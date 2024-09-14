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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 08:19

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu içerik 14.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Bu hafta ev temizliğinden outdoor aktivitelerine kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda işinize yarayacak ürünler, kaçırılmayacak indirimlerle satışa sunuluyor. Stanley’in dayanıklı termosları ve güçlü performansıyla dikkat çeken halı yıkama makineleri için hemen içeriğe göz atın ve avantajlı fiyatları yakalayın.

Spor yaparken ya da seyahat ederken hem şıklığınızı koruyacak hem de geniş iç hacmiyle tüm eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabileceğiniz bu çanta, büyük bir indirimle sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmamak ve daha fazlasını öğrenmek için hemen içeriğe göz atın.

Dünyanın en çok tercih edilen oyun konsollarından biri olan Xbox X Series, A101’in internete özel Aldın Aldın kampanyası ile uygun fiyata satışa çıkıyor. Hem oyun tutkunları hem de yeni nesil teknolojiyi deneyimlemek isteyenler için bu fırsatı kaçırmamak adına detayları inceleyin.

Denim tutkunlarının vazgeçilmezi olan Levi’s, her zamanki şıklığı ve kalitesiyle öne çıkan ürünlerini büyük bir indirimle satışa sunuyor. Kot pantolondan ceketlere kadar geniş bir ürün yelpazesinde avantajlı fiyatları yakalamak için hemen içeriğe göz atın.

Dağcılık ve outdoor aktivitelerinde kullanılan, dayanıklılığı ve şıklığıyla bilinen The North Face mont ve yağmurluklar, 14 Eylül’den itibaren Şok marketlerinde uygun fiyatlarla satışta olacak. Kaçırılmayacak bu fırsatlar için detaylara göz atmayı unutmayın.

Yüzlerce market ürünü, temel ihtiyaçlarınızı karşılamak ve mutfağınızı doldurmak için büyük indirimlerle satışta. Kampanyadan faydalanmak ve Amazon’daki fırsatları değerlendirmek için içeriği mutlaka inceleyin.

Şehir içinde rahatlıkla kullanabileceğiniz, kompakt yapısı sayesinde kolayca taşıyabileceğiniz bu elektrikli bisiklet, 13 Eylül’de BİM marketlerinde satışta olacak. Ekonomik ulaşım çözümü sunan bu bisikleti yakından incelemek için içeriğe tıklayın.

Gardırobunuzda her mevsim yer alacak basic parçalar, Bershka’nın en düşük fiyatlı Eylül fırsatlarıyla satışa sunuluyor. Trendy ve şık görünümleri uygun fiyatlarla yakalamak için bu fırsatları kaçırmadan içeriğe göz atın.

Sezonun en trend ürünlerini avantajlı fiyatlarla satın almak için Eylül fırsatlarını değerlendirin. Hangi ürünlerin indirimde olduğunu görmek ve sepetinizi doldurmak için hemen içeriği inceleyin.

Libre, Black Opium ve Lash Clash gibi ikonlaşmış parfüm ve makyaj ürünlerinde %30’a varan indirimler sizleri bekliyor. Lüks kozmetik ürünlerinde bu özel fırsatları yakalamak için içeriği mutlaka inceleyin.

Okumaya doyamayanlar için birbirinden popüler kitaplar, bu hafta yine satış listelerinin zirvesinde. Kitaplığınızı genişletmek ve yeni edebiyat keşifleri yapmak için içeriğe göz atmayı unutmayın.

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