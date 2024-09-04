Hala Okumadıysanız Eylül Ayında Mutlaka Okumanız Gereken Kitaplar
Hala Okumadıysanız Eylül Ayında Mutlaka Okumanız Gereken Kitaplar
Eylül ayı, yeni başlangıçların ve taze bir sayfanın ayı! Sonbaharın serin esintisiyle evde keyif yaparken, sizi başka dünyalara götürecek harika kitaplar okumak için mükemmel bir zaman. Ruhunuzu besleyecek, ilham verecek ve düşündürecek 12 özel kitabı sizler için derledik. Bu kitaplar, edebiyattan felsefeye, tarihten kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede keyifli okumalar sunuyor. Hangisini ilk okumak isteyeceğinizi keşfetmek için listeye göz atın!
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Bu içerik 03.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Mutlu Olma Sanatı - Arthur Schopenhauer
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2. İrade Terbiyesi - Jules Payot
3. Martin Eden - Jack London
4. Hayatın Mucizeleri - Stefan Zweig
5. Kızıl Veba - Jack London
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6. Kumarbaz - Fyodor Mihailoviç Dostoyevski
7. Gelibolu: Uzun Beyaz Bulut - Buket Uzuner
8. İnsanın Anlam Arayışı: Man's Search for Meaning - Viktor Emil Frankl
9. Gel Dünyayı Keşfedelim: Gezgin Bir Tarihçinin Seyahat Defteri - İlber Ortaylı
10. Zacharius Usta - Jules Verne
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11. Zaman Makinesi - H.G. Wells
12. Huzursuzluk - Zülfü Livaneli
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