Halit Ergenç 15 Yılın Ardından Meryem Uzerli’yle Yeniden Çalışmayı Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.05.2026 - 21:31 Son Güncelleme: 07.05.2026 - 21:32

Muhteşem Yüzyıl dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Halit Ergenç ve Meryem Uzerli yıllar sonra yeniden aynı projede buluştu. İkilinin yeni film haberi kısa sürede dikkat çekti. Uzun yıllar sonra gelen bu ortaklık izleyiciler tarafından da merak edildi. Yeni projeleriyle ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Halit Ergenç, Meryem Uzerli hakkında konuştu. Oyuncunun verdiği röportaj sosyal medyada da gündem oldu. İmroz’da Bahar filmiyle ilgili yeni detaylar paylaşılmaya devam ediyor.

Kaynak: 2. Sayfa

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli yıllar sonra yeniden aynı projede buluştu.

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli yıllar sonra yeniden aynı projede buluştu.

İkili daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde birlikte rol almıştı. Dizide canlandırdıkları karakterler uzun süre konuşulmuştu. Halit Ergenç, Kanuni Sultan Süleyman karakterine hayat vermişti. Meryem Uzerli ise Hürrem Sultan rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Aradan geçen yılların ardından iki oyuncu bu kez İmroz’da Bahar filminde bir araya geldi. 

Filmle ilgili çalışmalar sürerken Halit Ergenç de projeyle ilgili konuştu. Oyuncu verdiği röportajda Meryem Uzerli hakkında açıklamalarda bulundu. “Meryem, çalışması rahat bir insandır.” sözlerini kullandı. Yeniden birlikte çalışmanın kendisi için güzel geçtiğini söyledi. Halit Ergenç, aralarında yabancılık oluşmadığını da ifade etti. “Birbirimize ısınmamız gerekmedi, birbirimizi biliyoruz.” dedi.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın